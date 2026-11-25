קבוצת אלקטרה , בניהולו של איתמר דויטשר, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2026, עם צמיחה משמעותית בהכנסות ושיפור חד ברווחיות התפעולית. הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-4.2 מיליארד שקל, עלייה של 20.8% לעומת כ-3.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי זינק בכ-130% והסתכם ב-143 מיליון שקל, לעומת 62 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

● הפניקס: רווח של 2.1 מיליארד שקל מתחילת השנה

● חייל, יזם ומיליארדר: האם למדינה מגיע חלק מהאקזיט של דקארט?

בנוסף, הרווח הגולמי עלה ב-49.2% והסתכם ב-285 מיליון שקל, לעומת 191 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה- EBITDA הגיע לכ-260 מיליון שקל, עלייה של 42.9%, והרווח מפעילויות נמשכות יותר מהוכפל והסתכם ב-72 מיליון שקל. אך למרות השיפור, יש נתון אחד שכמעט לא השתנה ביחס לשנה שעברה - הרווח הנקי, שהסתכם ב-35 מיליון שקל. זאת, בעקבות הפסד חד-פעמי של 37 מיליון שקל ממכירת הפעילות בניגריה. באלקטרה מציינים כי מדובר בהפסד הון חשבונאי שאינו תזרימי.

כך או כך, בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-12 מיליארד שקל, עלייה של 17.3% לעומת התקופה המקבילה. הרווח התפעולי בתקופה זו עלה ב-47.4% ל-392 מיליון שקל, והרווח הנקי גדל ב-20.7% והגיע ל-204 מיליון שקל.

אחד הנתונים הבולטים בדוח הוא צבר העבודות של הקבוצה, שהגיע בסוף ספטמבר לכ-45.1 מיליארד שקל, לעומת כ-39.8 מיליארד שקל בסוף 2025. הגידול בצבר משקף את היקף הפרויקטים שבהם זכתה החברה ואת פוטנציאל ההכנסות שלה בשנים הבאות.

המגזרים שבלטו, וזה שנותר מאחור

מנוע צמיחה מרכזי ברבעון היה מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל. הכנסות המגזר הסתכמו בכ-2.3 מיליארד שקל, עלייה של 39.4% לעומת הרבעון המקביל. הרווח התפעולי עבר מהפסד של 54 מיליון שקל אשתקד לרווח של 33 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. בחברה מייחסים את השיפור, בין היתר, לשיפור ברווחיות פעילות התשתיות ולאיחוד תוצאותיה של חברת טר ארמה.

גם מגזר ההפעלה, השירות והאחזקה הציג שיפור: הכנסותיו הסתכמו ב-919 מיליון שקל, עלייה של 3.8%, והרווח התפעולי גדל ב-18.5% והגיע ל-77 מיליון שקל. מנגד, מגזר הפרויקטים בחו"ל רשם ירידה בהכנסות, שהסתכמו ב-535 מיליון שקל לעומת 610 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ירד ל-8 מיליון שקל, לעומת 13 מיליון שקל אשתקד. בחברה מציינים כי שחיקת הדולר והזלוטי השפיעה על התוצאות.

מתרחבת בתחבורה: אוטובוסים, נתיבים מהירים ורכבת קלה

לצד השיפור בתוצאות, אלקטרה ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום התחבורה והתשתיות. באוקטובר, כפי שכבר פורסם בגלובס, ,זכתה אלקטרה אפיקים במכרז להפעלת אשכול התחבורה הציבורית מטה בנימין ומעלה אדומים, הכולל 55 קווי שירות לתקופה של עשר שנים. ההכנסות הצפויות מהזיכיון מוערכות בכ-1.7 מיליארד שקל לאורך תקופת ההפעלה, שצפויה להתחיל כשנה לאחר הודעת הזכייה.

באוגוסט זכתה אלקטרה בפרויקט הנתיבים המהירים בכביש 5, בזיכיון ל-25 שנה, הכולל כשלוש שנות הקמה. ההכנסות הצפויות לאורך תקופת הזיכיון מוערכות בכ-3.9 מיליארד שקל. הפרויקט כולל הקמת חניון חנה וסע במתחם קסם, מערך טעינה חשמלית, שירותי היסעים לגוש דן ונתיבי אגרה מהירים לאורך כ-15 קילומטרים.

פרויקט נוסף שבו מעורבת הקבוצה הוא הרכבת הקלה חיפה-נצרת, המכונה "נופית", שהגיע לסגירה פיננסית ביולי. היקפו הכולל של הפרויקט מוערך בכ-13 מיליארד שקל, כולל מענק מדינה של 1.8 מיליארד שקל. אלקטרה מחזיקה ב-40.05% מהזכיינית ובכ-21.5% מקבלן ההקמה, שהיקף עבודותיו בפרויקט נאמד בכ-4.6 מיליארד שקל, בתוספת כתבי כמויות. בנוסף, אלקטרה אפיקים צפויה להפעיל ולתחזק את הרכבת במשך 21 שנה, בהיקף מוערך של כ-5 מיליארד שקל.

לצד התחבורה, אלקטרה מדווחת על זכייה בחוזים להקמת מערכות עבור מרכזי נתונים (דאטה סנטרס) בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, וכן בפרויקטים בתחום אגירת האנרגיה בהיקף של כ-580 מיליון שקל.

במקביל, באוקטובר הושלמה עסקת הכנסת תשתיות ישראל (תש"י) כשותפה באלקטרה אפיקים ובאלקטרה מוטורס. במסגרת העסקה רכשה תש"י כשליש מהחזקות אלקטרה בחברות, לפי שווי כולל של כ-750 מיליון שקל, והתמורה לאלקטרה הסתכמה בכ-163 מיליון שקל. אלקטרה נותרה בעלת השליטה באלקטרה אפיקים וממשיכה לאחד את תוצאותיה בדוחות הקבוצה.

בתחום הנדל"ן היזמי הסתכמו ההכנסות ב-201 מיליון שקל, עלייה של 23%, אך הרווח התפעולי ירד ל-10 מיליון שקל לעומת 13 מיליון שקל ברבעון המקביל. גם מגזר הזכיינות הציג עלייה בהכנסות, שהסתכמו ב-355 מיליון שקל, לצד ירידה ברווח התפעולי ל-25 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי הירידה נובעת, בין היתר, מכך שברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח חד-פעמי ממכירת החזקות בפרויקט קריית הממשלה בנתניה.

יש לציין כי דירקטוריון החברה חילק באוקטובר דיבידנד של 41 מיליון שקל, לאחר חלוקת דיבידנד של 26 מיליון שקל במאי.