קבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס , בראשות המנכ"ל אייל בן סימון, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם גידול של 8% ברווחי הליבה ל-2.2 מיליארד שקל. אך הירידות שנרשמו בבורסה ברבעון השלישי פגעו ברווח כולל שלה שירד ב-34% ל-529 מיליון שקל. הירידה נבעה בעיקר מהשפעות שוק ההון, על רקע ירידות בבורסה בתל אביב ובשווקים בעולם.

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לפי הפניקס, ברבעון נרשמה השפעה שלילית שאינה תפעולית של 175 מיליון שקל, בעיקר בשל שווקי ההון הבינלאומיים. ברבעון המקביל נרשמה השפעה חיובית של 136 מיליון שקל. התשואה להון ירדה ברבעון ל-17%, לעומת 22% בתשעת החודשים הראשונים של השנה. מניית החברה שירדה מתחילת נובמבר ב-6% עדיין מציגה תשואה חיובית של 25% מתחילת השנה והיא תפתח את המסחר היום לפי שווי שוק של 40 מיליארד שקל.

הפניקס מחלקת דיבידנד בסך מצטבר של 1.65 מיליארד שקל מתחילת השנה ועד כה, מתוכו 1.38 מילאירד שקל במזומן והיתרה ברכישה עצמית של מניותיה. עם פרסום תוצאות הרבעון השלישי, הכריזה על חלוקה של דיבידנד נוסף של 300 מיליון שקל המייצג 57% מרווחי הרבעון. החלוקה, אמרו בחברה, באה בזכות תזרימי מזומנים חזקים וצמיחה רווחית בפעילויות ניהול הנכסים.

הריבית בארה"ב והנפילות בבורסות פגעו בשורה התחתונה - אך בליבה המגמה הפוכה

מה הגורמים בשוק ההון ששחקו את הרווח הכולל ברבעון השלישי? מדוחות החברה עולים שני גורמים מרכזיים בשוק ההון שפגעו בתוצאות הרבעון. הראשון הוא עליית הריבית בארה"ב במהלך הרבעון, ששחקה את המרווחים בתיק האג"ח ובעיקר באג"ח ממשלת ארה"ב. השני הוא הירידות בשוקי המניות בישראל ובעולם. בחברה מזכירים שהירידות הגיעו אחרי כשנתיים וחצי של עליות חדות בשווקים.

עם זאת ההשפעה כאמור מתמתנת בתשעת החודשים הראשונים של השנה. אז הסתכם הרווח הכולל ב-2.1 מיליארד שקל, ירידה של 8% לעומת 2.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. מתחילת השנה הסתכמה ההשפעה השלילית שאינה תפעולית ב-43 מיליון שקל, לעומת השפעה חיובית של 314 מיליון שקל אשתקד.

בנטרול השפעות שוק ההון, הריבית והשפעות מיוחדות, רווח הליבה של הקבוצה עלה ברבעון ב-6% ל-704 מיליון שקל. בתשעת החודשים עלה רווח הליבה ב-8% ל-2.15 מיליארד שקל. התשואה המנורמלת להון עמדה ברבעון על 23%. בהפניקס מבקשים למקד את תשומת הלב ברווח הליבה, ומציינים שהם נוהגים כך גם בתקופות שבהן השווקים מוסיפים לרווח. לטענת החברה, לאורך זמן תיק ההשקעות מניב יותר מההנחה המנורמלת שלה, של 2.5% מעל הריבית חסרת הסיכון, ולכן ההשפעות השליליות מתקזזות.

מנוע הצמיחה: ניהול הנכסים זינק ב-26%, והמימוש באל על יניב 480 מיליון שקל

את הצמיחה הובילה פעילות ניהול הנכסים, שכוללת ניהול השקעות, פנסיה וגמל, סוכנויות, תשלומים ומימון. רווח הליבה של הפעילות הסתכם בתשעת החודשים ב-857 מיליון שקל, צמיחה של 26% לעומת 682 מיליון שקל אשתקד. ברבעון השלישי, עלה הרווח ב-12% ל-287 מיליון שקל. לפי הפניקס, הצמיחה מגיעה בעיקר מתחומי הפעילות הפיננסית, ניהול העושר והנכסים האלטרנטיביים. אלה תחומים יעילים יותר מבחינה תזרימית מפעילות הביטוח. היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה גדל מתחילת השנה ב-10% ל-672 מיליארד שקל, ותיק האשראי של הפניקס גמא הגיע ל-6.6 מיליארד שקל.

בפעילות הביטוח רווח הליבה כמעט לא השתנה: 1.29 מיליארד שקל בתשעת החודשים, לעומת 1.3 מיליארד שקל אשתקד. ברבעון השלישי הסתכם רווח הליבה ב-417 מיליון שקל, לעומת 411 מיליון שקל. בהפניקס מציינים שהביטוח מהווה כיום כמחצית משווי הקבוצה, ומתארים אותו כפעילות יציבה ואנטי-מחזורית. אחרי שנה חזקה במיוחד בביטוח הכללי (אלמנטרי), נכנס הענף למחזור של שחיקה ברווחיות. לדברי החברה, היא צפתה את המהלך מראש, והשפעתו על הפניקס מתונה מהצפוי.

בחברה מדגישים שהירידות בשווקים כמעט אינן פוגעות בתזרים המזומנים שהקבוצה מייצרת ומחלקת לבעלי המניות. יחס כושר הפירעון (סולבנסי) של הפניקס ביטוח עמד ב-30 ביוני על 167%, ברף העליון של היעד ארוך הטווח של החברה (150%-170%).

עוד דיווחה החברה כי היא מוכרת את החזקותיה (25%) בחברת מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על לפי שווי חברה של כ-4.2 מיליארד שקל. העסקה צפויה להיות מושלמת ברבעון הרביעי ולהניב להפניקס רווח של 480 מיליון שקל לאחר מס. בהפניקס מציגים את העסקה כחלק ממדיניות של רכישת פעילויות לצד מימוש פעילויות, בהתאם לשיקולי ניהול ההון של הקבוצה.

"פעילות הביטוח צומחת בהתאם ליעדים על אף תנאי השוק ומייצרת רווח תזרימי ואיתנות פיננסית לקבוצה", אמר בן סימון. "אנחנו ממשיכים לתרגם את הרווחים התזרימיים לחלוקות דיבידנד ולרכישות עצמיות".