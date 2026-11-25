הודעת ענקית השבבים אנבידיה על החזרת המייסד ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל, פחות משבועיים לאחר שעזב על רקע שערוריית הרומן עם מי שנחשדת כמרגלת סינית - החזירה את הצבע ללחיי המשקיעים במניה, ובשוק האמריקאי בכלל.

מניית אנבידיה קפצה ביום המסחר לאחר ההודעה ב־31.5% והוסיפה כמעט טריליון דולר לשווייה, אך לא חזרה עדיין לרמות השיא של תחילת אוקטובר, כ־5.8 טריליון דולר (כ־239 דולר למניה). הראל גילאון, מנכ"ל משותף בבנק ההשקעות אופנהיימר ישראל, מגדיר את הטלטלות באנבידיה "תסריט הוליוודי משובח".

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לדבריו, אנבידיה היום היא כבר לא רק חברה מסחרית, אלא נכס אסטרטגי אמריקאי - מרכיב מרכזי במאבק על העליונות הטכנולוגית של ארה"ב מול סין. זה מה שמסביר את התערבותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לטובת הואנג - זמן קצר אחרי ההודעה על החזרתו טראמפ התרברב בכך כי הוא זה ששיכנע את הדירקטוריון לעשות זאת.

גילאון סבור שהעלייה החדה בשווי אינה ביטוי לשיפור ביסודות הכלכליים, אלא בעיקר להסרת חלק מפרמיית הסיכון שנוצרה עם עזיבת הואנג. במבט רחב יותר הוא אומר: "ב־6 באוקטובר היה שיא בשוק ובפרט במניית אנבידיה. מאז, אנחנו בירידות שערים ויש לכך כמה סיבות. ראשית, היו עליות משמעותיות ותחזיות מאוד אגרסיביות, וכל ילד ברחוב כבר דיבר על מה הוא משקיע.

"נוצר מצב שבו גם לאחר דוחות טובים, המניות לא הגיבו טוב. 'נביאי זעם' התרבו; השאלה המרכזית שעלתה היא האם ההשקעות האדירות בתשתיות AI יחזירו עצמן. אין חולק על כך שמהפכת ה־AI כאן, המבחן הכלכלי הוא התשואה על ההשקעה. יש גם אתגרים רגולטוריים ופיזיים כמו צורך בחשמל וחומרי בנייה, ויכול להיות שהשוק הגזים בעוצמות הרווחים, שרובם אולי יהיו בטווח יותר רחוק. לזה יש להוסיף את השאלה האם לא הגענו למיצוי העליות במניות ה־AI. בנוסף יש דיבורים על העלאת ריבית, לא ברור מה קורה עם איראן, ומחיר הנפט גבוה".

גילאון משווה זאת לתקופת הדוט.קום: "המהפכה ההיא נגמרה בהתרסקות מפוארת של הנאסד"ק, ב־78%, והוא חזר לרמות ההן רק 15 שנה אחרי כן. היום אנחנו לא באירוע כזה, אך יש מספר קווי דמיון".

השוני המרכזי הוא שבשנת 2000 הרבה חברות נסחרו ללא מודל עסקי מוכח, והיום החברות הבולטות ב־AI הן עם רווחיות משמעותית. "גם אז היו השקעות אדירות בתשתיות של פס רחב וסיבים", הוא מזכיר. "היה גם את העניין של cross-selling כמו היום - חברה מממנת חברה אחרת שקונה ממנה. יש דמיון ולמרות שאנחנו לא באותו אירוע, צריך להיזהר".

פרמיה של מעל 50%

באופנהיימר הורידו המלצה למניית אנבידיה כשהואנג עזב, והעלו כששב, כעת ממליצים שם על המניה ב"תשואת יתר" - פרמיה של 51.5%. האנליסטים באופנהיימר כתבו כי "קשה להפריז בתפקיד הואנג כ'פנים של הבינה המלאכותית'" וציינו שמנהיגותו היא ליבת הצלחת אנבידיה שהפכה מובילה בלתי מעורערת בתחום; בעזיבתו נוצר "וואקום מנהיגותי" שהיה יכול להוביל לאובדן פוקוס ובריחת מוחות מהחברה וחזרתו היא "ניצחון ל־AI ולמשקיעים".

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל עוד שני גופים בחרו להעלות את ההמלצה לאנבידיה בעקבות חזרת הואנג. במקביל, בקנטור נשארו בתשואת יתר והחזירו את אנבידיה להיות Top Pick (בחירה מועדפת).

"אם הואנג חלילה היה מת בתאונה, מה זה היה אומר על שוק ה־AI? הרי סטיב ג'ובס נפטר ואפל המשיכה לשבור שיאים", אומר גילאון. "ברור שיש תלות בהואנג, אבל לא כזו שאנבידיה ומהפכת ה־AI יפסיקו להתקיים. אבל במצב השוק, הסיפור שלו הספיק כדי לזעזע". לדבריו, חזרת הואנג הקפיצה את השוק בשל שילוב של כיסויי שורט, וביקושים מצד משקיעי ריטייל ומוסדיים, אך הוא מזכיר שהשוק בעצם רק חזר למצב דומה לזה שהיה לפני הירידות החדות של השבוע שעבר.

"מניית אנבידיה (שנסחרה במחיר של 165 דולר ביום בו הואנג שב) רחוקה ביותר מ־70 דולר מהשיא. עדיין לא הכול טוב. החזרה של הואנג מפחיתה את סיכון חוסר הוודאות הניהולית, אבל לא את הסיכון הכלכלי. יש עדיין שאלות לגבי כדאיות ההשקעות ב־AI, עלויות המימון, עודף תשתיות והחזר על ההון", מציין גילאון. "החזרה של הואנג לא משנה את המתמטיקה של תעשיית ה־AI. אפשר להאמין ב־AI בלי להאמין שכל מניה בתחום מצדיקה את השווי שלה".

"תנודתיות בזמן הקרוב"

גילאון מציין את הסטת הכספים בעת האחרונה לחברות "כלכלה ישנה" עם קורלציה נמוכה יותר ל־AI, "חברות עם מודלים שמרניים כמו חברות מוצרי צריכה למשל". "אנחנו לא בבועה, אבל יכול להיות שיש מניות ספציפיות עם תמחור בועתי, וגם אם אנחנו אופטימיים לגבי הטכנולוגיה, הציפיות צריכות להיות צנועות יותר בטווח הקצר".

הוא ממליץ על סלקטיביות בהשקעות, לעקוב אחרי תגובות השוק לאירועים ולהחליט האם התנודתיות בשוק מתאימה לנו או לא. להערכתו, התנודתיות תימשך בזמן הקרוב והשוק יישאר עצבני, אך הפעם בעיקר בגלל נסיבות חיצוניות.

"עברנו את עונת הדוחות, והתשואות של 2026 די נפגעו לגופים. אני לא יודע אם הם יחליטו להישאר פסיביים עד סוף השנה או להקטין חשיפה כדי למזער נזקים, יש הרבה סימני שאלה. אחרי הדוחות והאירוע של הואנג, מה שעלול להשפיע הם אירועים גיאו־פוליטיים, העלאת ריבית ונתוני מאקרו. אני לא צופה שהשוק יחזור לשיא השנה".

עוד סיכון קשור לחוסר ודאות שהשוק לא אוהב, שיכולה להתפתח בעיקר מ־2027, ונוגעת בעקיפין להואנג. "טראמפ התראיין ל־CNBC ואמר שלחץ על הבורד להחזיר את הואנג ושאין אירוע ביטחון הלאומי. התפרסמו דיווחים שהוא הרוויח אישית (מהחזרה ועליית המניה, ש.ח.ו). יכול להיות שהדמוקרטים 'יחפשו' את הנשיא על כך, וזה לא יוסיף בריאות לשוק".