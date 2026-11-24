אסף שמואלי הוא יועץ ומרצה לניהול משברים ומייסד "המשבריסט" - בלוג, מרכז ידע ושירות ניהול משברים. מרצה בחוג לתקשורת במכללה האקדמית עמק יזרעאל ומגיש הפודקאסטים "סערה ברשת" ו"מדינה במשבר"

נכון שג'נסן הואנג התעלם מכל סימני האזהרה האפשריים, אבל מרגע החשיפה, מייסד אנבידיה עשה את כל מה שכתוב בספר ניהול המשברים הישן. הוא עמד בחזית, כתב לעובדי החברה שהוא "חייב התנצלות למשפחתי ולכולכם" - ואפילו בחר במסר עמום, שהסתיר את הסיכוי שחוץ מהחשודה בריגול לסין יש עוד מקרה אחד או יותר של יחסי מרות.

● המניה קפצה, הדירקטוריון נכנע - אבל הסיפור המשפטי רק מתחיל

● הלחץ מטראמפ והבכיר שהתקפל: הואנג חוזר, והמשקיעים חוגגים

היו מי שהיללו אותו על ניהול המשבר. אני לעומת זאת טענתי שעוד מוקדם מדי לזה, והוא אכן נאלץ להתפטר, בתוספת צניחה של כשליש בערך המניה. במבחן התוצאה, בינתיים, הוא חזר, והמשבר נראה כלא היה, אבל אם נצלול לתוכו נגלה שגם אם הביקורות (והמניות) מהללות, לא רק שהסיפור הזה לא גמור - יש לו השפעות מרחיקות לכת על עולם התאגידים והמשברים.

סבב השפלות פומביות

בפרק הראשון ראינו שגם כשאתה מנהל חברה שמרוויחה יותר מתמ"ג של כמה מדינות, לפאשלות שלך יש מחיר ולא תוכל להתכחש להן. עם כל הכבוד לסיבוב שהסתיים בחזרתו לתפקיד, הואנג עבר בשבועיים האחרונים סבב השפלות פומביות ווירטואליות. הוא נאלץ לעמוד מול משפחתו, העובדים שלו, הבורד שלו והמתחרים שלו באופן הפגיע ביותר.

בתחילה היה נראה שאנבידיה לא יודעת בדיוק מה לעשות עם עצמה, אבל ככל שהימים עברו, דומה היה שהם התרגלו לרעיון שמישהו אחר ייקח את ההובלה של ספינת הענק הזו, ושתהיה הפרדה ברורה יותר בינם לבין החשד לעבירות על ביטחון לאומי. הואנג לעומתם, התקשה מאוד לעמוד במשמעות של ההתפטרות והניתוק מהחברה שאותה הוא הקים, וניסה לעשות כל מה שביכולתו, ייתכן שגם למשוך בחוטים שיאפשרו את חזרתו. לחובתו היה נזק של ההתרסקות בשווי החברה. מצד שני, לזכותו עמדה הערכה ציבורית, שאם מישהו יכול לשקם את המניה זה הוא.

גם אילון מאסק חתם

על הרעיון הזה רכבה עצומה עם הכותרת Stand with Jensen, שהשיגה למעלה מ-180 אלף חתימות, בהן של כ-8,900 של אנשים שהזדהו כעובדי אנבידיה. גם אילון מאסק חתם, וסימן לשוק לאן הרוח נושבת. כשהלחץ הציבורי הזה תופס ממדים וגורר גם את הנשיא טראמפ לתוכו, כל מה שהואנג עצמו היה צריך לעשות, זה להשלים כמה בינג'ים בנטפליקס ולתת לאחרים לעבוד עבורו. גם את זה הוא כמעט הרס, אחרי שדווח שהוא שוקל לחזור לתפקיד - אם רק יתבקש. יו"ר הדירקטוריון הזדרז לומר בשיחת משקיעים שאין כוונה להחזיר אותו ונראה שהפזיזות רק הקשיחה את עמדתו, בין היתר כי היא אפשרה לדירקטוריון להיראות כמי שמצליחים להרחיק את החברה מהפרשה הביטחונית שהיא נגררה אליה בעקבות הרומן של הואנג.

מה שהכריע את הכף היה הכסת"ח - אותה התייחסות מפורשת, שהתקבלה מדרגים בכירים בממשל האמריקאי, שלפיה חזרתו של הואנג לא תיחשב לכזו שמסכנת את הביטחון הלאומי, והמסר שעבר בין השורות הוא שהחקירה בעניין לא תסתיים עם צעדים שיסבכו את הדירקטוריון.

ברגע שהממשל אמר שאין סיכון, החקירה הפסיקה להיות סיבה להשאיר אותו בחוץ. מי שהחזיר אותו קיבל גיבוי מלמעלה. לעומת זאת, מי שהיה מתעקש שלא להחזיר אותו, היה צריך להסביר למשקיעים, ולבית הלבן, על מה ההתעקשות לשמר את הירידה בערך המניה.

בעוד שהמשקיעים מרוצים מהעלייה המטאורית בערך המניה - 34% ביום מסחר אחד, לאירוע הזה יש משמעויות עומק שעוד מוקדם לסכמן. בעשורים האחרונים דירקטוריונים למדו לעבוד לפי כללי אתיקה: מנכ"ל לא מנהל קשר עם עובדת שכפופה לו, משקיעים זכאים לשקיפות, חשש לסיכונים כלשהם (ביטחוני, סביבתי, בריאותי וכו') נבדק עד תום. כל אחד מהתרחישים האלו היה מספיק כדי להשאיר מנכ"ל בחוץ. באנבידיה התקיימו כל התרחישים האלה - ובכל זאת, הוא הוחזר אחרי 11 ימים. עידן האחריות התאגידית ניסה לקבוע אמות מידה שחלות על כולם. השבוע התברר שיש חריגים, וכל מה שצריך, זה שהם יהיו גדולים מספיק כדי שכולם יראו.

מה יעשה הקונגרס החדש

בשלב זה החגיגה באנבידיה גדולה ונראה שהסאגה הזו הסתיימה. אבל ב-3 בינואר 2027 ייכנס לתפקידו הקונגרס החדש, שבו מובטח לדמוקרטים רוב בסנאט ובבית הנבחרים, ובין הדברים שצפויים לעלות שם כדי להביך את הנשיא תהיה גם ההתנהלות הזו - שמעלה חשש שאינטרס מסוים של רווח כלכלי כיסה על חשד לפגיעה בביטחון הלאומי.

קונגרס כזה יכול לדרוש את העובדות, את השיקולים, ואת מי שאמר לדירקטוריון שאין סיכון. אם יימצא בזה קשר פסול בין הון לשלטון, אנבידיה תהפוך שוב לזירה.