חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל ונשיא אנבידיה הפתיעה את המשקיעים וטלטלה את השווקים. מי שעוד חוו טלטלה הן חלק מפלטפורמות המסחר, בארץ ובחו"ל, שחוו עומס משמעותי בדקות שלאחר ההכרזה, אשר הביאו לשורה של תקלות בהנגשת הנתונים ועיכובים בביצוע הזמנות.

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אתמול (ב') במהלך שעות הערב, זמן קצר לאחר פרסום הודעת ענקית השבבים, החלו להישמע טענות ברשתות החברתיות מצד משתמשים בשורה ארוכה של פלטפורמות מסחר (מיטב טרייד, אי.בי.אי טרייד, בלינק, אלטשולר שחם טרייד, אקסלנס טרייד) על תקלות מסוגים שונים.

התקלות שדווחו כללו בין היתר קשיים לגשת לחשבונות המסחר באמצעות האפליקציה. במרבית המקרים התקלות נפתרו כעבור מספר דקות, אך בחלק מהמקרים המשתמשים חוו קשיים במשך פרק זמן של כמעט שעה.

"יש לי שני חשבונות מסחר בשתי פלטפורמות שונות", מספר יאיר (26), משקיע שחווה אתמול תקלה, בשיחה עם גלובס. "כשקראתי את ההודעה על אנבידיה, ניסיתי להיכנס לחשבונות שלי פעם אחר פעם ללא הצלחה. רק כעבור 45 דקות התקלה תוקנה. זה הזוי מבחינתי, רציתי לעשות מספר פעולות, וזה לא הגיוני שכל-כך הרבה משקיעים ישראלים לא יכלו לעשות כלום ברגעיים כל-כך קריטיים".

פלטפורמות המסחר מגיבות: "קפיצה של 500% בהיקפי הפעילות יצרה עומס על השרתים"

באחת מפלטפורמות המסחר שחוו תקלה טענו היום (ג') בשיחה עם גלובס כי "חווינו אתמול קפיצה של 500% בהיקפי המסחר שהביאה לעיכובים זמניים ולתקלות נקודתיות באפליקציה". לטענתם, "התקלה לא הייתה מקומית אלא אפיינה פלטפורמות גדולות גם בחו"ל, שחוו גם הן עומס משמעותי".

דברים דומים משמיע גם בכיר באחת מחברות הטרייד המובילות. לדבריו, "הייתה תקלה אצל הרבה חברי בורסה. הרבה משתמשים רצו להיכנס לחשבון שלהם אחרי ההודעה שלא אנבידיה, ולכן השרתים של הרבה חברי בורסה חוו שיבושים. ברמת העיקרון זה לא אמור לקרות, ונעשים הרבה דרים כדי למנוע תקלות כאלה, אבל בסוף זו טכנולוגיה, ודברים כאלה קורים".

בהקשר זה הוא מציין כי "מערכות הרבה יותר גדולות, מורכבות וקריטיות משלנו חוות קשיים. לפני שבוע מיקרוסופט קרסה, ואי-אפשר היה להשתמש בתוכנות שלהם כל סוך השבוע. היו גם דיבורים על תקלות במערכות של הצבא האמריקאי וחברות גדולות מאד שחוו עומסים. בעולם היום עם ה-AI והסייבר דברים כאלה קורים".

לצד קשיים בגישה לאפליקציה לקוחות מסוימים חוו גם עיכובים בביצוע הזמנות ופעילויות. "בניגוד לאירועים שקורים לאחר המסחר בארץ, המקרה אתמול התרחש בזמן המסחר בארץ ורגע לפני המסחר בארה"ב. זה יצר עניין, והרבה משקיעים רצו להגיב בארץ ובחו"ל ולכן נוצר עומס על המערכות. זה כנראה יצר עומס על השרתים של החברות, להם קיבולת מסוימת, והביא לעיכוב בהוצאה של חלק מההזמנות".

הסתערו על מניית אנבידיה

העומס על אפליקציות המסחר המרכזיות מגיע על רקע הזינוק החד בכמות חשבונות המסחר העצמאי בישראל (משקיעי ריטייל). על-פי נתוני הבורסה לניירות ערך, מאז 2020 ועד היום נפתחו כ-900 אלף חשבונות מסחר חדשים, כשליש מהם מתחילת השנה הנוכחית. בבית ההשקעות מיטב מעריכים כי יש כיום 1.6 מיליון חשבונות של משקיעי ריטייל, כלומר השוק צמח פי 2.5 מתחילת העשור.

מניית אנבידיה הפכה במהלך השנים האחרונות לחביבה ביותר על משקיעי הריטייל. על פי נתוני בית ההשקעות באי.בי.אי, מפעיל הפלטפורמה אי.בי.אי טרייד, מניית אנבידיה נמצאת באופן עקבי בראש רשימת המניות הנסחרות, כשב-2025 היא ריכזה 22.6% מכלל התנועות בפלטפורמה, ובמחצית הראשונה של 2026 - כ-17.7%.

בבאי.בי.אי טרייד מציינים כי המשקיעים העצמאיים הישראלים (ריטייל) שסוחרים באמצעותה היו אופטימיים בנוגע למניית אנבידיה גם ביום שנודע שג'נסן הואנג עוזב, וגם ביום שהוא חזר.

לפי נתוניהם, ב-12 בנובמבר, יום עזיבתו של הואנג, שליש מכלל ההוראות שבוצעו באמצעות אי.בי.אי טרייד היו במניית אנבידיה, מהן 85% היו קנייה.

ביום שני השבוע, בו בתחילת יום המסחר נודע על חזרת הואנג, כ-23% מכלל העסקאות במניות ובקרנות סל היו באנבידיה, כשיותר מ-3 מכל 4 עסקאות באנבידיה היו קנייה.

עם זאת, כשבוחנים את ההיקף הדולרי של העסקאות, הפער כמעט נעלם: הקניות היוו "רק" 54% משווי העסקאות. במילים אחרות, היו הרבה יותר עסקאות קנייה, אך העסקאות בצד המכירה היו גדולות יותר.

עוד עולה מנתוני אי.בי.אי טרייד כי מלבד המסחר הער באנבידיה בפתיחת שבוע המסחר, מניית אנתרופיק ריכזה עניין והייתה לשנייה במספר העסקאות בפלטפורמה. זאת, לאחר שבסוף השבוע שעבר השלימה החברה, שעומדת מאחורי מודל הבינה המלאכותית הפופולרי קלוד, גיוס עתק של כ-81 מיליארד דולר לפי שווי של 1.5 טריליון דולר.