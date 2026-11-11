אשטרום במגעים למכור חמישית מפעילות ההשכרה שלה לכלל ביטוח

אשטרום במגעים למכירת 20% מפעילות ההשכרה שלה לקבוצת כלל ביטוח , וזאת כשהיא נמצאת במקביל בשלבי סיכומים של עסקת מכירת 20% נוספים מהחברה לחברת הביטוח מגדל , אך יישומו של זה נדחה בחודש.

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לפי הידוע לגלובס, אשטרום החליטה כאסטרטגיה, להוציא למכירה חלקים מפעילות ההשכרה שלה, שמצויים על המדף זה זמן, עם העדפה לגורמים מוסדיים.

ואכן, ביוני השנה חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב עם מגדל, לפיו מגדל תרכוש 20% מהזכויות באשטרום מגורים להשכרה, שהיא חברת הייזום בתחום המגורים להשכרה לטווח ארוך של אשטרום, תמורת 451 מיליון שקל, שמשקפת שווי חברה של 2.26 מיליארד שקל.

על פי אותו מזכר הבנות, 50% מהתמורה אמורה היתה להתקבל באשטרום עד היום (11 בנובמבר), והיתרה היתה אמורה להשתלם בתשלומים עד סוף 2032. ואולם על פי הודעתה של אשטרום לבורסה היום, "הצדדים פועלים בהסכמה, להשלמת התנאים המתלים והשלמת העסקה והסכימו להאריך את התקופה להתקיימות התנאים המתלים להשלמת ההסכם ב- 30 ימים נוספים", כלומר חלק זה של העיסקה אמור להסתכם ב-11 בדצמבר. מהחברה מסרו לגלובס, כי מדובר בעיכוב טכני, לא מהותי.

בנוסף הוגיעה החברה, כי היא במגעים עם גוף מוסדי אחר, למכירת 20% נוספים מהחברה. אשטרום לא מציינת מי החברה, אך לגלובס נודע כי מדובר בכלל ביטוח.

אשטרום מגורים להשכרה מחזיקה בצבר של יותר מ-3,200 דירות בשלבים שונים, במסגרת הפרויקטים בבעלותה בנאות פרס בחיפה, נווה איילון באור יהודה, קרית היובל בירושלים ונווה עופר והמשתלה בתל אביב.

נוסף להם החברה מקדמת פרויקטים נוספים, שהמרכזי שבהם הוא "שיכון הרופאים" בתל השומר. שיכלול 1,189 דירות.