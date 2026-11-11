אלונה אריאלי להב תוביל את השיווק והמכירות בשיכון ובינוי נדל״ן

אלונה אריאלי להב מונתה לסמנכ״לית חדשנות, שיווק ומכירות בשיכון ובינוי נדל״ן. בתפקידה החדש תהיה אחראית על אסטרטגיית השיווק והמכירות של החברה ועל שיווק הפרויקטים שלה, לצד ניהול חטיבת הלקוחות והשירות. תפקידה האחרון היה סמנכ״לית השיווק והמכירות באביב מליסרון .

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לפי הודעת החברה, תחומי אחריותה יכללו את הקשר עם הלקוחות לאורך שלבי הרכישה והאכלוס: החל מהמפגש עם לקוחות פוטנציאליים, דרך תהליך המכירה ועד למסירת הדירות ולתקופת הבדק.

בנוסף, אריאלי להב תהיה אחראית על הטמעת חדשנות בחברה ועל חיזוק המותג שיכון ובינוי ברמת הקבוצה. החברה מסרה כי במסגרת תפקידה תעסוק בפיתוח מנועי צמיחה ובהטמעת שיטות שיווק ומכירה, לצד פעילות לשיפור חוויית הלקוח.

שיכון ובינוי נדל״ן היא הזרוע היזמית של קבוצת שיכון ובינוי. לצד פרויקטים למגורים, פעילותה כוללת גם נכסים ובהם שטחי מסחר ותעסוקה, דירות להשכרה ומעונות סטודנטים. קבוצת שיכון ובינוי פועלת גם בתחומי התשתיות, הבנייה והאנרגיה.

מדוברת למנהלת שיווק בכירה: דרכה המקצועית של אריאלי להב

בתפקידה באביב מליסרון הובילה אריאלי להב את פעילות השיווק והמכירות ואת גיבוש האסטרטגיה העסקית בתחומים אלה. עבודתה כללה מהלכי מיתוג, קמפיינים ושיווק פרויקטים למגורים באזורי הביקוש במרכז הארץ. לפני כן כיהנה כסמנכ״לית שיווק ומכירות באאורה, כסמנכ״לית בכירה בבית ההשקעות פסגות וכסמנכ״לית בתנובה.

לתנובה הצטרפה אריאלי להב ב-2008 כדוברת הקבוצה, לאחר ששימשה במשך ארבע שנים כדוברת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. כדוברת הרשות השנייה הייתה אחראית, בין היתר, למערך התקשורתי שליווה את מכרז ערוץ 2. עם מינויה לתנובה הופקדו בידיה האסטרטגיה התקשורתית של הקבוצה מול גורמי פנים וחוץ, וכן ניהול מערך יחסי הציבור והדוברות שלה.

בתנובה כיהנה בהמשך כסמנכ״לית תקשורת, דיגיטל וקשרי ממשל, ובמסגרת זו עסקה גם בניהול משברים. ב-2017 מונתה לסמנכ״לית בכירה בפסגות, עם אחריות לקשרי החוץ והתקשורת של בית ההשקעות. עוד קודם לכן מילאה תפקידים בפרטנר ובאינטרנט זהב ושימשה דוברת משרד התקשורת.

אבישי קימלדורף, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן מסר: "אנחנו שמחים על הצטרפותה של אלונה להנהלת החברה. ניסיונה הרב, היכולות הניהוליות שלה והדיסציפלינות המגוונות מהן היא מגיעה, יתרמו משמעותית להמשך התפתחותה וצמיחתה של שיכון ובינוי כחברת הנדל"ן הגדולה בישראל".

אלונה אריאלי להב מסרה: "אני שמחה וגאה להצטרף לשיכון ובינוי, חברה בעלת מורשת, ניסיון ועשייה משמעותית בענף הנדל"ן בישראל. אני רואה בתפקיד הזדמנות להוביל מהלכים עסקיים משמעותיים, לחזק את המותג ואת הקשר עם הלקוחות ולייצר ערך עסקי לאורך זמן. אני מצפה לעשייה משותפת עם הנהלת החברה והצוותים המקצועיים".