אושרה תוכנית בית רומנו: המבנה יישמר, המגדלים יגיעו לכ-50 קומות

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב החליטה לאשר למתן תוקף את התוכנית לבית רומנו ולמתחמים הסמוכים לו בדרום תל אביב. התוכנית כוללת העברת שטחים במבנה ההיסטורי לשימוש ציבורי, לצד תוספת זכויות בנייה למגורים, למסחר ולתעסוקה במתחמים אחרים. הבנייה במתחמים המזרחיים תגיע לגובה של כ-50 קומות.

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התוכנית משתרעת על כ-11.2 דונם, וכוללת את בית רומנו שבדרך יפו, את מתחם ניבה-גת רימון הסמוך ואת מתחם מנחם בגין 64 במרחב חסן עראפה. לפי הודעת מינהל התכנון, במסגרתה יתווספו כ-240 דירות, ובהן גם דיור בהישג יד, וכן כ-3,500 מ״ר למסחר ולתעסוקה ושטחים ציבוריים בנויים.

מדובר בתוספת למספר הדירות שאושר בתוכניות הקודמות: במסמכי התוכנית שהוצגו בוועדה המקומית ב-2023 פורטה תוספת של 238 דירות במתחם ניבה-גת רימון, לסך של 381 דירות. במסגרת אותה תוספת נכללו גם דירות בהישג יד. הבנייה למגורים תרוכז במגרשים הסמוכים לבית רומנו, בעוד שבמבנה עצמו ירוכזו השימושים הציבוריים.

בסיס המהלך הוא העברת בית רומנו לשימוש ציבורי כנגד תוספת זכויות בנייה בפרויקטים של חברת וויי-בוקס. לפי דוחות החברה, שטחי ציבור שתוכננו במתחם גת רימון יועברו לבית רומנו, ובמקביל יועברו ויתווספו זכויות למגורים במתחם גת רימון ובית ברין. במתחם חסן עראפה מתווספות זכויות לתעסוקה.

ממרכז טקסטיל ותרבות לשימוש ציבורי: ההיסטוריה של בית רומנו

בית רומנו, ברחוב דרך יפו 9, הוקם בשנות ה-40 של המאה הקודמת כמבנה מסחרי. הוא בנוי מארבע קומות סביב חצר פנימית, ושימש לאורך השנים בין היתר למסחר בטקסטיל ולמשרדי ממשלה. בשנים האחרונות התפתחה בו פעילות של תרבות, בילוי ויצירה, לצד השימושים המסחריים.

במסמכי העירייה המתארים את המבנה צוין כי עם הקמתו נבנו בו כ-300 חנויות, לצד מוסדות ציבוריים. בין הגופים שפעלו בו היו יחידות מנהלה של משרד הביטחון וצה"ל, פרקליטות מחוז תל אביב ומשרדי מס הכנסה. בהמשך נעשה המבנה מזוהה בעיקר עם חנויות הביגוד והאופנה הרבות שפעלו בו.

ההוראות שאושרו נועדו לאפשר את המשך הפעילות הזו במסגרת השימוש הציבורי במבנה. לשם כך ייקבעו בו הוראות מיוחדות לשימוש מחדש, המסדירות את השימוש במבנה הקיים תוך שמירה על מאפייניו האדריכליים. לפי מינהל התכנון, המטרה היא לשמר גם את אופי הפעילות שהתפתח במקום לאורך השנים.

לצד השימוש במבנה הקיים, התוכנית מאפשרת להוסיף בנייה מעליו. תוספת הבנייה תידרש לשמור על נפחו ההיסטורי של בית רומנו, על החצר הפנימית ועל המעברים הפתוחים לציבור.

המעברים מחברים בין דרך יפו מדרום, פארק המסילה מצפון וסמטת בית הבד ממזרח. הם יישארו פתוחים לציבור כחלק מהתוכנית.

השימור בתוכנית כולל שני מבנים היסטוריים נוספים במתחם ניבה-גת רימון: בית פונרוב ובית ברין. שניהם נקבעו לשימור במסגרת תוכנית השימור העירונית. הוראות השימור של המבנים משתלבות בתכנון המתחם, הכולל גם בנייה חדשה לגובה ושימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה.

וויי־בוקס השלימה את רכישת בית רומנו ב-2022. לפי הדוח השנתי שלה ל-2025, התמורה שנקבעה בעסקת הרכישה הייתה כ-371 מיליון שקל, בתוספת מע״מ והפרשי הצמדה. באוגוסט 2023 המליצה הוועדה המקומית על הפקדת התוכנית, ובנובמבר 2025 החליטה הוועדה המחוזית על הפקדתה. כעת החליטה המחוזית לאשרה למתן תוקף.

מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר, מסר: "התוכנית מהווה נדבך מרכזי במימוש חזון ההתחדשות של מרחב המסילה ומתחם חסן עראפה, ומשלבת בין שימור המורשת העירונית לבין פיתוח עירוני אינטנסיבי בלב המטרופולין".