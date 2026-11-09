בן משה ובלילה במו״מ מתקדם לרכישת פרדסים בכ-50 מיליון שקל

רבוע כחול נדל״ן , שבשליטת מוטי בן משה, וחברת נדב ב. לוגיסטיקה של יזם הנדל״ן נדב בלילה מנהלות משא ומתן מתקדם לרכישת זכויות בכ-1,300 דונם פרדסים מקבוצת יכין חק״ל תמורת כ-50 מיליון שקל, כך נודע לגלובס. הקרקע נמצאת באזור יישובי עשרת, בין יבנה לאשדוד, וכי בכוונת החברות לקדם בה פרויקט אגרו-סולארי, המשלב עיבוד חקלאי עם ייצור חשמל מאנרגיית השמש. התמורה המסתמנת משקפת כ-38.5 אלף שקל לדונם.

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במתקן אגרו-סולארי, המכונה גם אגרו-וולטאי, הפאנלים מותקנים מעל שטח חקלאי באופן המאפשר להמשיך לעבד אותו. המטרה היא להפיק חשמל ובמקביל לשמור על הפעילות החקלאית, באמצעות התאמת המתקן לסוג הגידול ולצורכי הטיפול בו. במקרה של פרדסים, התכנון צריך להביא בחשבון גם את גובה העצים, כמות האור המגיעה אליהם ואת הגישה הנדרשת לצורך תחזוקה וקטיף .

בפברואר השנה אישרה הממשלה את תמ״א 1/24, המסדירה הקמת מתקנים אגרו-וולטאיים. התוכנית מבחינה בינם לבין מתקנים סולאריים קרקעיים רגילים, וקובעת מנגנונים להבטחת המשך העיבוד החקלאי לאורך זמן כתנאי להפעלתם. היא כוללת גם סנקציות במקרה שבו הפעילות החקלאית מתחת לפאנלים נפסקת.

לא שותפות חדשה

לבלילה כבר יש פעילות בתחום הפרדסים. לפי אתר החברה שבבעלותו, חברת פורט הדרים עוסקת בגידול ובשיווק פירות הדר בפרדסים המשתרעים על פני כ־1,500 דונם. כפי שפורסם בגלובס ביולי האחרון, הפרדסים נמצאים בין אמונים לג'וליס וכוללים בין היתר תפוזים, קלמנטינות, פומלות ואשכוליות.

המהלך הנוכחי מצטרף לפעילותה של קבוצת בלילה בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה והמסחר. נדב ב. לוגיסטיקה עוסקת ברכישת קרקעות, בתכנון ובהקמת נכסים ובניהולם. לצד פעילות זו, לקבוצה עסקים בתחומי בתי הקירור, החקלאות והתשתיות. לאחרונה היא הרחיבה את פעילותה גם לתחומי האנרגיה וחוות השרתים, שבהם היא פועלת עם שותפים מתחומי הנדל״ן והאנרגיה.

גם השותפות עם רבוע כחול נדל״ן אינה חדשה: ביולי פורסם בגלובס כי החברה הצטרפה לבלילה להקמת מתקן לוגיסטי באזור נמל אשדוד, בהשקעה של כ-140 מיליון שקל ובשטח של כ-40 אלף מ״ר. עוד פורסם כי השניים מתכננים להקים בית קירור על שטח של כעשרה דונם, בעלות של כ-160 מיליון שקל.

בתחום חוות השרתים שותפה חברת הלוגיסטיקה של בלילה לפרויקט עם דוראל ואמפא באזור התעשייה הר טוב, סמוך לבית שמש, על שטח של כ-27 דונם. בנפרד, לקבוצה פעילות סולארית על גגות נכסיה באמצעות נדב אנרגיה. לפי אתר הקבוצה, פעילות זו כוללת ייזום והקמת מערכות לייצור חשמל ומתקני אגירה, ובהם מערכת שהוקמה על גג מבנה מסחרי של הקבוצה.

רבוע כחול נדל״ן היא חברה ציבורית שפועלת בנדל״ן מניב ובייזום למגורים. נכסיה כוללים קניונים, מרכזים מסחריים, סופרמרקטים, משרדים ומרכזים לוגיסטיים. בן משה שולט בה באמצעות אלון רבוע כחול ישראל.

יכין חק״ל, שמולה מתנהל המשא ומתן, היא מקבוצות החקלאות הוותיקות בישראל. בשנת 1952 אוחדו פעילויות יכין וחק״ל, שעסקו בין היתר בעיבוד תוצרת חקלאית, בשיווקה ובהעסקת פועלים. בתחילת שנות ה-90 נמכרו האחזקות בקבוצה לתאגיד בבעלות איש העסקים סמי שמעון. בין חברות הקבוצה נמנית גם הדרי גינת. יכין נמצאת כיום בבעלות אנג'לה שמעון, רעייתו של סמי שמעון, ובתם אלכסנדרה, ומחזיקה גם בנכסי נדל״ן מניב לתעשייה ולמסחר.