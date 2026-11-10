בהיקף של 32 מיליון שקל: רפאל מתרחבת בפארק המדע בחיפה

חברת רפאל חתמה על הסכם לשכירת שתי קומות נוספות בפארק המדע וההייטק בחיפה, בהיקף של כ־32 מיליון שקל לחמש שנים. השטחים, בהיקף של כ־4,000 מ"ר, נמצאים בבניין ב' בפארק, שבבעלות קבוצת מבנה והחברה הכלכלית לחיפה, תאגיד של עיריית חיפה. במסגרת ההסכם ניתנה לרפאל גם אופציה להארכת השכירות. סך היקף השטח שרפאל תחזיק בו יהיה כ־10,000 מ"ר.

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‏העסקה מצטרפת להסכם שנחתם בין הצדדים לפני כשנה, שבמסגרתו שכרה רפאל שלוש קומות בפארק. החברה כבר מאכלסת את הקומות שנכללו בעסקה הראשונה וצפויה להיכנס לשתי הקומות הנוספות בחודשים הקרובים. עם השלמת ההתרחבות, תחזיק רפאל בחמש קומות במתחם.

‏לפי המידע שנמסר מהחברה, המשרדים הנוספים יימסרו ברמת גמר והעסקה כוללת גם מקומות חנייה. מספר החניות ומרכיב התשלום עבורן לא נמסרו. חלוקת התמורה הכוללת בתקופת השכירות ובשטח המשרדים משקפת תשלום ממוצע של כ־133 שקל למ"ר לחודש, בחישוב הכולל את החניות. התמורה החודשית הממוצעת בעסקה מסתכמת בכ־533 אלף שקל ובכ־6.4 מיליון שקל בשנה.

מתחם של 80 אלף מ"ר

‏היקף ההסכם הראשון עם רפאל עמד על כ־45 מיליון שקל לחמש שנים עם אופציה להארכה. בצירוף ההסכם החדש, מסתכם היקף שתי ההתקשרויות בכ־77 מיליון שקל לתקופות השכירות שנקבעו בהן. שני ההסכמים נחתמו בהפרש של כשנה וכל אחד מהם מתייחס לתקופת שכירות ראשונה של חמש שנים.

‏פארק המדע וההייטק מוקם במבואות הדרומיים של חיפה, בסמוך לאצטדיון סמי עופר ולפארק מת"מ. הפרויקט כולל שלושה בניינים קיימים ושני בניינים מתוכננים, בני שמונה קומות כל אחד. לפי השותפות, השטח הכולל של הפרויקט, לרבות הבניינים המתוכננים, עומד על כ־80 אלף מ"ר.

‏המתחם מיועד לחברות טכנולוגיה, מחקר ופיתוח ותעשיות מתקדמות. הוא נמצא בקרבת כביש החוף, מנהרות הכרמל, תחנת רכבת חוף הכרמל והמרכזית הסמוכה.

‏עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה, מסר כי החברה ממשיכה לקדם פרויקטים נוספים בארץ והוסיף: "במקביל, אנו ממשיכים לקדם פרויקטים חדשים בשלבי ייזום והקמה ברחבי הארץ, כחלק מתוכניות הצמיחה והפיתוח של הקבוצה".

‏יו"ר החברה הכלכלית לחיפה, רני בנדר, מסר בהתייחס להתרחבות רפאל כי "מדובר על תוספת של מאות משרות חדשות בחיפה".