השכרת שטחי משרד

מבנה תשכיר קומה לסטארט-אפ PointFive בפרויקט הסוללים בתל אביב

חברת הטכנולוגיה PointFive תשכור מקבוצת מבנה כ-1,400 מ"ר משרדים בפרויקט הסוללים בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום, בתוספת 10 מקומות חניה. לדברי החברה, החוזה נחתם לתקופה של חמש שנים, עם אופציה להארכה של חמש שנים נוספות.

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התמורה עבור דמי השכירות והניהול בתקופה הראשונה תעמוד על כ-18 מיליון שקל, וסך התמורה לאורך תקופת השכירות, כולל ההארכה, נאמד בכ-36.5 מיליון שקל. כך, מדובר על דמי שכירות של יותר מ-200 שקל למ"ר.

פרויקט הסוללים כולל שני מגדלי משרדים בשטח כולל של כ-70 אלף מ"ר, ובחברה מסרו כי עד כה הושכרו כ-73% מהשטחים בפרויקט, וכי היא מנהלת משאים ומתנים על שטחים נוספים.

החברות ROOMS ו-Switchup מקבוצת פתאל הן שוכרות העוגן בפרויקט, והן שכרו בו כ-37 אלף מ"ר. מלבדן שכרו גם רשות ניירות ערך (5,700 מ"ר), וחברת בילדוטס (4,200 מ"ר).

לצד מגדלי המשרדים נבנו בפרויקט גם שני מגדלי מגורים בשיתוף חברת תדהר, ובהם 360 יחידות דיור וכ-3,200 מ"ר מסחר. קרן מגוריט רכשה 47 דירות בפרויקט במרץ 2025, אולם בתקופה האחרונה מתקשות שתי החברות השותפות בפרויקט למכור בו דירות נוספות על רקע החולשה הכללית בשוק המגורים. על פי הדוח של תדהר, במחצית השנה הראשונה של השנה נמכרו בו 4 דירות, ועוד 110 דירות נותרו למכירה אף שהפרויקט כבר הושלם.

התחדשות בניינית

דיון בתוכנית ההתחדשות הבניינית ברמת גן

ועדת המשנה להתחדשות עירונית בוועדה המחוזית תל אביב תדון בשבוע הבא בתוכנית להתחדשות בניינית ברמת גן, שנועדה לתת מענה למבנים שאין עבורם פתרון במסגרת תוכניות מתחמיות כגון פינוי-בינוי.

התוכנית חלה על מבני מגורים שנבנו לפני 1 בינואר 1985, למעט מבנים המיועדים להריסה, מבנים לשימור ומבנים צמודי קרקע.

התוכנית מאתרת כ-6,500 יחידות דיור בעלות פוטנציאל להתחדשות ומאפשרת תוספת של עד כ-14,500 יחידות דיור חדשות. ההתחדשות תתאפשר באמצעות הריסה ובנייה מחדש, שאותן מעודדת התוכנית, או באמצעות חיזוק ותוספות, במספר אזורים מוגדרים. היקף הזכויות, גובה הבנייה והשימושים ייקבעו בהתאם לסוג הרחוב ולאזור התכנון.

התוכנית מאפשרת גם איחוד חלקות ומחייבת תוספת שטחים ציבוריים מבונים במבני מגורים על חלקות בשטח של 900 מ"ר ומעלה.

קרקע לבנייה

תמורת 39.7 מיליון שקל: רייסדור רכשה קרקע לבניית יחידות דיור לשכירות

חברת רייסדור זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וחברת דירה להשכיר לשכירות ארוכת טווח בעיר יבנה. רייסדור הציעה 39.7 מיליון שקל כולל מע"מ ופיתוח. לפי הודעת רמ"י, למכרז הוגשו שש הצעות.

המתחם המשווק כולל 104 יחידות דיור, מתוכן 76 יחידות דיור המיועדות לשכירות ארוכת טווח לתקופה של 15 שנה. יתר 28 יחידות הדיור ישווקו למכירה בשוק החופשי. מתוך הדירות המיועדות להשכרה, 50 אחוז (38 יחידות דיור) יוקצו לדיור בשכר דירה מופחת לזכאים במתווה "דירה להשכיר".

עד היום שווקו ביבנה 218 יחידות דיור לשכירות ארוכת טווח בשני מתחמים.

עיצוב ופיתוח

אושרה תכנית העיצוב למרחב טרה בנחלת יצחק בתל אביב

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו אישרה את תכנית העיצוב והפיתוח האדריכלי של "מרחב טרה" באזור התעסוקה נחלת יצחק. המרחב המדובר ממוקם בין רחוב יגאל אלון ממזרח לנתיבי איילון ממערב, בסמוך לתחנת רכבת "השלום".

התכנון כולל ארבעה מגדלים מעורבי שימושים, בגובה של 40 עד 65 קומות, לצד מבנה ציבורי בן 10 קומות. במאי השנה רכשה 'גב ים' את הפרויקט תמורת 830 מיליון שקל מידי 'החברה למשקאות קלים'. גם המדינה החזיקה ב-10% מהשטח.

גב ים היא הבעלים (במשותף עם אמות) של מגדל טוהא הסמוך, ושל מגדל טוהא2 שנמצא בבנייה.

פרויקט טרה ישלב תעסוקה, מסחר, מגורים ומבני ציבור, מעל קומות קרקע פעילות שיכללו חזיתות מסחריות, מבואות שוקקות חיים וחיבור תת-קרקעי ישיר לתחנת המטרו העתידית שתחבר בין שני קווים: M1 ו- M2 .

לפי הודעת עיריית תל אביב, הפרויקט יכלול עד 718 יחידות דיור חדשות בסך הכול, מהן, בהתאם למדיניות של עיריית תל אביב, 57 יחידות דיור יוקצו לדיור בהישג יד (דב"י) להשכרה במחיר מפוקח לתקופה של 20 שנה.

בעירייה ציינו כי הפרויקט מתוכנן באופן שיאפשר בהמשך את פרויקט קירוי האיילון - פרויקט שההיתכנות שלו מעורפלת למדי.

הפרויקט, בתכנון ישר אדריכלים ויסקי מור סיון אדריכלים, ובפיקוח חברת וקסמן גוברין גבע, ייבנה על השטח שבו פעלה מחלבת "טרה" אשר פעלה במקום משנות ה-50 של המאה הקודמת.