מעמיק המשבר באימפריית הנדל"ן של איש העסקים חיים כצמן. אחרי שהנפקת האג"ח להמרה שהובילה בסוף השבוע שעבר נכשלה, חברת נורסטאר שבשליטתו של כצמן יוצאת לגיוס נואש של כ-80 מיליון שקל, בדיסקאונט ענק של כ-60% על שער הבסיס של המניה הבוקר (ד').

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במסגרת המהלך, צפויה נורסטאר להנפיק למשקיעים מניות שיהוו לאחר הקצאתן כ-40% מהחברה תמורת 80 מיליון שקל. מחיר המניה בהנפקה צפוי לעמד על כ-2 שקל, דיסקאונט עצום של 60% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר. בנוסף, תקצה החברה למשקיעים אופציות ללא תמורה, אשר מעמידות את הערך האפקטיבי של המניה על 36 אגורות בלבד, נמוך בכ-93% משער המניה ערב ההודעה.

מי שצפוי להוביל את המהלך הוא כצמן עצמו שיזרים סכום של כ-19 מיליון שקל, המהווים כמעט רבע מההנפקה. מי שלא הודיעו על כוונתם להשתתף בהנפקה הם אנשי העסקים ברק רוזן ואסי טוכמאייר המחזיקים בכ-14.5% מהחברה. במידה ויבחרו שלא לקחת חלק במהלך הרי שהחזקתם צפויה לקטון בשיעור משמעותי.

בעקבות ההודעה מניית נורסטאר צונחת במהלך המסחר בכ-50%, לשווי שפל של כ-155 מיליון שקל בלבד. במקביל, גם אגרות החוב של החברה נסחרות שוב בתשואות "זבל" דו-ספרתיות גבוהות: אג"ח י"ג של החברה נסחר בתשואה לפדיון של כ-20% (במח"מ של פחות משנה), בעוד שאג"ח י"ד נסחר בתשואה של כ-13%.

מאז ביטול המכירה לארי נדל"ן: ניסיונות הזרמת המזומנים נכשלו בזה אחר זה

הגיוס מגיע בעת שנורסטאר זקוקה למזומנים בכדי לעמוד בהתחייבויותיה הקרובות, ובעת שהשוק מתמחר משבר בחוב. זאת, על רקע הירידה המתמשכת במחיר חברת הבת, ג'י סיטי, מאז התפוצצה העסקה למכירת השליטה בה מידי נורטסאר לידי חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן של איש העסקים צחי אבו, באוגוסט האחרון.

הצניחה במחיר מניית ג'י סיטי שאיבדה מעל 40% מערכה מאז דווח לראשונה על העסקה הנרקמת בין אבו לכצמן, הערימה קשיים על ניסיונותיו של כצמן להזרים כספים לתוך קופת נורסטאר. זאת, באמצעות שורה של מהלכים, בהם הנפקת חברת הבת של ג'י סיטי, נגה נכסים והנפקת אג"ח להמרה עבור נורסטאר, מהלכים מהם נסוגה החברה.

"אני ער לדאגה ומבין אותה", התייחס כצמן השבוע לחששות בשוק בנוגע ליציבותן הפיננסית של חברותיו, במסגרת שיחת המשקיעים של ג'י סיטי לאחר פרסום דוחותיה לרבעון השלישי. "אני מבין את הסקרנות, וגם את העצבנות של השוק באשר לנושא מכירות הנכסים והמימון. עשינו את זה קודם ונעשה את זה גם עכשיו, וכך גם בעתיד. אנו מכירים את הביזנס והשחקנים, יודעים איך לעשות זאת ויש לנו את האנשים לכך".

כדור השלג שהביא למשבר

את סימני המשבר באימפריית הנדל"ן של כצמן, וחוסר האמון מצד השוק, ניתן היה לראות כבר בשבוע שעבר בתשואות האג"ח של נורסטאר, באמצעותה הוא שולט (57%) בג'י סיטי. בתחילת השבוע, זינקה התשואה של שתי סדרות האג"ח (י"ג ו־י"ד), חוב בהיקף של מעל חצי מיליארד שקל המובטח בשיעבוד של מניית ג'י סיטי, לרמות "זבל" של 25% ו־13%, המשקפות חוסר אמון ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

"מה שאנחנו רואים עכשיו (הזינוק בתשואות אג"ח נורסטאר, א"ג) זו תוצאה של שרשרת אירועים שהחלה בכשלון של עסקת אבו ויצרה כדור שלג", אמר גורם בשוק בתחילת השבוע בשיחה עם גלובס. בכך הוא כיוון לעסקה למכירת השליטה בג'י סיטי לידי חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן של איש העסקים צחי אבו, שבוטלה באוגוסט האחרון.

למהלך המכירה הזה יצאו בנורסטאר חודשיים קודם לכן, כדי לאפשר הנפקה של חברות בנות (בכפוף לחוק הריכוזיות), מה שבתורו יזרים הון לקופת ג'י סיטי, ויסייע לנורסטאר לעמוד בהתחייבויותיה.

אלא שכצמן החליט כאמור לסגת מהעסקה, בעקבות צירופם לעסקה של אנשי העסקים ירון אדיב וכידן דהרי, בעלי קבוצת הנדל"ן ישפרו-תנופורט, בידי אבו. מהלך זה בוצע לטענתו מאחורי גבו, ואף העמיד את נורסטאר "בסיכון דרמטי של ממש".

ביטול העסקה הביא לצניחה במחיר מניית ג'י סיטי, שאיבדה מעל 40% מערכה מאז דווח לראשונה על העסקה הנרקמת בין אבו לכצמן. כיום ג'י סיטי נסחרת בשווי של 1.3 מיליארד שקל בלבד, כמחצית מהשווי לפיו ביקש אבו לרכוש את השליטה לפני פחות מחצי שנה. "יכול להיות שהוא יודע משהו שאנחנו לא, אבל כמו שזה נראה, כצמן פספס את הזדמנות חייו כשבחר לא למכור לאבו", טוען כעת גורם בשוק ההון.

בשיחת המשקיעים השבוע הבהיר כצמן כי "אנחנו בנורסטאר פתוחים ומעוניינים במהלך להכנסת שותף. אני חושב שהעסקה מהסוג הזה עשתה המון שכל גם לקונה, עם דרך מאוד נאותה להיכנס בצורה זהירה, ואם הוא רוצה גם לקחת שליטה... זה מתווה שבהחלט נבחן בתנאים הנכונים".

מהנפקת נגה נכסים ועד לכתף הקרה מהמוסדיים בגיוס האג"ח

בינתיים, את גלי ההדף של הירידה במחיר המניה ספגו החברות של כצמן בחודש האחרון. בשבוע שעבר חזרה בה ג'י סיטי מהמהלך להנפקת חברת הבת נגה נכסים, במסגרתו היא ביקשה להעביר שלושה מרכזי קניות בפינלנד, לרשותה של החברה החדשה, שמניותיה היו אמורות להיות מחולקות לבעלי מניות ג'י סיטי כדיבידנד בעין. זאת, כחלק ממהלך להורדת המינוף בחברה.

אלא שהנפילה במניית ג'י סיטי גרמה לכך שהנפקת נגה נכסים הייתה פוגעת בהון העצמי שלה בהיקף מוערך של כ־290 מיליון שקל, ובמקום להוריד את רמות המינוף המהלך היה מביא להגדלתו, מה שהוביל לנסיגה ממנו. הדבר הגדיל את החששות בשוק ביחס ליכולת ג'י סיטי להקטין את התחייבויותיה, שעומדות בסוף הרבעון השלישי על כ-19 מיליארד שקל במאזן המאוחד.

ואם לא די בכך, הרי שמספר ימים לאחר מכן הודיעה במפתיע נורסטאר, חברת-האם, על כוונתה לצאת לגיוס בזק של אג"ח להמרה בהיקף של 85 מיליון שקל לפחות. מהלך שעורר תהיות בנוגע לדחיפות הגיוס, שבו היה צפוי כצמן להזרים כ־30 מיליון שקל, עוד בטרם פרסום הדוחות הכספיים. אלא שבחברה החליטו בסוף לסגת גם ממהלך זה בעקבות הצעות "עדיפות" למימון או השקעה בה שקיבלה לטענתה. אלא שלטענת גורמים בשוק, בנורסטאר בחרו לסגת מהמהלך לאחר שקיבלו כתף קרה מהמוסדיים. "הם סגרו בזה אחר זה את הדרכים שלהם להוריד את החוב", מסכם גורם בשוק.