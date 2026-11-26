דוניץ דיווחה הבוקר (ה') כי נחתם ההסכם לרכישת מלוא דן אקוויטי נדל"ן תמורת כ-33% מההון, אופציות ומזומן. פעילות התשתיות של דן תופרד ואינה נכללת בעסקה. שווי החברה הממוזגת יעמוד על כ-3 מיליארד שקל.

בנוסף להקצאת 33% ממניות דוניץ לבעלי המניות של דן, התמורה כוללת אופציות בשווי 30 מיליון שקל ותשלום מזומן של 30-50 מיליון שקל בתוך 48 חודשים מההשלמה.

הרחבה מיד