אחרי שאיבדה מעל 90% משוויה תוך פחות מחצי שנה, חברת הטכנולוגיה הדואלית אלארום מודיעה על פרישתו של המנכ"ל שחר דניאל. לפי הדיווח, החברה "התקשרה בהסכם פרישה הדדי" במסגרתו דניאל חדל לכהן כמנכ"ל החברה והחברה הבת שלה NetNut, וכן כדירקטור בחברות הבנות של החברה.

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סיום כהונתו והתפטרותו "אינם נובעים מכל מחלוקת בינו לבין החברה", ובהתאם להסכם, הוא יועסק באלארום עד ה-23 בינואר הקרוב, ויסייע בהעברה מסודרת של תחומי אחריותו ותפקידיו. בהמשך, ישמש כיועץ לחברה הבת. הדירקטוריון ייקח על עצמו את תפקידי המנכ"ל בתקופת המעבר, ויפעל לאיתור ומינוי מנכ"ל חדש.

אלארום נסחרת כיום בשווי זניח של כ-7 מיליון דולר (כ-26 מיליון שקל) בנאסד"ק ובתל אביב. זאת לעומת שווי של מעל 1.1 מיליארד שקל בשיא לפני מספר שנים. בחודש יולי האחרון החברה דיווחה על כך שחלק מהדומיינים שלה נתפסו כחלק מחקירה שמנהל ה-FBI. במסגרת החקירה נבדק האם NetNut הייתה מעורבת בחיבור של מכשירי אלקטרוניקה ביתיים (סמארטפונים, לפטופים וטלוויזיות) המקושרים לאינטרנט, ללא הסכמת בעליהם, לרשת בה אנשים משתמשים כדי להסוות את מיקומם.

אלארום דחתה את מועד פרסום הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני ולמחצית השנייה, ועד כה טרם פרסמה אותם.

אלארום נקראה בעבר סייפ-טי ועסקה בתחום הסייבר, אך שינתה כיוון והפכה לספקית פתרונות גישה לאינטרנט ואיסוף נתונים מקוונים, כלומר איסוף אוטומטי של דאטה עבור לקוחותיה. כך למשל סיפר דניאל בעבר בראיון לגלובס: "יש לנו לקוחות מעשרות ורטיקלים - שיווק, פרסום, תיירות, מסחר מקוון. לכולם יש מטרה אחת: לקבל מידע שקוף, מדויק ונקי", מוסיף דניאל.

החברה, שהחלה את דרכה הציבורית במיזוג לשלד בורסאי בתל אביב, ובהמשך נרשמה גם לנאסד"ק, רכשה ב-2019 את NetNut, ולפי דניאל, החברה גילתה שהיא רכשה "סופר סטאר", והוחלט להתמקד בפעילות שלה ולזנוח את תחום הסייבר.