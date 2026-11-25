חברת התרופות טבע הודיעה היום לעובדיה באתר בכפר סבא על סגירה הדרגתית של פעילות המו"פ הגנרי באתר. המשמעות היא פיטורי 150 עובדים בתחום עד סוף שנת 2027.

במקביל וכחלק מהמחויבות לישראל, טבע הודיעה שתשקיע עשרות מיליוני דולרים לחיזוק התשתית הטכנולוגית ושילוב חדשנות באתר בכפר סבא, שם ישנן עוד פעילויות שלא צפויות להיפגע מהמהלך

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