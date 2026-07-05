מניית חברת איסוף הנתונים הדואלית, אלארום, הייתה לאחת משיאניות התשואה בבורסה המקומית לפני כשנתיים, כשנסקה לשווי מעל 1.1 מיליארד שקל. אלא שמאז, ההתלהבות סביב המניה דעכה והיא איבדה גובה וחזרה להיסחר ברמות שאפיינו אותה בטרם הנסיקה. אולם, בסוף השבוע האחרון התרסקה המניה ביותר מ־70%, שהביאו אותה לשווי של כ־50 מיליון שקל בלבד - ירידה של 96% מהשיא.

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מאחורי ההתרסקות האחרונה במניה עומד דיווח של החברה לפיו, חלק מהכתובות (דומיינים) שלה, נתפסו כחלק מחקירה שמנהלת לשכת החקירות הפדרלית (FBI). על פי פרסומים בכלי תקשורת מובילים בארה"ב, ה-FBI חוקר האם חברת הבת של אלארום, NetNut (נטנאט), הייתה מעורבת בחיבור של מכשירי אלקטרוניקה ביתיים (סמארטפונים, לפטופים וטלוויזיות) המקושרים לאינטרנט, ללא הסכמת בעליהם, לרשת בה אנשים משתמשים כדי להסוות את מיקומם.

שירותי הרשת הושעו

בעקבות הפרסומים, באלארום, המתנהלת ללא גרעין שליטה, מיהרו לדווח על תפיסת הדומיינים - והצהירו כי החברה "מתייחסת לעניין במלוא הרצינות ותשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק, כדי להבטיח שכל שימוש לרעה בתשתית שלה ייחקר ביסודיות והאחראים יועמדו לדין".

בהמשך דיווחו באלארום כי נתפסו דומיינים המשויכים לחברת הבת, וכי "כתוצאה מהתפתחויות אלה, החברה חווה כיום שיבושים בחלק משירותיה. אם שיבושים אלה יימשכו לאורך תקופה ממושכת, צפויה להיות להם השפעה שלילית מהותית על פעילות החברה, תוצאותיה הכספיות ויכולתה לספק חלק משירותיה ללקוחותיה", נכתב בהודעת החברה.

עוד נכתב כי "החברה משקיעה משאבים משמעותיים בחקירת הנסיבות שהובילו לאירועים אלה ופועלת באופן אינטנסיבי לקבלת מידע נוסף בנוגע לאופי האירוע ולהיקפו". עם זאת, היא ציינה, כי "עד כה לא התקבלה פנייה רשמית מה-FBI או מכל רשות ממשלתית או רגולטורית אחרת", באשר לחשדות המדווחים.

לנוכח החקירה, החליטו באלארום להשהות באופן זמני את תעבורת הנתונים דרך שירותי הרשת הרלוונטיים למשך מספר ימים. צעד שנועד לדבריה לאפשר "לה לחקור את האירוע, להעריך את התשתיות שהושפעו, לקבוע האם התרחשה פעילות זדונית כלשהי, וליישם כל אמצעי שהחברה תמצא לנכון לנקוט לפני חזרה לפעילות רגילה".

החשד: שימוש זדוני

אלארום עוסקת כיום בתחום הדאטה ומגדירה את עצמה כ"ספקית גלובלית של פתרונות גישה לאינטרנט ואיסוף נתונים מקוונים". החברה מסייעת ללקוחותיה לאסוף נתונים ומידע מהאינטרנט. זאת תוך שהם עוקפים את המגבלות שמטילים חלק מהאתרים, על בסיס כתובת ה־IP של המשתמש, והאינפורמציה השונה שהם מציגים לאנשים בהתאם לכתובת ממנה הם גולשים.

על פי הפרסומים, חקירת ה-FBI נוגעת למוצר הדגל של החברה, שמאפשר כאמור לארגונים וחברות לאסוף נתונים ומידע מהאינטרנט, באמצעות רשתות פרוקסי (Residential Proxies). הללו, מאפשרות לחברות (לקוחות אלארום) לגשת לאתרים, תוך שנדמה שהגלישה מתבצעת ממיקום אחר מזה שבו נמצאים. מה שמאפשר לדוגמה לעסקים להתאים אישית את אתרי האינטרנט שלהם לאזורים שונים.

רשתות מסוג זה מנתבות את תעבורת האינטרנט דרך כתובות IP של צרכנים, תוך מיסוך המקור שלהם. למרות שיש לפעילות זו שימושים לגיטימיים, כמו השירותים שמציעה אלארום, המשמשת באופן קבוע חברות לבדיקת מוצרים באזורים גיאוגרפיים שונים - נעשה בהם גם שימוש מצד פושעי סייבר, המנצלים זאת כדי להסוות תעבורה זדונית. על פי בלומברג, במשך יותר משנה עקבו סוכני לשכת החקירות הפדרלית (FBI) ובחנו קשרים פוטנציאליים בין NetNut, שמוכרת גישה לרשתות כאלה, לבין תוכנה המכונה Popa - שלכאורה משמשת להשתלטות על מכשירים של אנשים. זאת, כחלק משורת חקירות שמבצעות סוכנויות אכיפת החוק האמריקאיות בתחום.

מי שהייתה מעורבת בחקירה שנקשרה לחברה הישראלית היא ענקית הטכנולוגיה גוגל, שהודיעה כי השביתה חשבונות ושירותים ששימשו לכאורה את התוכנות הזדוניות שנקשרו ל־NetNut. גוגל אף שיתפה מודיעין טכני על התשתית של החברה עם רשויות אכיפת החוק ושותפים בתעשייה "כדי לתמוך במאמצי אכיפה רחבים יותר".

"אנו מאמינים שפעולותינו גרמו לפגיעה משמעותית ברשת הפרוקסי של NetNut ובפעילות העסקית שלה, והפחיתה את מאגר המכשירים הזמין עבור מפעיל הפרוקסי במיליונים", מסרה ענקית הטכנולוגיה.

הגיעה כשלד בורסאי

אלארום, שהוקמה בשנת 2013 תחת השם סייפ-טי (Safe-T), עסקה בשנותיה הראשונות בתחום אבטחת הסייבר, כשפיתחה פתרונות תוכנה להעברה מאובטחת של נתונים ולגישה למידע בארגון. לבורסה בת"א היא נכנסה במהלך 2016, 'בדלת האחורית'. כמה חודשים קודם לכן היא ניסתה להנפיק את מניותיה, אך הביקוש הדל שלו הן זכו - של כמה מיליוני שקלים בלבד - הוביל לביטול המהלך.

בהמשך מוזגה אלארום לתוך שלד בורסאי (חברה ציבורית ללא פעילות עסקית) לפי שווי של כ-100 מיליון שקל, שהיה נמוך בעשרות אחוזים מזה שבו רצתה להנפיק את מניותיה לציבור. שנתיים לאחר שהחלה להיסחר בת"א, וכששווי השוק שלה נע סביב 45 מיליון שקל בלבד, היא ביצעה הנפקה קטנה בנאסד"ק והחלה להיסחר גם שם.

אלא שבעקבות קשיים להציג רווחיות ושוק תחרותי, בחרה הנהלת אלארום לשנות כיוון. "החלטנו לעשות רכישות שירחיבו את סל המוצרים ויכניסו אותנו לשווקים פחות עמוסים עם יותר פוטנציאל, כדי לצמוח בהכנסות ולהתקדם לאיזון. עשינו מחקר רציני והגענו לתחום הדאטה", סיפר מנכ"ל החברה, דניאל שחר, בראיון לגלובס לפני שנתיים.

"ב־2019 קנינו את חברת NetNut (נטנאט), שהייתה מלאה בכישרון ובתחילת דרכה, עם הכנסות של 2 מיליון דולר בשנה, מפסידה ודורשת השקעה נוספת. זיהינו שיש לנו 'סופר-סטאר', כשלאחר השקעה גדולה שעשינו בתשתיות ובייצוב ההכנסות שלה עלו משמעותית", הוסיף המנכ"ל. "ראינו את הפוטנציאל ובאמצע 2023 קיבלנו את ההחלטה הכי משמעותית… להתמקד בנטנאט. לקחנו את הטאלנטים משתי החברות האחרות ושינינו את השם לאלארום".

השינוי האסטרטגי הביא לזינוק במחיר המניה שטיפסה תוך שנה וחצי ב־2,800%, והגיע ביולי 2024 לשווי של שיא כ־1.1 מיליארד שקל. אלא שמאז היא איבדה את מרבית שוויה ובחודשים האחרונים הוא נע בין 100־200 מיליון שקל. מאחורי הירידה עמדה ההאטה בצמיחה בתוצאות והשחיקה ברווח, שהוסברה על ידי החברה כגידול בהוצאות המו"פ, כחלק מהתאמתה למהפכת ה-AI.

כך, את 2025 סיימה אלארום עם הכנסות של 40.7 מיליון דולר, עלייה של 28% ביחס ל־2024. בשורה התחתונה הרווח הנקי הסתכם במיליון דולר, קיטון של כ־83% לעומת 5.8 מיליון דולר בשנה קודם. השחיקה ברווח יוחסה כאמור על ידי החברה בעיקר לגידול בהוצאות מו"פ.