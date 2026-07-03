בעקבות חקירה של ה-FBI: המניה הישראלית שצנחה בכמעט 40% בוול סטריט

מניית חברת איסוף הנתונים הדואלית אלארום , התרסקה אמש (ה') במסחר המאוחר בוול סטריט לאחר שדווח, כי לשכת החקירות הפדרלית (FBI) חוקרת מעורבות של החברה בשימוש אסור במכשירים פרטיים המקושרים לאינטרנט, מבלי שקיבלה את הסכמת בעליהם.

על פי דיווחים בארה"ב, ה-FBI חוקר האם חברת הבת של אלארום, NetNut ((נטנאט), שהייתה מעורבת בחיבור של מכשירי אינטרנט ביתיים של אנשים פרטיים ללא הסכמתם, לרשת בה אנשים משתמשים כדי להסוות את מיקומם. בעקבות הדיווח התרסקה מניית החברה במסחר המאוחר בכ-39%.

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באלארום לא התייחסו לפרטי החקירה, אך הצהירו כי החברה "מתייחסת לעניין במלוא הרצינות ותשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק, כדי להבטיח שכל שימוש לרעה בתשתית שלה ייחקר ביסודיות והאחראים יועמדו לדין".

במוקד החקירה מצוי מוצר הדגל של החברה, שמאפשר לארגונים וחברות לאסוף נתונים ומידע מהאינטרנט, באמצעות רשתות פרוקסי ביתי (Residential Proxies). הללו מאפשרות לחברות לגשת לאתרים תוך שנדמה שהם גולשים ממיקום אחר, מזה שבו הם נמצאים. מה שמאפשר לדוגמא לעסקים להתאים אישית את אתרי האינטרנט שלהם לאזורים שונים, או לחלופין לשמש אוהדי ספורט לצפות במשחקים שאינם זמינים במקום בו הם נמצאים.

על פי הדיווחים, במשך יותר משנה, סוכני לשכת החקירות הפדרלית (FBI) בוחנים קשרים פוטנציאליים בין NetNut, שמוכרת גישה לרשתות כאלה, לבין תוכנה המכונה Popa, שלכאורה משמשת להשתלטות על מכשירים של אנשים.

בהודעה שהוציא משרד המשפטים האמריקאי אמש נכתב, כי ה-FBI תפס מספר דומיינים באינטרנט כחלק מ"אכיפת חוק מתואמת שהתמקדה בתשתית הקשורה לפלטפורמות הפרוקסי הביתית של NetNut, מנהליה ומשתמשיה".

אלארום עוסקת היום בתחום הדאטה והיא מגדירה עצמה "ספקית גלובלית של פתרונות גישה לאינטרנט ואיסוף נתונים מקוונים". החברה מסייעת ללקוחותיה לאסוף נתונים ומידע מהאינטרנט, תוך שהם עוקפים את המגבלות שמטילים חלק מהאתרים, על בסיס כתובת ה־ IP של המשתמש, והאינפורמציה השונה שהם מציגים לאנשים בהתאם לכתובת ממנה הם גולשים.

"ארגונים שרוצים לאסוף דאטה בסקייל גבוה חשופים לחסימה או הטעיה, ולכן הם חייבים להשתמש במערכת IPPN, שמאפשרת להם גישה לאינטרנט מהמון נקודות שהם בוחרים ומכתובות IP שונות ששומרות על האנונימיות", סיפר לפני כשנתיים מנכ"ל אלארום, שחר דניאל בראיון שהעניק לגלובס. "כך למעשה הם מוסתרים מאחורי הפלטפורמה שלנו. יש לנו אלפי שרתים בכיסוי גיאוגרפי מלא. לקוח נכנס למוצר שלנו אונליין, מגדיר מה מעניין אותו, באיזה נפח של דאטה, ועובד בצורה רציפה".

חברת הסייבר ששינתה כיוון

אלא שלא תמיד פעלה החברה בתחום בעינו היא עומדת במרכזה של החקירה מצד הרשויות האמריקאיות. בעברה נקראה החברה סייפ־טי (Safe-T) והיא עסקה בתחום אבטחת הסייבר, כשפיתחה פתרונות תוכנה להעברה מאובטחת של נתונים ולגישה למידע בארגון . לבורסה בתל אביב היא נכנסה במהלך שנת 2016, "בדלת האחורית". כמה חודשים קודם לכן היא ניסתה להנפיק את מניותיה אך הביקוש הדל שלו זכתה, של כמה מיליוני שקלים בלבד, הוביל לביטול המהלך.

בהמשך מוזגה לתוך שלד בורסאי (חברה ציבורית ללא פעילות עסקית) לפי שווי של כ־100 מיליון שקל, שהיה נמוך בעשרות אחוזים מזה שבו רצתה להנפיק את מניותיה לציבור. שנתיים לאחר שהחלה להיסחר בת"א, וכששווי השוק שלה נע סביב 45 מיליון שקל בלבד, היא ביצעה הנפקה קטנה בנאסד"ק והחלה להיסחר גם שם.

אלא שבעקבות קשיים להציג רווחיות, ושוק תחרותי בחרה הנהלת אלארום לשנות כיוון. "החלטנו לעשות רכישות שירחיבו את סל המוצרים ויכניסו אותנו לשווקים פחות עמוסים עם יותר פוטנציאל, כדי לצמוח בהכנסות ולהתקדם לאיזון. עשינו מחקר רציני והגענו לתחום הדאטה", סיפר מנכ"ל החברה בראיון לפני שנתיים.

"ב־2019 קנינו את חברת NetNut (נטנאט), שהייתה מלאה בכישרון ובתחילת דרכה, עם הכנסות של 2 מיליון דולר בשנה, מפסידה ודורשת השקעה נוספת. זיהינו שיש לנו 'סופר סטאר', כשלאחר השקעה גדולה שעשינו בתשתיות ובייצוב ההכנסות שלה עלו משמעותית. ראינו את הפוטנציאל ובאמצע 2023 קיבלנו את ההחלטה הכי משמעותית - לנקות את החברה מפעילויות שבהן ולהתמקד בנטנאט. לקחנו את הטאלנטים משתי החברות האחרות ושינינו את השם לאלארום".