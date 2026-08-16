אחת לשלושה חודשים כשאבק הרבעון השני של 2026 שוקע, המשקיעים נושאים עיניים לאחת התקופות המעניינות בוול סטריט - התקופה שבה נחשפים תיקי ההשקעות של משקיעי העל. מספר שבועות אחרי סופו של כל רבעון, כל גוף המנהל מעל 100 מיליון דולר מחויב לפרסם טופס בשם F13. מאחורי השם האפרורי, מתאפשרת הצצה ישירה לפעולות הקנייה והמכירה של האנשים החזקים בוול סטריט, אם לא בעולם כולו.

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גלובס צלל ל־5 תיקי השקעה כאלה: ברקשייר האת'ווי, רגע אחרי עידן וורן באפט, גורו ההשקעות קת'י ווד, ביל אקמן, ריי דליו, והחריג בחבורה - לאופולד אשנברנר מנהל קרן הגידור הצעיר שטלטל את וול סטריט רק לפני כשבועיים. המגמה הבולטת אצל כולם היא קנייה מאסיבית של מניות אלפאבית (גוגל). מניית הטכנולוגיה עלתה בכ־20% ברבעון השני של השנה ואף רשמה את שיא כל הזמנים במהלך התקופה. עם זאת, גוגל רחוקה היום כ־13% מהשיא ההוא. האם משקיעי העל יודעים משהו שהשוק מפספס?

ברקשייר האת'ווי

היורש של באפט שובר את הר המזומן בשביל גוגל

אחרי חודשים ארוכים שבהם חברת ההחזקות ברקשייר האת'ווי רק אגרה מזומנים, ברבעון השני של גרג אייבל ללא וורן באפט מעליו, היורש של האורקל מאומהה מתחיל להוציא כספים מהר המזומנים.

ברקשייר הזרימה מעל 17 מיליארד דולר אל ענקית הטכנולוגיה אלפאבית, תוך שהיא מגדילה את הפוזיציה גם במניות מסוג A וגם במניות מסוג C לשווי כולל של כ־37.8 מיליארד דולר (לפי המחיר הממוצע ברבעון). כך, עקפה אלפאבית את בנק אוף אמריקה והפכה רשמית להחזקה הרביעית בגודלה בתיק של ברקשייר כשהיא תופסת 12.6% מפורטפוליו.

לצד הזינוק הטכנולוגי, אייבל הגדיל את החזקתו בחברת התעופה דלתא איירליינס וברשת בתי הכלבו מייסיס. את הנזילות למהלכים הללו גייס באמצעות ממימושים זהירים: ברקשייר צמצמה 5.89% מהחזקתה בבנק אוף אמריקה (כ־1.72 מיליארד דולר), מכרה 22% מרשת קרוגר (כ־620.5 מיליון דולר) וחיסלה לחלוטין (100%) את אחזקתה ביצרנית המשקאות קונסטליישן ברנדס. מניות הליבה אפל, אמריקן אקספרס וקוקה קולה נותרו ללא שינוי.

קת'י ווד

קונה מניות של אילון מאסק, וחברה ישראלית

מנהלת חברת ניהול ההשקעות ARK Invest ידועה בהימוריה אגרסיביים על טכנולוגיות מפציעות. גם ברבעון השני של השנה היא שמרה על המוניטין שלה עם כניסה מסיבית למניית SpaceX של אילון מאסק, שבה רכשה מניות בכ־765 מיליון דולר מיד לאחר ההנפקה. ווד היא מחסידי פועליו של אילון מאסק כשטסלה היא אחת המניות האהובות עליה, וההחזקה הגדולה ביותר שלה. למעשה, חברות של אילון מאסק סה"כ מהוות 12.5% מהתיק הכולל של ווד.

פרט לחיבה למאסק גם קתי' ווד הצטרפה לקדחת גוגל כשקנתה מניות אלפאבית ב־114 מיליון דולר, ומניות אנבידיה ב־69 מיליון דולר. זאת, בנוסף לרכישות בחברת התרופות אלי לילי (77.5 מיליון דולר) וחברת הביטחון קרטוס (כ־59 מיליון דולר).

כדי לממן את כל הרכישות הללו, חתכה ווד כמעט מחצית מהחזקתה בענקית השבבים AMD (מכירה בשווי כ־753.63 מיליון דולר), שמנייתה זינקה בכ־176% במהלך הרבעון, וצמצמה פוזיציות בחברות הביוטכנולוגיה, טוויסט ביוסיינס ובקריספר, הפועלות בתחומים משלימים של הנדסה גנטית ורפואה מתקדמת.

בגזרה הישראלית ניכר שינוי תפיסתי: ווד יותר מהכפילה את החזקתה בסימילרווב (לסך של כ‏־5.12 מיליון דולר) ומימשה כמעט חצי מההחזקה ביצרנית השבבים טאואר (ירדה לשווי של כ־2.64 מיליון דולר) אחת המניות המצטיינות של השנה שזינקה ביותר מ־100% מתחילת 2026.

ביל אקמן

כולם קונים גוגל? ביל אקמן מחסל את ההחזקה

בעוד ברקשייר מסתערת על אלפאבית, המיליארדר ביל אקמן וקרן הגידור פרשינג סקוור בחרו במסלול הפוך לחלוטין: חיסול מוחלט (100%) של כל החזקותיהם בענקית החיפוש. לצד זה, מימש אקמן רבע מהחזקתו באמזון (כ־674.5 מיליון דולר) ומימש קלות 3.71% מתיק הנכסים של ברוקפילד.

את הון העתק שפונה ניתב אקמן למהלך הגנתי מובהק ולביצור פוזיציות הליבה. אובר (UBER) ביססה את מעמדה כהחזקה הגדולה ביותר בתיק לאחר שהוגדלה לרמה של 2.5 מיליארד דולר, לצד עיבוי ההימור במיקרוסופט לסך של 2.3 מיליארד דולר. ההפתעה הגדולה של הרבעון הייתה הסתערות אגרסיבית על ענקיות הנתונים והאשראי: אקמן רכש מניות בשווי של כ־1.1 מיליארד דולר בכל אחת מהחברות מאסטרקארד, ויזה ותאגיד הדירוג S&P Global, לצד רכישת מניות נטפליקס בשווי כ־934 מיליון דולר.

ריי דאליו

מהמר בגדול על Space X ועל חברות חשמל

ריי דאליו, מייסד אימפריית ברידג'ווטר, בחר ברבעון השני לקרר את הלהבות סביב סקטור השבבים לטובת נכסים דפנסיביים, אנרגיה וחלל. את צמרת התיק של דאליו כובשת כעת באופן מובהק מניית SpaceX, לאחר שהגדיל בה את החזקתו בכ־719 מיליון דולר (לפי מחיר מניה ממוצע ברבעון) לסך עתק של 4 מיליארד דולר. במקביל, הגדיל כמעט פי 5 את הפוזיציה שלו בחברת האנרגיה Shell (ל־118 מיליון דולר) ורשם קפיצה מטאורית של מעל 24,000% בחברת התשתיות והחשמל PC&G ל־99.8 מיליון דולר, לצד חיזוק מדד ה־S&P 500 דרך קרן הסל VOO.

המימון למהלכים השמרניים הגיע מבריחה נרחבת מסקטור השבבים: דאליו חיסל כמעט לחלוטין את החזקותיו במיקרון (מימוש של 92.09% בשווי כ־1.57 מיליארד דולר) וב־TSMC (מימוש של 96.79% בשווי כ־497.5 מיליון דולר). הוא חתך מעל מחצית מהחזקתו באמזון (מכירה של כ־564 מיליון דולר) וצמצם חשיפה אגרסיבית ב־AMD ובמארוול. כעת, חמש ההחזקות המובילות שלו הן SpaceX, קרן הסל IVV, אינבידיה, ברודקום ואמזון.

לאופולד אשנברנר

במה השקיע מנהל הגידור רגע לפני הקריסה?

הדרמה המרתקת ביותר של הקיץ בוול סטריט שייכת ללאופולד אשנברנר בן ה־25. ימי דווחי ה־13F תפסו את מנהל קרן Situational Awareness בשיא תנופתו - רגע לפני הנפילה הדרמטית והמכירה הכפויה לסיטאדל. ברבעון השני זינק תיק המניות הציבוריות שלו ב־99.26%, תוך שהוא מציג הימורים ממונפים ומרוכזים במיוחד על תשתיות זיכרון ושבבים.

אשנברנר ביצע הסתערות חסרת תקדים על סקטור הזיכרון ל־AI: הוא הזניק ב־27,712% את החזקתו במיקרון והזרים לה כ־5.58 מיליארד דולר, והכפיל פוזיציה בסנדיסק תוך הזרמת כ־3.1 מיליארד דולר - מה שהפך אותה להחזקה הגדולה בתיק (5.7 מיליארד דולר). במקביל, הגדיל פי 111 את הפוזיציה שלו ביצרנית השבבים TSMC ופתח פוזיציה חדשה בענקית תשתיות הענן נביוס (Nebius) בשווי 1.2 מיליארד דולר. את המהלכים הממונפים מימן באמצעות חיסול מוחלט (100%) של החזקותיו באינטל וב־AMD.

רגע לפני הקריסה, אגב, במהלך הרבעון השני של השנה עמד התיק של לאופולד על 20.3 מיליארד דולר - פי 2 מרבעון לרבעון.