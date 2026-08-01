לפני שנתיים, לאופולד אשנברנר טען שהוא אחד הבודדים בעולם שרואים את העתיד בבירור. במסה נרחבת בת 165 עמודים שהפכה לקריאת חובה בעמק הסיליקון, חוקר OpenAI לשעבר מיצב את עצמו כסוג של נביא לעידן אינטליגנציית-העל המלאכותית המתקרב.

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אבל השבוע, המגבלות של החזון של הצעיר בן ה-25 נחשפו כאשר קרן הגידור בנושא בינה מלאכותית שהוא מנהל - בשם Situational Awareness (תפיסת מצב), שהוא גם שמו של המניפסט הויראלי שלו מיוני 2024 - התנגשה במציאות.

מוקדם יותר החודש, הקרן שלו ניהלה נכסים בשווי 45 מיליארד דולר. ביום חמישי הוא נאלץ למכור את נכסיו בהנחה משמעותית לקרן סיטאדל של קן גריפין, כאשר אחזקות הקרן צנחו לפי דיווחים לסביבות ה-10 מיליארד דולר.

סיפור עלייתו המטאורית ונפילתו הפתאומית של אשנברנר ריתק הן את וול סטריט והן את מעגלי הטכנולוגיה, והפך אותו לקורבן הבולט ביותר עד כה של התנודתיות המלווה את בועת הבינה המלאכותית.

עוקביו ברשתות ראו באשנברנר, שהיה המצטיין של מחזורו באוניברסיטת קולומביה בגיל 19 בלבד, גאון של הטרנד הגדול הבא, ועקבו אחר הדיווחים הרבעוניים של הקרן שלו כדי לקבל רמזים על מניות AI חמות.

לפי הוול סטריט ג'ורנל לפני הנפילה של החודש, הקרן רשמה תשואה של יותר מ-1,000% מאז הוקמה.

ללא ניסיון בניהול כספים

מבקרים ציינו כי לאשנברנר לא היה שום ניסיון בניהול כספים לפני שהשיק את הקרן שלו ביולי 2024, וכינו אותו "יותר מזליסט מאינטליגנט". חלקם ציינו כי ניסיון העבודה המוקדם שלו היה בחברת הקריפטו הכושלת FTX, שם עזר למייסד המושמץ סאם בנקמן-פריד לנהל ארגון צדקה מפנטהאוז באיי בהאמה.

אחרים בוול סטריט, כולל סוחרים לשעבר בבנקי השקעות בינלאומיים, ציינו כי לאור הדיווחים לפיהם הקרן השתמשה במינוף של עד 400%, הקריסה לא הייתה מפתיעה.

"הרבה אנשים ראו את הפיצוץ הזה כשאלה של 'מתי', ולא 'אם'", אמר ג'רי דיאו, המנהל חברת אימון לוול סטריט. "אולי הדעות שלו לגבי AI נכונות בטווח הארוך, אבל בשווקים הציבוריים, אתה חייב להיות מוכן לטווח הקצר".

לפי מקורות שדיברו עם CNBC לפני המכירה הכפויה לסיטאדל, כשני שליש מאחזקות הקרן היו בפוזיציות לונג ושורט במניות ציבוריות. השאר היו אחזקות בחברות פרטיות, בראשן השקעה של מיליארדי דולרים בחברת אנתרופיק.

לפי הפרסומים, הקריסה הדרמטית חופפת גם לחתונתו המתוכננת לסוף השבוע הזה, אשנברנר מאורס לאביטל בלוויט, ראש המטה של מנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודיי, לפי פרופיל במגזין Fortune.

אשנברנר, שנולד בגרמניה להורים רופאים לפני שעבר לארה"ב, התעניין בגיל צעיר במתמטיקה ומדעי המחשב. הוא דילג על מספר כיתות במערכת החינוך הגרמנית, סיים תיכון בגיל 15, וכנער באוניברסיטת קולומביה משך תשומת לב בזכות מאמר אקדמי בנושא "סיכון קיומי וצמיחה".

חברתו לספסל הלימודים בקולומביה, סופיה מונטרונה, אמרה שלא שמעה על אשנברנר לפני שנפגשה איתו בזום זמן קצר לפני סיום לימודיהם ב-2021. "זה לא שהוא היה איזה נסיך שיצא מבין כתלי האוניברסיטה", אמרה מונטרונה ל-CNBC. "הוא היה פשוט עוד בחור". באותה אינטראקציה, מונטרונה, שהייתה סגנית המצטיין של המחזור, אמרה שמצאה את חברה לספסל הלימודים "ילדותי" וחסר כישורים חברתיים.

בזמן שהיה בקולומביה, הוא היה שותף להקמת הסניף המקומי של "אלטרואיזם אפקטיבי", פילוסופיה פופולרית במעגלים טכנולוגיים מסוימים המעודדת יזמים להרוויח כמה שיותר כסף כדי לעזור לאנושות.

רשת זו הפכה לצינור הקריירה שלו, והובילה אותו בסופו של דבר לעבוד עם תומך אחר של אלטרואיזם אפקטיבי, בנקמן-פריד, לאחר סיום לימודיו ב-2021. הוא עבד תקופה קצרה ב-Future Fund, הזרוע הפילנתרופית של FTX, לפני קריסת חברת הקריפטו.

הפיטורים מ-OpenAI

ב-2023, אשנברנר הגיע לצוות ב-OpenAI, ועבד תחת איליה סוצקבר על הבעיה של התאמת ה-AI לאינטרסים אנושיים. לאחר שהאקר פרץ למערכות הפנימיות של OpenAI, הוא כתב מזכר לדירקטוריון בו הזהיר כי האבטחה של החברה אינה חזקה מספיק כדי לעצור ריגול זר, תוך שהוא מציין את סין באופן ספציפי.

ב-2024, החברה פיטרה את אשנברנר לאחר שהאשימה אותו בשיתוף שלא כדין של מידע חסוי - הגדרה שהוא הכחיש, בטענה שרק העלה חששות לגבי נהלי האבטחה של החברה.

שבועות ספורים לאחר עזיבתו את OpenAI, אשנברנר הפך את ניסיונו הקצר בחברת ה-AI המובילה לחזון מקיף לגבי לאן הבינה המלאכותית והעולם צועדים.

החיבור שלו מיוני 2024 טען כי ממשלות מעריכות בחסר חמור את קצב ההתקדמות של הבינה המלאכותית. מעריציו ראו בכך הוכחה לכך שאשנברנר הוא עילוי עם תובנה ערכית לגבי מסלול הבינה, בעוד שמבקרים אמרו שהחיבור הגזים הן לגבי היכולות לטווח הקצר של הטכנולוגיה והן לגבי הטיעונים הוודאיים שלו לגבי העתיד.

עד יולי באותה שנה, אשנברנר מינף את פרסומו העולה להון ראשוני עבור קרן הגידור שלו, וגייס כ-225 מיליון דולר ממייסדי Stripe, האחים פטריק וג'ון קוליסון, מנכ"ל GitHub לשעבר נת פרידמן, והמשקיע דניאל גרוס.

זה סימן את תחילתה של ריצה בת שנתיים שלא הייתה כמותה בהיסטוריה הבלתי פורמלית של וול סטריט.

"תוך זמן לא רב, העולם יתעורר", כתב אשנברנר בזמנו, והוסיף כי רק כמה מאות אנשים בקהילת ה-AI יודעים מה עומד לבוא.

"אם הם רואים את העתיד אפילו בקירוב נכון", הוא כתב, "צפויה לנו נסיעה פרועה".