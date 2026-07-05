פחות מ-5 שנים בניו יורק: הישראלית שנמחקת מהמסחר בנאסד"ק

ביום שישי לא התקיים מסחר בוול סטריט לרגל חגיגות העצמאות ה-250 של ארה"ב, וביום חמישי, המגמה הייתה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.1%, מדד ה-S&P 500 נסחר כמעט ללא שינוי ומדד הנאסד"ק ירד ב-0.1%. בסיכום שבועי, שלושת המדדים המובילים עלו. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר.

● מייקל ברי מצביע על "תחילת הסוף" באמצעות פוזיציות שורט חדשות על בינה מלאכותית

● נפלה בוול סטריט, מתרסקת בת״א: מה קרה למניית אלארום

משווי של 3.1 מיליארד דולר ל-6 מיליון דולר: חברת האוטוטק, REE מבקשת עיכוב הליכים ונמחקת ממסחר

פחות מ-5 שנים עברו מאז שחברת האוטוטק, REE, הפכה לחברה ציבורית כשמוזגה לחברת SPAC בשווי של 3.1 מיליארד דולר. בסוף השבוע, כשהיא נסחרת בשווי של כ-6 מיליון דולר, נראה שהחברה הגיעה לסוף דרכה, לפחות דרכה הציבורית. החברה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לעיכוב הליכים, ובמקביל, הודיעה שהנהלת נאסד"ק הודיעה לה שבשל אי עמידה בתנאי המסחר, מנייתה תימחק ממסחר ב-7 ביולי. לחברה יש אפשרות לערער על קביעת הנאסד"ק, אך היא לא מתכוונת לעשות זאת. הסיבה למחיקה היא מחיר מניה שנמוך מדולר אחד לאורך זמן.

בבקשת החברה לבית המשפט, על-ידי באי כוחה ממשרד הרצוג פוקס נאמן ושות', היא מבקשת צו עיכוב הליכים זמני במהלכם תימשך פעילותה כעסק חי, וזאת לשם גיבוש ואישור הסדר החוב. החברה מציעה למנות את עו"ד עמית פינס ממשרד עו"ד פישר בכר כמנהל הסדר.

בבקשת החברה נכתב שהיא מפתחת טכנולוגיות פורצות דרך של פלטפורמות מודולריות ומערכות שליטה אלקטרוניות לכלי רכב מסחריים חשמליים. "נוכח שורת גורמים אקסוגניים, נקלעה החברה למשבר תזרימי חריף ולמצב של חדלות פירעון תזרימי בהיעדר מקורות מימון להמשך פעילותה", נכתב שם. "יחד עם זאת, מדובר בחברה בעלת טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך שמחזיקה בקניין רוחני יקר ערך, במוניטין בינלאומי ובצוות מיומן, אשר ראוי ונכון לפעול לשיקומה הכלכלי".

חובותיה של REE לעובדים מסתכמים לפי הבקשה ב-12.2 מיליון שקל, ולנושים כלליים - ב-39.3 מיליון שקל. בחברה מנמקים את הסיבות למצבה בשילוב של גורמים עסקיים, פיננסיים ומאקרו-כלכליים, ביניהם מודל עסקי עתיר השקעה, מדיניות המכסים בארה"ב, מעבר למודל מבוסס תוכנה ורישוי, הרעה ביכולת גיוסי ההון, קשיים גיאופוליטיים (כולל "חרבות ברזל" והלחימה מול איראן) ועוד.

נאבן עלתה לראשונה מעל מחיר ההנפקה

מניית נאבן עלתה ביום חמישי ב-5.9% ורשמה אבן דרך משמעותית, לראשונה מאז ההנפקה הראשונית שלה באוקטובר שעבר, המניה עלתה מעל מחיר ההנפקה. נאבן, שהונפקה לפי מחיר של 25 דולר למניה, נחלשה מיד אחרי ההנפקה וירדה עד לשפל של כ-8.5 דולר בסוף חודש מרץ, אך מאז, היא התאוששה ובסוף השבוע המניה ננעלה במחיר של 25.67 דולר - שיא למניה, המשקף לחברה שווי שוק של 6.5 מיליארד דולר.

נאבן, בניהולו של המייסד המשותף אריאל כהן, פיתחה פלטפורמת תוכנה שמיועדת לניהול של נסיעות עסקיות. בשבוע שעבר החברה דיווחה על השקת פרוטוקול חדש (Model Context Protocol) שמאפשר ללקוחות החברה לחבר את הפלטפורמה שלה לכלי ה-AI הקיימים שלהם, ולקבל גישה מאובטחת לנתונים שלהם בנוגע לנסיעות, באמצעות שאלות פשוטות בשפה טבעית.

נאבן פרסמה לאחרונה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון והציגה בו צמיחה של 40% להכנסות של 220 מיליון דולר. החברה צמצמה את ההפסד הנקי לפי כללי GAAP ב-67% ל-20.5 מיליון דולר ועברה מהפסד לרווח נקי Non-GAAP בסך 21.6 מיליון דולר. במקביל היא העלתה את התחזית השנתית.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, כל האנליסטים שמסקרים את נאבן חיוביים בנוגע למניה ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 14.5%.

סנסטאר של קרן פימי בשפל של שנה וחצי

מניית סנסטאר נחלשה ביום חמישי ב-3.6%, והיא נסחרת כיום בשפל של למעלה משנה וחצי. החברה, העוסקת בתחום ההגנה ההיקפית, נמצאת בשליטת קרן פימי המחזיקה ב-42.2% מהון המניות שלה, ויו"ר סנסטאר הוא גילון בק מהקרן הישראלית. סנסטאר היא חברה קנדית - בעבר הייתה קרויה מגל מערכות, ולאחר מכירת חלק מהפעילות שלה (במהלך שהציף ערך לבעלי המניות) נותרה בחברה פעילות בתחומי מערכות ההגנה למתקנים לוגיסטיים, מתקני תשתית וכדומה, שהתבססה על פעילות החברה הקנדית סנסטאר שנרכשה בעבר על-ידי מגל. בעקבות זאת, שם החברה כולה שונה לסנסטאר.

נכון להיום, שווי השוק של החברה הוא כ-44 מיליון דולר בלבד.

ברבעון הראשון של השנה, סנסטאר רשמה ירידה של 4% בהכנסות ל-8.1 מיליון דולר, עברה מרווח להפסד נקי של 832 אלף דולר והציגה EBITDA שלילי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך 403 אלף דולר. מנכ"ל החברה, פביאן הוברט, ציין אז שהחברה הושפעה מעיכובים בתזמון הפרויקטים ומחזורי רכש ארוכים של הלקוחות, אך הדגיש שלא מדובר בהידרדרות בסביבת הביקושים, והוא צופה שיפור כשהשוק יחזור לנורמליות.