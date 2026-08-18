סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:05

יום המסחר בעולם נפתח ברגל שמאל, אחרי שאיומו של הנשיא טראמפ להפציץ את עומאן אמש, לצד הדיווח ברויטרס על כך שאיראן שוקלת לעבור ממדיניות של מגננה להתקפה, החריפו את הסנטימנט בשווקים. מחירי הנפט טיפסו ותשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עלו לשיאים חדשים, בין היתר, בשל חששות מחודשים מפני אינפלציה גבוהה יותר בטווח הארוך.

אסיה

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים ניכרות, על רקע ההסלמה בין ארה"ב ואיראן והירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט. בורסת טוקיו נחלשת בכ-1.8%, בורסת הונג קונג מאבדת כ-0.8%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.4% והבורסה בסיאול מאבדת מערכה כ-0.5%.

במקביל, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בירידות. החוזים על הדאו ג'ונס נסחרים מעט מתחת לרמת הבסיס, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.3% והחוזים על הנאסד"ק נסוגים בכ-0.6%.

וול סטריט

אמש, וול סטריט פתחה את שבוע המסחר בירידות שערים, על רקע העלייה במפלס המתיחות בין ארה"ב ואיראן ומחירי הנפט המטפסים; זאת, כאשר הפסקת האש בת ה-60 יום שנכללה במזכר ההבנות בין השתיים פקעה באופן רשמי.

הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.5%, ה-S&P 500 ירד גם הוא בכ-0.5% והנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-0.3%.

למעט סקטור האנרגיה, שטיפס בכ-0.9%, על רקע העלייה במחירי הנפט, כלל הסקטורים של ה-S&P 500 סגרו את היום באדום. מחירי הנפט טיפסו במעל 2%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 90 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 83 דולר לחבית.

העלייה במפלס הסיכון השתקפה גם בשוק החוב האמריקאי, שם התשואה ל-30 שנה טיפסה במעל 4 נקודות בסיס וחצתה את רף ה-5.3% - רמתה הגבוהה ביותר מזה קרוב לשני עשורים (מאז יוני 2007). התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.72%.

בין נקודות האור הבודדות ביום המסחר הנוכחי, ניתן למצוא את מניות השבבים, שסיכמו דווקא יום חיובי. קרן הסל DRAM , אשר עוקבת אחר מניות שבבי הזיכרון, טיפסה במעל 5%. ברקע, מזכיר מחלקת המסחר האמריקאי הווארד לוטניק אמר לוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ מעיף שאפל לא תרכוש שבבים מסין. מניות מיקרון , ווסטרן דיגיטל וסיגייט נסחרו בירוק.

גם קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מדד השבבים הרחב, טיפסה במעל 1%, עם עליות בולטות של מניות כמו ברודקום ואנבידיה . ב-CNBC ייחסו את הסנטימנט החיובי לדיווח של בלומברג לפיו ההכנסות של חברת ה-AI אנתרופיק הכפילו את עצמן פי 14 לפחות ברבעון השני של השנה. לפי הדיווח על התוצאות הראשוניות של החברה, הכנסותיה עמדו על מעל 11.5 מיליארד דולר, לעומת 787 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בעונת הדוחות היום בוול סטריט, יתפרסמו היום שני דיווחים בולטים. ענקית הקמעונאיות הום דיפו תפרסם את תוצאותיה הכספיות, ותשפוך מעט אור על מצבו של הצרכן האמריקאי. בהקשר זה, נזכיר כי מחר וביום חמישי צפויים גם דוחות של טארגט ו־וולמארט , בהתאמה. חברה גדולה נוספת שתדווח היום היא קבוצת BHP , חברת הכרייה הגדולה בעולם.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, המסחר בשקל אתמול אופיין בתנודתיות. בתחילת היום, השקל התחזק מול הדולר ונסחר לזמן קצר מעט מתחת לרף ה-2.95 שקלים. עם זאת, בהמשך היום, על רקע העלייה במפלס המתיחות בין ארה"ב ואיראן המגמה השתנתה והשקל נחלש מול המטבע האמריקאי בכ-0.2%, כך ששערו הרציף ננעל מעט מתחת לרף ה-2.97 שקלים.

לנוכח ההתפתחויות הגאופוליטיות, מחירי הנפט טיפסו אתמול במעל 2%. הבוקר, המחירים ממשיכים במגמה זו ורושמים עליות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 91 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 84 דולר לחבית.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. בין המניות שיבלטו לשלילה: טאואר צפויה לרדת בכ-3% ונייס צפויה לאבד כ-2%.

גם הבורסה בתל אביב פתחה את השבוע בירידות שערים, שהחריפו לקראת נעילת המסחר, לנוכח ההסלמה בקונפליקט בין ארה"ב ואיראן. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.7%, מדד ת"א 125 איבד מערכו כ-1.1% ומדד ת"א 90 נפל בכ-2.7%. כך, מדד מניות השורה השנייה חתם את היום החלש ביותר שלו מזה כחודשיים - מאז ה-15 ביוני, אז השוק המקומי הגיב בחריפות למזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב ואיראן.

את הירידות הוביל מדד הקלינטק, שנפל בכ-3.7%, אך עדיין מוביל את העליות בקרב המדדים הענפיים מתחילת השנה, עם עלייה של כ-30%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הנדל"ן והבנייה, עם ירידות של כ-3.1% וכ-2.7%, בהתאמה.

בלט לשלילה גם מדד הבנקים, שנחלש בכ-2.6%. את הירידות במדד הובילו מניות הבינלאומי ומזרחי טפחות , כאשר האחרון פרסם את תוצאותיו לרבעון השני ובכך השלים את דוחות הבנקים. מנגד, מניות הביטוח טיפסו לאחר שמגדל פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני, במה שפתח את דיווחי חברות הביטוח, שיפרסמו את תוצאותיהן בשבועיים הקרובים. למעשה, מדד הביטוח הוא היחיד שסיים את היום בירוק, עם עלייה של כ-0.2%.

בעונת הדוחות בתל אביב, צפויים היום מספר דיווחים בולטים, ביניהם של חברת התוכנה מטריקס , בית ההשקעות מור וחברות הנדל"ן מבנה ואלוני חץ . גם חברת מרכזי הקניות ביג תפרסם את תוצאותיה הכספיות.

עוד משהו שכדאי לדעת

בשווקים מוטרדים מהגבהים החדשים אליהן טיפסו תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב בעקבות ההסלמה בין ארה"ב ואיראן.

מאט מיילי, אסטרטג השווקים הראשי של Miller Tabak + Co, אמר לבלומברג כי "העובדה שתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח נותרות מוגבהות אפילו לאחר נתוני האינפלציה הרכים של שבוע שעבר - זה משהו שמייצר קצת רוח פנים (headwinds) בעבור משקיעים".

כלכלני ING כתבו בהודעה ללקוחות כי "בדרך כלל, תנועות מעל 4.65% בתשואות איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים באו יחד עם דברי הרגעה מצד ממשל טראמפ, שהתמקדו בדרך כלל בפתרון קרב למלחמה עם איראן. הפעם, אנחנו לא שומעים את אותו הדבר. למעשה, האינדיקציות האחרונות מצביעות על כך שאין פתרון באופק, עם סיומה של הפסקת האש השברירית בת 60 הימים".

גם תשואות האג"ח במדינות אחרות בעולם מטפסות לשיאים חדשים. תשואת האג"ח ל-30 שנה בקנדה טיפסה לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2010, כאשר בגרמניה היא טיפסה לרמה הגבוהה מאז 2011. ביפן, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים טיפסה לרמה של 2.94% - שיא של כשלושה עשורים.