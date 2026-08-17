מגדל מציגה ברבעון השני: תשואה להון יותר גבוהה מזו של הבנקים

חברת הביטוח מגדל סיימה את הרבעון השני של השנה עם צמיחה קלה של כ-1% ברווח הכולל שעמד על כ-575 מיליון שקל. התשואה להון של מגדל נותרה גבוהה ועמדה על כ-22.4%.

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הרווח מפעילת ליבה, צמח בכ-5% ועמד על כ-731 מיליון שקל. הצמיחה ברווחי הליבה נבעה בעיקר משיפור ברווח החיתומי בתחום חיסכון ארוך טווח ובריאות. מנגד, הירידה בעקומת הריבית הביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות, ושחקה את הרווח הפיננסי העודף. הללו, פגעו ברווח הכולל למרות התשואות הגבוהות בשווקים.

היקף הנכסים המנוהלים של מגדל עמד בסוף הרבעון על כ-631 מיליארד שקל. הגידול בהיקף הנכסים נבע בעיקרו מהתשואות החיוביות שהושגו במהלך הרבעון ומגידול בצבירה נטו בפנסיה ובגמל, לצד גידול בנכסי השירותים הפיננסים (בעיקר קרנות נאמנות).

שיפור ברווחי הליבה

בתחום ביטוח חיים נרשמו פרמיות של כ-1.6 מיליארד שקל, ירידה של כ-5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בשורה התחתונה רשם התחום זינוק של 379% ברווח הכולל שעמד על כ-281 מיליון שקל. צמיחה שנבעה בעיקרה משיפור ברווחי הליבה ומרווח פיננסי עודף, בשל גידול בתשואות שהושגו על ידי החברה בשוקי ההון.

בתחום ביטוח בריאות הפרמיות הסתכמו בכ-557 מיליון ששקל, גידול של כ-6% לעומת הנתון שנרשם אשתקד. עם זאת, התחום רשם רווח כולל (לפני מס) של כ-64 מיליון שקל, ירידה של כ-51% ביחס לנתון אשתקד. הירידה ברווח נבעה בעיקרה מקיטון ברווח הפיננסי העודף בשל ירידת עקום הריבית והשפעתו השלילית על ההתחייבויות הביטוחיות.

גם בתחום הביטוח הכללי רשמה מגדל שחיקה ברווח, שעמד על כ-148 מיליון שקל, ירידה של כ-40% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זו, נבעה בעיקרה מקיטון ברווחי הליבה בענפי הרכב, כמו גם מקיטון ברווח הפיננסי העודף שנבע כאמור מהשפעת השינוי של עקום הריבית על ההתחייבויות הביטוחיות.

בתחום החיסכון ארוך הטווח נהנתה מגדל מהמגמה החיובית בשווקים. דמי הגמולים של קרנות הפנסיה צמחו בכ-13% והסתכמו בכ-3.73 מיליארד שקל. גידול גדול אף יותר נרשם בקופות הגמל שהציגו צמיחה של כ-41% בדמי הגמולים שהסתכמו בכ-1.35 מיליארד שקל.

מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, רונן אגסי, מסר: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה עם רווח שיא מפעילות הליבה, שהינו תוצאה של יישום הדוק של האסטרטגיה העסקית שלנו בכלל קווי הפעילות. אנו מציגים גידול של כ-20% בפרמיות ובדמי הגמולים, לצד צמיחה עקבית בהכנסות וברווחיות. מנועי הצמיחה המרכזיים שלנו ממשיכים להניב תוצאות חזקות, בראשם פעילות הפנסיה שצמחה ב-16%, לצד זינוק של 38% בתחום הגמל. מגדל מבססת את מעמדה כיום כקרן הפנסיה הצומחת ביותר בישראל, הנהנית מניוד חיובי ועקבי".