בנק מזרחי-טפחות בניהולו של משה לארי הוא החמישי בקרב חמשת הבנקים הגדולים לדווח על התוצאות שלו לרבעון השני. הבנק מסכם את הרבעון עם רווח נקי של 1.43 מיליארד שקל, ירידה קלה בלבד (1.6%) ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התשואה להון עמדה על 16%, שחיקה מול תשואה להון של 17.8% ברבעון השני אשתקד, בין היתר על רקע המס המיוחד שהוטל על הבנקים.

● מיליארד דולר בשלוש שנים: כמה ירוויחו המייסדים מאקזיט הענק

● הבנקים נגד רשות התחרות: ההכרזה עלינו כקבוצת ריכוז ניתנה בחוסר סמכות ותזיק ללקוחות

בתום המחצית הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק על 2.67 מיליארד שקל, זאת ירידה של 2.7% למול המחצית המקבילה אשתקד. התשואה על ההון במחצית הראשונה של השנה עמדה על 15%, ירידה למול 17% בתקופה המקבילה.

בין הגורמים שהשפיעו על מזרחי-טפחות היה המס המיוחד שהטיל משרד האוצר על חמשת הבנקים הגדולים. הסכום המצרפי לחמשת הבנקים הגדולים עמד על 3 מיליארד שקל השנה. כל בנק נדרש להפריש לפי חלקו, כאשר ברבעון המסכם של השנה ייתכן קיזוז אם בוצעה הפרשת יתר של המס.

שווי השוק של מזרחי-טפחות עומד כיום על כ-61 מיליארד שקל, מה שממקם אותו במקום השלישי במערכת הבנקאית, אחרי לאומי והפועלים. בשנה החולפת טיפסה המניה של הבנק ב-13%.

צ'ק של 300 מיליון שקל לבעלי השליטה בבנק

הבנק הודיע הבוקר (ב') כי יחלק דיבידנד בגובה של 714 מיליון שקל, שמהווה 50% מרווחי הבנק. מזרחי-טפחות והבינלאומי הם שני הבנקים שנותרו בקרב הבנקים הגדולים עם בעלי בית. במקרה של מזרחי-טפחות מדובר באחים דודי ודרורית ורטהיים ועידן עופר. לכל אחד מהם נתח של כ-21% ממניות הבנק, כך שהם צפויים כל אחד לצ'ק של כ-150 מיליון שקל, כלומר כ-300 מיליון שקל ביחד.

מבחינת עסקיו, האשראי לציבור שהעמיד הבנק הסתכם בסוף יוני בכ-423.7 מיליארד שקל, זינוק דו-ספרתי בתוך שנה של 12.5%. פקדונות הציבור שעמדו על 474.4 מיליארד שקל בסוף יוני האחרון זינקו אף בשיעור חד יותר של 13.7%. יחס היעילות של מזרחי-טפחות עמד ברבעון השני על 33.9%, גבוה (פחות יעיל) מלאומי הפועלים, אך מוצלח הרבה יותר מדיסקונט והבינלאומי ששניהם ממוקמים מעל ל-40%.