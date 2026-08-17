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שוק ההון והשקעות למרות ירידת הריבית והמס המיוחד: רווחי הבנקים עלו ל-8.5 מיליארד ש'
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בנקים בישראל

למרות ירידת הריבית והמס המיוחד: רווחי הבנקים עלו ל-8.5 מיליארד שקל

חמשת הבנקים הגדולים בישראל רשמו ברבעון השני עלייה מצרפית של 2% ברווחים, למרות ירידת הריבית והמס המיוחד • הבנקים ממשיכים לגבות עמלות בסכומים גדולים מהציבור, והן הסתכמו ב-3.8 מיליארד שקל • לאומי מוביל עם רווח של 2.83 מיליארד שקל, ואחריו הפועלים עם 2.49 מיליארד שקל

חזי שטרנליכט 09:45
הבנקים ממשיכים להרוויח / צילומים: שלומי יוסף, איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
הבנקים ממשיכים להרוויח / צילומים: שלומי יוסף, איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לא ירידת הריבית ואף לא המס המיוחד שהטיל משרד האוצר בלמו את מכונת הכסף המשומנת של חמשת הבנקים הגדולים ברבעון השני. חמשת הבנקים הגדולים: לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט והבינלאומי, מסכמים את הרבעון השני עם רווח נקי מצרפי של 8.5 מיליארד שקל, עליה של 2%, שבאה כאמור למרות תנאי המקרו הקשוחים שמולם הם התמודדו. הבנקים נעזרים כיום יותר מבעבר בבינה מלאכותית והם בדרך כלל משפרים את יחס היעילות שלהם. במקרה של לאומי היה זה שיפור דרמטי.

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ההכנסות של הבנקים מריבית (נטו), כלומר ההכנסות שלהם מהריבית על ההלוואות שהם מעמידים בניכוי הריבית שהם משלמים על הפקדונות, נשחקו ברבעון השני ב-1% ביחס למקבילו אשתקד והסתכמו ב-16.1 מיליארד שקל. שני הבנקים הגדולים לאומי והפועלים שמרו על עלייה בהכנסות הריבית (נטו) של 0.7% ו-0.6% בהתאמה, שלושת הבנקים הנותרים רשמו ירידה של בין 2.6% (מזרחי-טפחות) ל-7.6% (הבינלאומי).

הבנקים ממשיכים לגבות עמלות בסכומים גדולים מהציבור, הן הסתכמו ב-3.8 מיליארד שקל, ועלו בתוך שנה ב-3%. יש לזכור כי חלק מהעמלות נובע גם מהגידול באשראי של הבנקים, שכן על נטילת הלוואות לא אחת גובים הבנקים עמלות שונות מהלקוח. האשראי לציבור (נטו) שהעמידו חמשת הבנקים הגדולים הסתכם ב-2 טריליון שקל, גידול של כרבע טריליון שקל (246 מיליארד שקל) בתוך שנה, צמיחה משמעותית של 14%.

מבין חמשת הבנקים לאומי רשם את הרווח הנקי הגדול ביותר (2.83 מיליארד שקל) ברבעון שחלף, הפועלים סיכם אותו עם רווח נקי של 2.49 מיליארד שקל, מזרחי-טפחות סיכם את הרבעון עם רווח נקי של 1.4 מיליארד שקל ואחריו דיסקונט והבינלאומי שסיכמו את הרבעון כל אחד עם רווח נקי של 1.2 ו-0.6 מיליארד שקל בהתאמה.