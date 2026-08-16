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בנקים בישראל

הבנקים נגד רשות התחרות: ההכרזה עלינו כקבוצת ריכוז ניתנה בחוסר סמכות ותזיק ללקוחות

ארבעה מחמשת הבנקים הגדולים הגישו ערעור על החלטת הממונה על התחרות להכריז עליהם כקבוצת ריכוז ולהטיל עליהם הגבלות בתחום הפיקדונות • לטענתם, רשות התחרות פעלה בחוסר סמכות ובניגוד לעמדת בנק ישראל, וכי ההתערבות דווקא עלולה לפגוע בתחרות

חזי שטרנליכט 21:18
בנקים בישראל
בנקים בישראל

ארבעה מחמשת הבנקים הגדולים בישראל הגישו ערעור על החלטת הממונה על התחרות, עו''ד מיכל כהן להכריז עליהם בתור קבוצת ריכוז. ההחלטה ניתנה מלפני קצת מעל לשלושה חודשים והיום ככל הנראה היה המועד האחרון להגשת הערעור.

אף שפרטי הערעור טרם פורסמו רשמית, גורם במערכת הבנקאית אישר גלובס כי הבנקים המערערים לפי שעה הם הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט והבינלאומי. באשר להחלטת לאומי לגבי הערעור טרם התבהרה התמונה.

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במאי הודיעה הממונה על התחרות כי חמש קבוצות הבנקים הגדולות - בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי - מהוות יחד קבוצת ריכוז בתחום השירותים ללקוחות, וכי היא מטילה על חברי הקבוצה הגבלות בתחום הפיקדונות.

ההכרזה במאי עוררה תרעומת גדולה הבנקים, אבל היא לא התקבלה בהפתעה. משום שהגיעה בהמשך לבדיקה שניהלה רשות התחרות לגבי ריכוזיות הבנקים מאז 2023, ואחרי שאלה העלו את הריבית על הפיקדונות, ונרשם זינוק במרווחי הריבית שלהם. בבדיקה נמצא שבשוק סל השירותים הבנקאיים ללקוחות קמעונאיים ישנם תנאים לתחרות מועטה ותחרות מועטה בפועל. השוק מאופיין בחסמי מעבר מבנק לבנק.

בכיר במערכת הבנקאית מסר לגלובס כי בערעור "יש בו מגוון טיעונים על פעולה בחוסר סמכות של הרשות, ונקיטת צעד בניגוד לעמדת בנק ישראל, שהוא הרגולטור הישיר של המערכת הבנקאית".

לטענת הבנקים, הוא מוסיף, "יש בהחלט תחרות - בתוך המערכת הבנקאית וגם אל מול גורמים חוץ בנקאיים. התערבות של הרשות לא רק שלא תועיל אלא דווקא תפגע בתחרות הקיימת, ובסופו של דבר תזיק ללקוחות המערכת".