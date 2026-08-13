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שוק ההון והשקעות החל מהשנה הבאה: לקוחות לאומי יוכלו לסחור במטבעות דיגיטליים
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בנק לאומי

החל מהשנה הבאה: לקוחות לאומי יוכלו לסחור במטבעות דיגיטליים

הבנק הודיע כי חתם על שיתוף־פעולה עם גלקסי דיגיטל האמריקאית, שפועלת בתחום הנכסים הדיגיטליים • הבנק צפוי להיות הראשון בישראל שיציע ללקוחותיו שירותי מסחר במטבעות קריפטוגרפיים

חזי שטרנליכט 13:50
מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: Shutterstock
מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: Shutterstock

מטבע הביטקוין שנחלש מתחילת השנה ב-27% ונסחר סביב 63 אלף דולר, אולי הפך קצת למשעמם בחודש האחרון, אבל אם יש מי שחושבים שנכון לו עתיד זוהר, הם יוכלו תוך כמה חודשים להתחיל לסחור בו בבנק לאומי.

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הבנק הודיע היום (ה') כי חתם על שיתוף־פעולה עם גלקסי דיגיטל האמריקאית, שבבעלותה חברת המשמורת הישראלית GK8 לשעבר. לאומי יהיה הבנק הראשון בישראל שיציע ללקוחותיו שירותי מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, כך הודיע היום הבנק.

במסגרת ההסכם, יוכלו לקוחות לאומי ולקוחות בנק פפר שברשותו לרכוש, להחזיק ולמכור נכסים דיגיטליים נבחרים, ובהם ביטקוין (Bitcoin), את'ריום (Ether) וסולנה (Solana). המסחר יתבצע באזור ייעודי ומאובטח באפליקציית שוק ההון של הבנק, לאומי טרייד. בבנק מציינים כי השירות צפוי להיות זמין ללקוחות בתחילת 2027, בכפוף לקבלת אישור בנק ישראל.

גלקסי דיגיטל, שמושבה בניו יורק ונסחרת בנאסד"ק, פועלת בתחום הנכסים הדיגיטליים ותשתיות מרכזי הנתונים, ומספקת למוסדות פיננסיים שירותי מסחר, ייעוץ, ניהול נכסים, סטייקינג (Staking), משמורת עצמית (Custody) וטוקניזציה (Tokenization).

הזיקה הישראלית של החברה נוצרה ב־2023, עם רכישת GK8 - שהוקמה ב־2018 בידי ליאור לאמש ושחר שמאי ופיתחה טכנולוגיית משמורת לנכסים דיגיטליים - במסגרת הליך פשיטת הרגל של חברת הקריפטו צלזיוס, שרכשה את GK8 שנתיים קודם לכן תמורת 115 מיליון דולר. מרכז הפיתוח פועל ברמת גן.

נזכיר כי בבורסה פועלות מעל לשנה סדרת קרנות נאמנות שעוקבות אחר מחיר הביטקוין, אך לא מהוות חלופה להחזקה ישירה במטבע עצמו.