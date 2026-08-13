אפסייד של 24%: הבנק שקיבל המלצה חמה

בנק אוף אמריקה מפרסם את ההתייחסות שלו לתוצאות החריגות לחיוב של בנק לאומי , שפורסמו ברביעי בבוקר. הבנק מעניק המלצת קנייה במחיר של 93.5 שקל למניית לאומי, פרמיה של 24% ביחס למחיר המניה טרם פתיחת המסחר הבוקר.

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"בנק לאומי סיפק רבעון חזק, עם רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל ותשואה להון של 16.3%", כותבים הכלכלנים. "המסקנות העיקריות שלנו, לדעתנו, הן שהבנק ממשיך ליישם את התוכנית שלו לפי מסגרת היעדים, בזמן שהוא משמר תשואות דו־ספרתיות להון יחד עם עודפי הון. המומנטום בהכנסות השתפר, היעילות אליה הגיע הבנק הגיעה לרמות שיא חדשות, הצמיחה במתן אשראי כבר הגיע ליעדי ההנהלה לשנה הנוכחית".

הכלכלנים מזכירים כי האשראי לציבור (נטו) שצמח במחצית בכ-9%, "הובל באמצעות אשראי לעסקים. הצמיחה בפקדונות נותרה בריאה, והיא תומכת בהמשך התרחבות המאזן בלי לחצים משמעותיים בתחום המימון. המגמות בהכנסות הבנק התחזקו במיוחד ברבעון השני של 2026, מונעות על־ידי צמיחה במאזן, מדד מחירים לצרכן שתרם (אשראי צמוד מדד), וצמיחה חזקה יותר בהכנסות שאינן מריבית".

עוד מציינים בבנק אוף אמריקה כי המרווח הפיננסי (NIM) של לאומי "נותר חסין (resilient) וההכנסות הפיננסיות הריאליות (בניכוי מדד המחירים לצרכן) השתפרו ביחס לרבעון המקביל. ההכנסות מעמלות נותרו בריאות, עם צמיחה מתואמת של 9% ברמה השנתית".

הכלכלנים חוזרים על המלצת הקנייה שלהם, ומעריכים תשואה להון של 14.4% בסיכום השנה הנוכחית, ותשואה להון של 15.1% בשנה הבאה. "שתיהן (יושגו) בנוחות בתוך המסגרת שקבעה ההנהלה. אנחנו חושבים שלאומי מציע קומבינציה מזמינה של צמיחה מעל לתחזיות, יעילות שהיא ברמה הטובה ביותר (best in class) וחסינות באיכות הנכסים ועודפי ההון - כל אלה תומכים המשך צבירת רווחים ותשואות אטרקטיביות לבעלי המניות".

בנקי ההשקעות בארה"ב התרשמו מהתוצאות

בענק הבנקאות סיטי ובבנק ההשקעות ג'פריס החמיאו אתמול (ד') לתוצאות בנק לאומי. "הרבעון השני מציג תשואה על ההון חזקה. המדד [המחירים לצרכן] והשווקים סייעו להכנסות", נכתב בדוח של ג'פריס על תוצאות לאומי. האנליסטים הסבירו כי מדד המחירים לצרכן ברבעון השני (עלה ב-1.3%) תמך בהכנסות הבנק מריבית (נטו), וכך גם הגידול במתן אשראי חרף שיעורי הריבית הנמוכים יותר במשק.

בנק סיטי התרשם גם הוא מהתוצאות וציין כי זהו "רבעון חזק נוסף, עם יחס יעילות מרשים". הדגש העיקרי ברבעון, אומרים בסיטי, "היה יחס היעילות שהוא הטוב ביותר בתחום (best in class) וירד ל-24.7%. ירידה חדה מ-29.1% ברבעון המקביל". עוד הוסיפו בסיטי כי "הביצועים החזקים של לאומי שמים אותו במיצוב חזק לעמוד ברף העליון של היעדים האסטרטגיים שהציב לעצמו לשנת 2026".