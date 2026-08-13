בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי רשם עלייה חדה ברווח הנקי ברבעון השני. הבנק רשם רווח נקי של 1.2 מיליארד שקל, עלייה של 8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אם מנטרלים את המס המיוחד שהטיל האוצר על הבנקים, היה הרווח הנקי מטפס ב-4% ל-1.3 מיליארד שקל.

● לאומי עם הרווח הרבעוני הגבוה אי-פעם לבנק בישראל - 2.83 מיליארד שקל

● הרווח של הבנק הבינלאומי ירד, אבל הוא יחלק 96% ממנו כדיבידינד

● הפועלים מציג: גם עם מס וריבית יורדת אפשר להרוויח 2.5 מיליארד שקל ברבעון

הכנסות הבנק מריבית (נטו) ירדו ב-4% ל-2.5 מיליארד שקל, על רקע סביבת הריבית הנמוכה יותר כיום. התשואה להון ברבעון השני עמדה על 14%, שיפור מול 13.6%. בנטרול המס המיוחד הייתה נשחקת קלות ל-15.4%, מול 15.6% אשתקד.

דירקטוריון דיסקונט החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% מרווחי הרבעון השני של שנת 2026, בסך של כ-481 מיליון שקל, שיעור נמוך יותר מזה שחילקו שלושת הבנקים שדיווחו לפניו (לאומי והפועלים חילקו 50%, והבינלאומי חילק כמעט את כל הרווח הנקי ברבעון - 96%). מדיסקונט נמסר כי החלוקה השמרנית הגיעה "לאחר בחינת צרכי ההון הצפויים ותכנון ההון של הקבוצה, ובשים לב לעיתוי מכירת כאל".

במחצית הראשונה של השנה, הסתכמו ההכנסות מריבית (נטו) על 4.8 מיליארד שקל, ירידה של 4.4% מהסיבות שהוזכרו מקודם. בסוף אותה תקופה, עמדה התשואה להון על 12.4%, לעומת 13.3% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול רכיבים מסוימים ובעיקרם המס המיוחד שהוטל על הבנקים, התשואה להון עמדה על 13.8% לעומת 14.6% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון מפעילות בישראל עמדה במחצית הראשונה של השנה על 13.1% לעומת 15.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

ניכר כי גם דיסקונט מצליח להתייעל, למרות שטרם השלים הליכים שהחל לבחון כמו מיזוג בנק מרכנתיל וצעדים נוספים. הבנק רשם יחס יעילות של 44%, שיפור למול 46% ברבעון המקביל אשתקד, כאשר יחס זה הינו לכלל קבוצת דיסקונט שכולל רכיבים פחות בנקאיים מקומיים, לרבות בנק דיסקונט בניו יורק ועוד. הפעילות בישראל, שדומה יותר לבנקים האחרים בארץ, הגיעה ליחס יעילות של 41.4%, גם זה שיפור למול 42.9% ברבעון המקביל. אלה אולי נשמעים גבוהים לעומת היחס החלומי והחריג שהשיג לאומי מוקדם יותר השבוע, של מתחת ל-25%, אך יש לזכור שדיסקונט כבר אינו הבנק עם היעילות הנמוכה ביותר במערכת. הבנק הבינלאומי עקף אותו, וברבעון זה עמד על יחס יעילות של 46.1%. זה הרבעון השני ברציפות שזה המצב. ועדיין מעבר ללאומי, גם הפועלים, ומזרחי טפחות, כבר עמוק באזור ה-30%.

האשראי לעסקים גדולים הוביל את הצמיחה באשראי לציבור

מבחינת איכות האשראי, ברבעון השני נרשמו בבנק הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 70 מיליון שקל, לעומת הוצאות בסך של 60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההוצאה הרבעוני להפסדי אשראי עמד ברבעון השני של השנה על 0.09%, בזהה לרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה, נרשם גידול חד יותר בהוצאות בגין הפסדי אשראי, הן זינקו ב-125% לסך של 252 מיליון שקל. שיעורם מהיתרה הממוצעת של האשראי באותה תקופה עמד על 0.17% לעומת 0.08% בתקופה המקבילה אשתקד.

יש לזכור כי חלק מההוצאות האלה נובעות מכך שהבנק מעניק יותר אשראי, ולכן צריך להפריש הפרשות קבוצתיות, מבלי שאירעו אירועים שליליים. בדיסקונט מסרו כי "ההוצאות במחצית הראשונה של השנה משקפות, בעיקר, הוצאות על בסיס קבוצתי כתוצאה מרישום מחיקות חשבונאיות ומעלייה ביתרות האשראי, שקוזזו כתוצאה משיפור פרמטרים ברכיבי המאקרו".

סך האשראי לציבור (נטו) שהעמיד הבנק נכון לסוף יוני האחרון עמד על 304 מיליארד שקל, צמיחה של 5.4% מתחילת השנה. היכן היה המיקוד המרכזי של הבנק? אשראי לעסקים גדולים - זה צמח ב-12.3% באותה תקופה, אחריו באופן כללי יותר האשראי למגזרים העסקיים שגדל ב-7.6%, האשראי לעסקים בינוניים גדל ב-4.3%, והאשראי לעסקים קטנים וזעירים ירד ב-2%. האשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-3.6%; והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-4.6% מתחילת השנה.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, מסר: "תוצאות הרבעון השני משקפות יישום עקבי ונחוש של התוכנית האסטרטגית ושיפור בפרמטרים העסקיים. לצד האצת מהלכי התייעלות רחבים, אנו מבצעים בחינה מעמיקה של מבנה הקבוצה במטרה לחזק את כושר התחרות שלנו. במקביל, אנו ממשיכים בקידום טרנספורמציה דיגיטלית מבוססת AI, שתאיץ את יכולתנו להמשיך ולצמוח".

בבנק ממשיכים לקדם מהלכים אסטרטגיים משמעותיים, בהם האצת פרויקט ההתייעלות באמצעות מהלך פרישה מוקדמת וצמצום במספר עובדי הקבוצה בשיעור של כ-8% (עד סוף שנת 2026), הגבוה משמעותית ביחס לשנים קודמות; בנוסף, כאמור הבנק גם צפוי לקבל החלטה על בחינת מיזוג בנק מרכנתיל לתוך בנק דיסקונט, במסגרת התאמת מבנה הפעילות של הקבוצה לאתגרים העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים של המערכת הבנקאית.