דוחות ישראכרט מגלים: היקף המצטרפים למועדון פלייקארד

הכנסות חברת ישראכרט , בניהולו של איתמר פורמן ובשליטת קבוצת דלק, זינקו ב-11% ברבעון השני והסתכמו ב-954 מיליון שקל. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 80 מיליון שקל, למול הפסד של 150 מיליון שקל בתקופה המקבילה שהושפע מהפרשה חד-פעמית גדולה בשל פסק דין שומות המע"מ לטסים לחו"ל.

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כוחו של מועדון פלייקארד, כרטיס האשראי שמונפק למועדון הנוסע המתמיד של אל על - נחשף. מספר כרטיסי האשראי המונפקים על־ידי ישראכרט חצה את הרבע מיליון - זינוק של 200,000 כרטיסי אשראי חוץ־בנקאיים חדשים בארבעה חודשים בלבד. בחברה מכנים זאת הצלחה אסטרטגית משמעותית. קצב הגיוס הגבוה של מועדון פלייקארד תומך בתחזית החברה לתוספת של 1.2 עד 1.6 מיליארד שקל לרווח (לפני מס) במהלך תקופת ההסכם.

בסוף שנה שעברה, כשמועדון פלייקארד היה בחברת כרטיסי האשראי כאל, היקף הלקוחות עמד על כ-518 אלף. כלומר, כמחצית מהם עברו לישראכרט בתוך ארבעה חודשים בלבד.

בנוסף, תיק האשראי חצה לראשונה את רף ה-13 מיליארד שקל, עלייה של כ-20% מהרבעון המקביל אשתקד, וקצב שנתי של כ-2.5 מיליארד שקל. ישראכרט גם רשמה גידול שיא בתיק האשראי העסקי. התיק הגדול בענף ממשיך לצמוח בקצב חד. גידול של כחצי מיליארד שקל ו-15% בחצי שנה.

החברה מסרה כי היא מקדמת מהלכי ייעול וצמצום הוצאות שיביאו לחיסכון של עשרות מיליוני שקל כבר השנה. החברה פועלת להקמת בנק ישראכרט על בסיס עוצמת החטיבה העסקית, תיק האשראי העסקי הגדול בענף, מעמדה כמובילה בסליקה, היותה היחידה המציעה חשבון עסקי ושירותים בנקאיים, ובסיס הלקוחות הפרטיים הגדול בישראל.

ההכנסות של ישראכרט ברבעון השני צמחו כאמור בכ-11%. הצמיחה בהכנסות מסרו בחברה מיוחסת לכל תחומי הפעילות, הכוללים צמיחה בהכנסות מפעילות כרטיסי אשראי, בין היתר כתוצאה מתרומה לראשונה של פעילות פלייקארד תחת ההסכם החדש עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על, עלייה במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי, צמיחה בהכנסות ריבית, נטו, כתוצאה מהגידול בתיק האשראי, וכן הכנסות דיבידנד מהשלמת העסקה למכירת באיימי (buyme).

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השני זינקו גם הם, עלייה של קצת יותר מ-100% והסתכמו ב-83 מיליון שקל. השינוי נבע בעיקר מהגידול המשמעותי בתיק האשראי, ומכך שברבעון המקביל אשתקד נרשמה ירידה בהפרשה הקבוצתית כתוצאה משיפור בפרמטרים המשמשים לחישובה.

הרווח הנקי המדווח לבעלי המניות ברבעון השני עלה ל-80 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 150 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווחים נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהיקפי הפעילות, מהכרה בהכנסות ממכירת פעילות באיימי בסך של כ-65 מיליון שקל (נטו ממס), ומכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהוצאות חד־פעמיות בסך של כ-238 מיליון שקל (נטו ממס), בגין הפרשה לשומות מע"מ והסכם שומות מס הכנסה בגין שנים קודמות. מנגד, השפעות אלה קוזזו חלקית עם הגידול האמור בהוצאות בגין הפסדי אשראי ועלייה בהוצאות מכירה ושיווק, בעיקר כתוצאה מעלייה בהוצאות לצורך הסבת לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים תחת פעילות כרטיסי FLY CARD החדשה, התואמת את תכניות העבודה של החברה.