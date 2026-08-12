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כאל

דוחות כאל חושפים: זה הפיצוי שקיבלה על הנוסע המתמיד

הרווח הנקי של חברת כרטיסי האשראי עלה בכ-4% לכדי 104 מיליון שקל, בנטרול התשלום החד־פעמי שקיבלה מאל על בגין העברת מועדון פלייקארד לישראכרט - אשר עמד ברבעון השני על 23 מיליון שקל • בסך הכל, הפיצוי הכולל שצפויה לקבל כאל על סיום ההתקשרות מול אל על עומד על 75 מיליון שקל

חזי שטרנליכט 11:00
יפית גריאני, מנכ''לית כאל / צילום: ענבל מרמרי
יפית גריאני, מנכ''לית כאל / צילום: ענבל מרמרי

חברת כרטיסי האשראי כאל, בניהולה של יפית גריאני, סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של כ־843 מיליון שקל, גידול של 6.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבע מעליה בפעילות בכרטיסי אשראי וממתן הלוואות בשיעורים דומים.

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הרווח הנקי עלה בכ-4% לכדי 104 מיליון שקל, אם מנטרלים הפרשה חריגה חד-פעמית בשנה שעברה שביצעו החברות על רקע פסק דין של ביהמ"ש. ללא נטרול השפעות חד פעמיות הרווח הנקי עלה ב-11%, משום שהחברה קיבלה תשלום חד־פעמי מחברת אל על בגין העברת מועדון פלייקארד לישראכרט. כאל מוחזקת על־ידי בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%), ונמצאת בעיצומו של הליך מכירה לקבוצת יוניון של משפחת חורש ולהראל, שממתין להכרעת רשות התחרות. ההכנסות במחצית הסתכמו ב־1.65 מיליארד שקל, גידול של 6.6%.

הדוחות חושפים שכאל תקבל שני צ'קים מחברת אל על, בגין ההתקשרות שלה עם ישראכרט והעברת מועדון הנוסע המתמיד פלייקארד אליה. בשל סיום ההתקשרות המוקדם בין אל על לכאל, היא תשלם לה החזר בגין מענקי שיווק שהתקבלו בתקופה שקדמה למועד הודעת הסיום בסכום של 23 מיליון שקל, אשר נזקף לתוצאות הרבעון השני. בנוסף, כאל תקבל עוד תמלוגים על המשך תפעול כרטיסי האשראי מסוג פלייקארד עד לסוף השנה בסכום של 52 מיליון שקל, שיוכר בדוחות הכספיים העתידיים. בסך הכל, כאל מקבלת מעין פיצוי של 75 מיליון שקל על סיום ההתקשרות בנוגע לפלייקארד.

תיק האשראי הצרכני הסתכם ב־9.3 מיליארד שקל, גידול של 11.9% - הרבעון התשיעי ברציפות של צמיחה בתיק. במהלך המחצית, גדל התיק בכ־400 מיליון שקל, בעיקר בזכות פעילות האשראי לרכב, שחצתה לראשונה את רף מיליארד השקלים. התיק הכולל, לרבות אשראי מסחרי, עומד על 10.9 מיליארד שקל. במקביל, עלו ההוצאות להפסדי אשראי ל־60 מיליון שקל ברבעון, לעומת 50 מיליון שקל אשתקד - עלייה של כ־21%, שאותה מייחסת החברה בעיקר לגידול בתיק.

שינויים בצמרת כאל

בצד העסקי, בולטת ההשקה של מועדון התיירות FlyAll בשיתוף איסתא, שנבעה מהפסד של מועדון פלייקארד היוקרתי לידי חברת ישראכרט מוקדם יותר השנה. המועדון החדש נועד להתחרות בפלייקארד, ובכאל מגלים שביעות רצון משום שלמרות שמדובר במועדון חדש, הוא צירף יותר מ־130 אלף לקוחות בתוך כחודשיים. עוד דיווחה כאל על הארכת השותפויות עם בנק הפועלים, מזרחי טפחות ומועדון הייטקזון, על הסכמים חדשים עם מועדון "טוב" של עובדי המדינה ועם ביטוח ישיר, ועל שיתוף פעולה עם אלדן בתחום האשראי לרכב.

הדוחות מתפרסמים בעיצומו של סבב תחלופה בצמרת החברה, שעליו דיווח גלובס השבוע. המשנה למנכ"לית וראש חטיבת הלקוחות העסקיים והשותפים, אודליה משה אוסטרובסקי, מסיימת את תפקידה, לאחר שקדמה לה המשנה למנכ"לית וראש חטיבת משאבים וחוויית לקוח ליטל וקסלר, שהודיעה על פרישתה על רקע מתיחות עם גריאני. במקומן צפויות להיכנס זוהרית יוגב, לשעבר סגנית ראש חטיבת המשכנתאות בבנק לאומי, וטוני כהן, מנכ"לית מכבידנט. בכירים בחברה מעריכים כי ייתכנו שינויים פרסונליים נוספים. המנכ"לית גריאני מסרה כי החברה מציגה "תוצאות חזקות". והדגישה כי לראשונה נחצה רף מיליארד השקלים באשראי לרכב, "כל זאת בסביבת מאקרו מאתגרת ובהשפעת מבצע 'שאגת הארי'".