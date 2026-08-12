בזכות המתקפות האוקראיניות: בזן עוברת מהפסד לרווח

בזן רושמת רווח של 263 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, ביחס להפסד של 37 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. זאת בזכות זינוק במרווח הזיקוק: הפער בין מחיר הנפט הגולמי לבין מחיר מוצרי הדלק. פער זה נפער בחודשים האחרונים בצורה בולטת במיוחד בשל מתקפות אוקראיניות מכוונות על תשתית זיקוק הדלק ברוסיה, שאחראית על 7% מכושר זיקוק הדלק הבינ"ל, כמו גם מחסימת מצר הורמוז שבתוכו נמצאת יכולת זיקוק משמעותית.

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ההכנסות של בזן עמדו על 2.7 מיליארד דולר, זינוק אדיר לעומת פחות מ-1.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2025. ה-EBITDA המותאם עמד על 317 מיליון דולר, יותר מפי ארבע לעומת הרבעון המקביל אשתקד (76 מיליון) ולמעשה כמעט פי 3 מאשר ה-EBITDA המותאם של כל המחצית הראשונה של 2025. הרוב הגדול מגיע מעיקר הפעילות של בזן, מגזר הזיקוק, אך 30 מיליון דולר נוספים נכנסו מחברת הנפט האמריקאית קנטיום שבזן רכשו החזקת רוב (52%) בה.

התקיפה של אוקראינה ומצר הורמוז

בזן מציגים בצורה ברורה את הסיבה לזינוק ברווחים: עליית מרווח הזיקוק בעולם בצורה כנראה חסרת תקדים, ל-17.9 דולר לחבית, לעומת 10.5 דולר לחבית ברבעון המקביל אשתקד. זינוק זה נובע משני אירועים גאו-פוליטיים גדולים: המלחמה באוקראינה וחסימת מצר הורמוז בידי איראן.

כדי לפגוע ברוסיה, שפולשת לאוקראינה מאז 2022, אוקראינה תוקפת בטילים וכטב"מים את בתי הזיקוק הרבים של רוסיה הפרוסים גם במרחק אלפי קילומטרים מהגבול. זה יוצר ברוסיה משבר דלק, שפוגע הן ביכולת הצבאית שלה והן בחיים האזרחיים, ומונע ממנה מלייצא דלק ברווח משמעותי. כתופעת לוואי, הירידה באספקת הדלק בעולם מזניקה את הפער בין הנפט הגולמי למוצרי הדלק, מה שמעלה דרמטית את הרווחים של בזן.

האירוע השני הוא כמובן סגירת מצר הורמוז מאז חודש מרץ, שאומנם חוסם את יצוא הנפט הגולמי מהמפרץ, אך גם משאיר לא מעט מיכולת הזיקוק "כלואה" מאחורי המצר - ומכאן מעלה את הביקוש לשירותי בזן כבית זיקוק לנפט. בסך-הכול, רק 81% מיכולת הזיקוק העולמית נותרה ללא פגע.

בבזן השתדלו לנצל את המרווח הגבוה ככל הניתן, והכמות שהם עיבדו הייתה הגבוהה ביותר מתחילת 2025, עם 2,252 אלף טון של נפט שזוקק ברבעון.