וול סטריט עוברת ימים של טלטלות, אבל בסקר שערכה רויטרס במהלך ימי התנודתיות, חציון התחזיות של 42 אסטרטגים, אנליסטים ומנהלי השקעות עדיין מצביע על עלייה דו־ספרתית ב־S&P 500 עד סוף 2027.

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היעד החציוני ל־S&P 500 עומד על 8,150 נקודות, 12.6% מעל נעילת יום שני. לדאו ג'ונס צופים עלייה של 8.5%, ל־53,800 נקודות.

כמה מהבנקים הגדולים אופטימיים יותר. בתחזיות שפרסמו בנפרד, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי הציבו ל־S&P 500 יעד של 8,700 נקודות לסוף 2027, כ־20.2% מעל נעילת יום שני. בג'יי.פי מורגן פרייבט בנק הציבו יעד של 8,600 נקודות, המשקף עלייה של כ־18.8% מאותה נעילה.

צפי שרווחי החברות יצמחו ב־14% ב־2027

מייק וילסון, אסטרטג המניות האמריקאיות הראשי של מורגן סטנלי, צופה שרווחי החברות יצמחו ב־14% ב־2027. לדבריו, 44% מהחברות ב־S&P 500 כבר דיווחו על לפחות תועלת אחת מהשימוש ב־AI שאפשר לכמת, לעומת 32% לפני שנה. ״פחות ויכוח על מה שה־AI עשוי לעשות, ויותר ראיות למה שהוא כבר עושה לפריון, לעלויות, להכנסות ולשולי הרווח״, אמר בפודקאסט של הבנק.

לפי גולדמן זאקס, ההשקעות ב־AI תרמו כמחצית מצמיחת הרווח למניה של חברות ה־S&P 500 השנה. בבנק מעריכים שהתרומה תיחלש ב־2027, כשקצב הגידול בהשקעות יאט והוצאות הפחת יעלו. תחזית הבנק לצמיחת הרווחים עומדת על 11%, לעומת כ־30% השנה. ״הסיכון הגדול ביותר למניות ב־2027 הוא הרעה בתחזית הרווחים ל־2028״, כתב בן סניידר, אסטרטג המניות האמריקאיות הראשי של גולדמן. אחד הסיכונים שהוא מצביע עליהם הוא שגידול בהיצע השבבים ישחק את שולי הרווח בענף.

בבנק אוף אמריקה הציגו שני תרחישי קצה. לפי סקירה של האסטרטג הראשי מייקל הארטנט, שעליה דיווח MarketWatch, אם תנופת ה־AI תימשך, מדד S&P 500 עשוי להגיע ל־8,888 נקודות, כ־22.8% מעל נעילת יום שני. בתרחיש של נחיתה קשה בכלכלה האמריקאית, המדד עלול לרדת ל־6,666 נקודות, כ־7.9% מתחת לאותה נעילה. תרחיש הבסיס של הבנק מניח נחיתה רכה.

המכנה המשותף לתחזיות המרכזיות הוא ההנחה שגם ב־2027 הכלכלה האמריקאית תמשיך לצמוח, ואיתה רווחי החברות. תרחישי הבסיס מתארים האטה בקצב הצמיחה, בעוד שנחיתה קשה מופיעה בתרחישי הקצה. וכאן גם טמון הסיכון לתחזיות האופטימיות. אם יתברר שהחוב שמממן את השקעות ה־AI מתחיל להכביד על שוק האשראי, הוויכוח על כמה ירוויחו החברות מהטכנולוגיה עלול להפוך לשאלה רחבה יותר: מי יוכל להמשיך לממן את הצמיחה הזאת, ובאיזה מחיר.