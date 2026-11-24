קתי ווד היא אחת המשקיעות המפורסמות בעולם הטכנולוגיה, ושבועיים עמוסים סביב אנבידיה מדגימים עד כמה קשה לתזמן את השוק, גם לה. בעיצומה של סערה סביב החברה, ווד הפחיתה את האחזקה בשפל, וימים אחר כך זינקה המניה.

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בתחילת נובמבר הודיע דירקטוריון אנבידיה על חקירה ביחסיו של המנכ"ל ג'נסן הואנג עם אשת עסקים, שלפי סוכנויות המודיעין האמריקאיות היא מרגלת סינית. הואנג התפטר ב-12 בנובמבר, והמניה צנחה. ווד, שהגדילה את האחזקה בסוף ספטמבר, כשהמניה נסחרה סביב 227 דולר, הוסיפה גם בצניחה, ואז התהפכה.

בין 16 ל-20 בנובמבר מכרה ARK בניהולה של ווד, לפי דיווחיה, כ-712 אלף מניות אנבידיה, בשווי מוערך של כ-107 מיליון דולר. ARK אינה מפרסמת מחירי ביצוע, ולכן השווי מחושב לפי מחירי הסגירה. ווד הסבירה בפודקאסט Money Rehab שמכרה מחשש לאבד את הואנג לחברה אחרת. ביום ההנפקה של אנתרופיק קנתה גם כ-935 אלף מניות שלה.

דיווח נוסף, לפי יאהו פיננס, ביום שישי, 20 בנובמבר, מכרה ARK כ-136 אלף מניות בשפל של הירידה, במחיר של כ-125 דולר. אתמול (ב') החזירה המועצה את הואנג, והמניה זינקה אתמול ב-31%, היום הטוב ביותר שלה מאז 2003.

תזמון גרוע

ווד קנתה אנבידיה בשלבים, ב-5 וב-9 בנובמבר, בכ-181 דולר בממוצע, ומכרה בכ-150 דולר בממוצע. בשפל של יום שישי, 125.53 דולר, המחיר היה כמעט שליש מתחת למחיר הקנייה האחרון, בשני כאמור המניה זינקה ונסגרה ב-165 דולר.

ווד רשמה פיצוי מסוים - באותו יום שישי קנתה ARK את קוראוויב, סרברס, AMD ו-SpaceX , שזינקו ביום אתמול, וקרן ARKK עלתה 8%, אבל גם ההימור האחר לא הצליח: היום ירדה אנתרופיק מתחת למחיר ההנפקה, 83 דולר.

זו גם לא הפעם הראשונה בה התזמון של ווד לא מצליח לה. בינואר 2023 מכרה ARKK את מניות אנבידיה האחרונות לפני ראלי ענק, ו-Business Insider העריך שהחמיצה יותר ממיליארד דולר.

ווד לא טעתה בכך שאנבידיה תלויה בהואנג, אלא בהנחה שהשוק ימשיך לתמחר את הסיכון. כשהפחד בשיאו, מכירה שמבוססת על נרטיב היא הימור נגד ההתאוששות. ב-3 בדצמבר הואנג אמור להעיד בפני ועדת הבנקאות של הסנאט, ואז נדע אם הסיכון באמת חלף.