דירקטוריון אנבידיה הודיע על החזרת ג'נסן הואנג, מייסד החברה, לתפקיד נשיא ומנכ"ל החברה וחבר דירקטוריון. רק לפני פחות משבועיים עזב הואנג את תפקידו אחרי שנודע על רומן שניהל עם מי שנחשדת כמרגלת סינית, ובהמשך נודע על רומן נוסף עם בכירה בחברה.

● המאהבת של מנכ"ל אנבידיה והקשר הסיני: פרטים חדשים נחשפים

● אמזון רוכשת את דקארט הישראלית ב-7.5 מיליארד דולר

דירקטוריון החברה מינה כמנכ"לית זמנית את קולט קרס, שאף הציגה בפני השוק את הדוחות הכספיים של אנבידיה. אלא שכעת הדירקטוריון עושה פניית פרסה. בהודעת החברה נכתב שחברי הדירקטוריון הצביעו פה אחד בעד החזרת הואנג לתפקיד, אחרי סדרת פגישות ודיונים איתו בהם השתכנעו בכנותו וביכולתו להוביל את אנבידיה. הדירקטוריון אף קיבל התייחסויות לנושא מהממשל האמריקאי, ועל בסיס מידע זה "הדירקטוריון בטוח כי חזרת הואנג לתפקיד אינה כרוכה בסיכון לביטחון הלאומי".

להערכת חברי הדירקטוריון, הואנג הוא האדם המתאים ביותר להוביל את אנבידיה והשבתו לתפקיד משרתת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של בעלי המניות, העובדים, השותפים והלקוחות - כך לדברי היו"ר, הארווי ג'ונס, שהודה לקרס על "שירותה יוצא הדופן" כמנכ"לית זמנית.

"אני מקבל על עצמי את האחריות הזו בענווה עמוקה"

הואנג מסר שזה כבוד עבורו לחזור להוביל את אנבידיה, שהיא לדבריו אחת מחברות הטכנולוגיה החשובות ביותר בעולם, שנמצאת בפתחה של מהפכה תעשייתית חדשה. "אני מקבל על עצמי את האחריות הזאת בענווה עמוקה ומחויבות מחודשת. אני רוצה להודות לדירקטוריון על האמון שנתן בי ועל הדיונים המעמיקים לאורך התהליך", אמר הואנג והודה במיוחד לג'ונס ולקרס וצוות ההנהלה. "אני מודה מעומק ליבי לעובדים, לבעלי המניות, למנהיגים בתעשייה ושותפים ברחבי העולם על תמיכתם יוצאת הדופן, ומעל הכל אני מודה על האהבה והתמיכה של משפחתי ומחכה בקוצר רוח לחזור לעבודה".

דירקטוריון אנבידיה הדגיש כי החקירה בנושא היותו של הואנג יעד למאמצים מודיעיניים זרים, תימשך, והואנג מחויב לשתף פעולה עם החקירה. החברה גם תמנה תפקיד חדש, Chief Compliance Officer, שיפקח על התחום.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בירך על החלטת הדירקטוריון ברשת החברתית שלו, Truth Social ואמר: "דירקטוריון חברת אנבידיה קיבל את ההחלטה הנכונה והראויה להשיב את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. המדינה זקוקה למנהיגותו של ג'נסן באנבידיה, על מנת להבטיח את הצלחתה ושגשוגה לא רק של החברה, אלא של הכלכלה האמריקאית כולה".

טראמפ חזר על כך שלממשלת ארה"ב אין כל סיבה להניח שהחזרה שלו טומנת בחובה סיכון כלשהו לביטחון הלאומי. התובע הכללי אישר כי בידי הממשל האמריקאי אין ראיות לכך שג'נסן היה מעורב בהתנהלות בלתי חוקית כלשהי". טראמפ אף העיד על ג'נסן במישור האישי, "יצא לי להכיר את ג'נסן; הוא פטריוט דגול ונכס לאומי".

במקביל לכך, טראמפ אומר כי על אנבידיה להמשיך בחקירה הפנימית בנוגע למידת החברה בכללי הפיקוח על הייצוא של ארה"ב, ולהבטיח שהיא "ממלאת את חובותיה החוקיות ואת חובתה הפטריוטית להגן על הביטחון הלאומי של ארצות הברית".

מניית אנבידיה, שאיבדה 47.5% מהשיא של חודש אוקטובר, מתוך זה 27.7% מאז ההודעה על עזיבת הואנג, מזנקת במסחר המוקדם ומושכת איתה את מניות השבבים.