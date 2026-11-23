ראש המוסד לשעבר דדי ברנע היה אמור להשתתף השבוע בעדכון ביטחוני למחוקקים בפרלמנט הגרמני. אך חברי פרלמנט מתוך מפלגת הירוקים יצאו נגד הזמנתו בשל מה שהם מכנים לכאורה "קשריו לפשעי מלחמה". ארגון זכויות אדם במדינה אף פנה לבית משפט גרמני בדרישה לעצור אותו עם הגיעו למדינה, כך חשף חשף בימים האחרונים העיתון "די ולט".

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מפלגת הירוקים נחשבה בעבר לכזו התומכת בישראל, והיא כעת חלוקה בנושא הזמנת ראש המוסד לשעבר. עצם הניסיון לטרפד את ביקורו של ברנע בגרמניה והסערה המתחוללת בבונדסטאג היא עדות לשפל במעמד ישראל לא רק בציבור, אלא אפילו במערכת הפוליטית הגרמנית.

הקשרים בין ראש המוסד לשירות הביטחון הגרמני

ברנע, בתפקידו כראש המוסד עד השנה, היה אחראי גם על שיתוף-הפעולה של הארגון עם שירותי הביטחון הגרמנים. כחלק מכך, היה אחראי על העברת מידע שוטף שסייע לסכל פיגועי טרור רבים, והיה אמור להשתתף השבוע באירוע בפרלמנט הגרמני הכולל תדרוך בוקר. מי שהעניק חסות לאירוע, כפי שנדרש במקרים כאלה, הוא חבר פרלמנט מטעם מפלגת הירוקים, קונסטנטין פון נוץ. הוא עצמו הזכיר את הקשרים בין ברנע לשירות הביטחון הגרמני (BND) ואת שורת הפיגועים שהמוסד סייע לסכל על אדמת גרמניה.

אבל האירוע עורר כעס בתוך המפלגה, וחבר פרלמנט מטעם מפלגת הירוקים בשם קאסם טהאר סאלח, התראיין בהרחבה לעיתון השמאל TAZ וקרא לבטל את האירוע. "אין מקום לארח בבונדסטאג בכיר מודיעיני ישראלי, שנאשם בהפרת זכויות אדם בפלסטין", אמר סאלח לעיתון. הוא הוסיף כי המפלגה "חלוקה" בנוגע למדיניות בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אף כי הזמנת ברנע היא מהלך "שחוצה את הקווים... ותורם לתדמית שלילית למפלגתנו". פון נוץ הגן על ההחלטה ואמר כי חברי פרלמנט מכל סיעות הבית נרשמו לאירוע.

הביקור של ברנע התפרסם ברשתות החברתיות על ידי פעילים פרו-פלסטינים שדרשו לעצור את ברנע עם הגיעו לגרמניה. הם מאשימים אותו באחריות למבצע הביפרים המוצלח של המוסד והצבא ב-2024, שהוביל לקריסת ארגון חיזבאללה. לפי האו"ם, במבצע נפגעו גם אזרחים חפים מפשע, אך לא ידוע מה מספרם. נציב זכויות האדם של האו"ם, פולקר טורק, המנהל מדיניות אנטי-ישראלית, אמר כי המבצע היה "הפרה של החוק הבינלאומי".

ארגון משפטי אירופי בשם ECCHR הגיש תלונה פלילית למשטרה הגרמנית נגד ברנע, ודרישה לעצור אותו בשם הסמכות האוניברסלית של רשויות אכיפת החוק במדינה ומעורבותו במבצע הביפרים. כלי התקשורת העריכו כי אין בסיס משפטי או מעשי לבקשה, בשל אופן יישום החוק הבינלאומי בגרמניה (בהשוואה למדינות כמו הולנד או בריטניה). ברנע מכהן בימים אלה כיושב ראש החברה הביטחונית האמריקאית אונדס.