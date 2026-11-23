צרפת בוערת בשבועות האחרונים: רחובות פריז וערים נוספות הפכו כמעט לזירות קרב. המוני בני אדם מפגינים, חלקם מעלים סמלי שלטון באש, בוזזים חנויות ותוקפים שוטרים. נדמה לצרפתים רבים, שחלקם עלו לישראל בגלל האירועים, שפריז וצרפת כולה כבר אינה אותו מקום. עבור ראש ממשלת צרפת לשעבר מנואל ואלס, שמגיע לישראל לוועידת אלנט (ELNET) בירושלים, פריז עיר שונה. "היא נותרה העיר היפה בעולם, אבל היא השתנתה. היא קשה יותר, לא שוויונית ומפרידה בין אנשים לעיתים קרובות מדי".

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ואלס מגיע כאמור לוועידת אלנט, ארגון לא ממשלתי ולא מפלגתי הפועל לחיזוק היחסים בין אירופה לישראל. הוועידה תפגיש בכירים מישראל, מאירופה וממדינות נוספות לדיון באתגרים הגיאופוליטיים המשותפים ובדרכים להרחבת שיתוף הפעולה. בראיון לגלובס הוא מתייחס ליחסים הרגישים, לאנטישמיות בצרפת, למהומות ברחובות פריז ולחוב הציבורי הכבד של ארצו.

"אי אפשר להבין את ישראל מבלי לבקר בה"

ואלס, בן 64, נולד בברצלונה ובנה את הקריירה הפוליטית שלו בצרפת. הוא מגדיר את עצמו פריזאי בלב וצרפתי מבחירה. הוא כיהן כראש עיריית אוורי, עיר בפרבריה הדרומיים של פריז, כשר הפנים תחת פרנסואה הולנד ובשנים 2014־2016 כיהן כראש הממשלה.

הוא נודע בקו תקיף בענייני ביטחון, חילוניות ומאבק באיסלאם הרדיקלי, לצד תמיכה ברפורמות כלכליות ובגישה סוציאל־דמוקרטית המבקשת לשלב כלכלת שוק עם מדינת רווחה. כהונתו התאפיינה גם במתחים בתוך השמאל, בין היתר סביב הרפורמות בשוק העבודה.

ואלס מבקר בישראל בקביעות מאז תחילת שנות ה־80 ומספר בראיון לגלובס על אהבתו העמוקה למדינה. הביקור שהותיר בו את הרושם העמוק ביותר, שאותו לדבריו הוא לעולם לא ישכח, היה כמה ימים לאחר טבח 7 באוקטובר וגם המפגש עם קרובי הקורבנות, שאז עדיין לא ידעו מה עלה בגורל יקיריהם.

מנואל ואלס אישי: בן 64, נשוי בשנית לכנרית ממוצא יהודי ואבא ל־4 ילדים מקצועי: ראש עיריית אוורי בפרברי פריז, שר הפנים תחת פרנסואה הולנד וראש ממשלת צרפת בשנים 2014־2016 עוד משהו: דובר 4 שפות: צרפתית, ספרדית, קטלאנית ואיטלקית

"אי אפשר להבין את ישראל מבלי לבקר בה", קובע ואלס. בינואר 2026 הוא הגיע לביקור בגבול הצפוני של ישראל עם לבנון. "הבנתי שוב את חשיבותה האסטרטגית של הגיאוגרפיה. הגבעות הלבנוניות שבשליטת חיזבאללה חולשות על האזור, ישראל נמצאת למטה ומנסה להשתלט על השטח כדי להגן על עריה ולהרוס את המנהרות החודרות לשטחה", הוא אומר. "זו מדינה קטנה ודמוקרטית, מוקפת אויבים שרוצים בהיעלמותה".

לוואלס ביקורת רבה על מה שאירע בצרפת אחרי מתקפת הטרור ב־7 באוקטובר. "אנשים הפגינו נגד ישראל בזמן שגופות טרם זוהו. זה אומר הכול", הוא אומר בצער. "מבחינת חלקם, הבעיה לא הייתה התגובה הצבאית אלא עצם קיומה של ישראל. צעירים רבים נסחפו בהשפעת הרשתות החברתיות, שבהן הם נחשפים לתפיסות פשטניות ולפוסטים ריאליים המתואמים בידי איראן, קטאר ואחרות, המבקשות לערער את הדמוקרטיות שלנו ולפעול נגדן מבפנים".

ביקורת על ישראל בצרפת הפכה לתירוץ לביטויי אנטישמיות?

"אפשר לבקר ממשלה ישראלית. זו אפילו חובה דמוקרטית. הישראלים עצמם אינם נמנעים מכך, בדמוקרטיה היחידה באזור. הבחירות האחרונות הוכיחו את עוצמתה וחיוניותה. לשני מיליון ערבים ישראלים יש ייצוג חסר תקדים בכנסת. אבל כשהאנטי ציונות נעשית אובססיבית, כשישראל היא המדינה היחידה שמערערים על זכותה להתקיים, זו אנטישמיות, זו שנאת יהודים.

"יש באירופה סטנדרט כפול, אבל רוב הצרפתים וחברי הפרלמנט שלהם תומכים בישראל. הצעדה של 12 בנובמבר 2023 בצרפת הייתה ההפגנה הגדולה ביותר נגד אנטישמיות באירופה. מדינות רבות, ובהן איטליה, גרמניה וצרפת, משתמשות בהגדרת האנטישמיות של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה, המתארת אנטישמיות כ'תפיסה מסוימת של יהודים, שעשויה להתבטא בשנאה כלפיהם'. חשוב להדגיש את ההתקדמות הזאת, שכן הגדרת הארגון מבהירה ש"אנטישמיות עשויה להתבטא בהתקפות נגד מדינת ישראל כאשר היא נתפסת כקולקטיב יהודי".

המהומות בצרפת: "הממשלה נכשלה"

צרפת, כאמור חווה מהומות אלימות, ביזה ועימותים עם כוחות הביטחון. לדברי ואלס, האירועים הובילו לאיבוד אמינותה של המדינה בקרב האזרחים. "כשחנויות נבזזות בשדרות אוסמן והמשטרה לא מצליחה להשתלט על המצב, המדינה מאבדת אמינות וזה חיוני. בלי סדר - אין חירות. הראשונים שמשלמים את המחיר הם תמיד החלשים ביותר", קובע ראש ממשלת צרפת לשעבר.

מה צרפת צריכה לעשות?

"כשר הפנים וכראש הממשלה תמיד שילבתי בין הידברות לבין התקיפות הנדרשת. הממשלה הנוכחית נכשלה בשני המישורים. היום נחוצים ענישה מיידית, מערכת משפט לנוער שמתפקדת, כוח אדם מיומן בשטח, רפורמה בשמירה על הסדר הציבורי ושיח שאינו מתנצל על הדרישה לכבד את החוק. אבל צריך גם לדעת לנהל דיאלוג עם השותפים החברתיים ועם נציגי הסטודנטים ותלמידי התיכון".

חלק מליבוי האירועים, כמו שוואלס ציין, הגיע מהרשתות החברתיות. בצרפת היו מי שהאשימו חשבונות הקשורים לישראל בהפצת מידע כוזב הקשור בין האלימות ברחובות, ההגירה והאיסלאם הרדיקלי. "צריך להילחם בכל התערבות זרה ובכל מידע כוזב מכל מקור שממנו זה מגיע, אבל אני חושד במי שמנופפים בדיון הזה כדי להימנע מהתמודדות עם המציאות", אומר ואלס. "להצביע על ישראל כאשמה, זו התחמקות ישנה והגרועה מכולן. עם זאת, חשוב שלא לאמץ פרשנות פשטנית שמטילה אוטומטית על ההגירה ועל האיסלאם הרדיקלי את האחריות לכל אלימות שעלולה להתרחש בצרפת. הדרישות של תלמידי התיכון והמחאה נגד יוקר המחיה היו, נוסף על כך, בעלות אופי אחר לגמרי, וברוב המקרים מוצדקות".

המהומות בפריז / צילום: ap, Aurelien Morissard

לדברי ואלס, מדיניות ההגירה של צרפת נכשלה. "לא הצלחנו לשלוט בזרמי ההגירה", הוא מודה. "ב־2015 דיברתי על 'אפרטהייד טריטוריאלי, חברתי ואתני'. ביקרו אותי על כך, אבל האבחנה הייתה נכונה. יש אזורים שבהם חוקי הרפובליקה נסוגים מפני חוקיהם של סוחרי הסמים או האיסלאמיסטים. להתכחש לכך פירושו להפקיר את המקומות האלה. יש גם סיפורי הצלחה נפלאים. הרוב הגדול של ילדי המהגרים מייצג גם הוא את צרפת של מחר. אני רוצה להיאבק בשיח פסימי בלבד, שהופך את ההגירה לשעיר לעזאזל. צרפת, כמו ישראל, מכירה את העושר שההגירה מביאה למדינה".

ראש ממשלת צרפת לשעבר קובע שהפתרון נמצא בחילוניות. "היא מבטיחה את חופש המצפון והפולחן, את ההפרדה בין דת למדינה ואת שוויון כל האזרחים בפני החוק", מדגיש ואלס בראיון לגלובס. "היא מגינה על מאמינים ולא מאמינים כאחד ושומרת על כל מי שרוצים לחיות לפי אמונתם בלי להיות נתונים ללחץ של קבוצה או אידאולוגיה. היא נחלשה בגלל מי שבגדו בה בשם סובלנות שהובנה לא נכון. היא עדיין יכולה לאחד, בתנאי שנגן עליה בלי להסס ושנסביר אותה שוב ושוב, בראש ובראשונה בבתי הספר".

"האנטישמיות השתחררה, מקרון טעה"

האנטישמיות הגואה באירופה לא פסחה על צרפת. ואלס מציין כי התופעה לא חדשה, אבל הטריגר היה 7 באוקטובר. "היו את המקרים של אילן חלימי, הפיגוע בבית הספר היהודי בטולוז, ההיפר כשר ועוד, אבל מאז 7 באוקטובר השתנה משהו דרמטי. האנטישמיות השתחררה, נעשתה עניין שבשגרה והתפשטה לחלק מהצעירים והאוניברסיטאות, לעיתים קרובות במסווה של אנטי ציונות", קובע ואלס.

צרפת עדיין בטוחה ליהודים?

"אמרתי זאת ואני חוזר ואומר: בלי יהודי צרפת, צרפת כבר לא תהיה צרפת. לעולם לא אמליץ למשפחה יהודית לעזוב. תפקידה של הרפובליקה להבטיח שהיא תוכל להישאר, לחיות ולחבוש כיפה או לענוד שרשרת עם מגן דוד בלי פחד. אם היא אינה מסוגלת לכך, הרפובליקה היא שנכשלה. עוצמתה של הרפובליקה הזאת תלויה במי שמגינים עליה. אני רוצה להאמין שנדע להמשיך להגן עליה יחד, ולאפשר למשפחות היהודיות בצרפת להמשיך לשגשג בארצן".

ואלס טוען כי האנטישמיות לא מגיעה רק מהאיסלאם הרדיקלי. "זה מגיע מהימין הקיצוני, מהשמאל הרדיקלי ומהאיסלאם הפוליטי. אף שהאיום כיום מגיע מהאיסלאם ומבעלי בריתו בשמאל הקיצוני, מי שחושבים שמפלגת האיחוד הלאומי (RN) התנתקה מהחזית הלאומית (FN) ומהאנטישמיות של ז'אן מארי לה פן - טועים", הוא מזהיר. "הקצוות נפגשים באנטישמיות כפי שהם נפגשים בהפקרת אוקראינה. חלק מהאליטות העלימו עין מהאיסלאם הרדיקלי. המושג הזה שימש כנשק להשתקת אנשים".

מקרון נכשל בהגנה על יהודי צרפת?

"היעדרותו מהצעדה ב־2023 הייתה טעות, במיוחד משום שהסביר שאינו רוצה לפלג את החברה. המאבק באנטישמיות לעולם אינו מפלג. לא הייתי מדבר על כישלון כולל, אלא על מסרים מבולבלים. מאז 7 באוקטובר 2023, צרפת ואירופה המעיטו בהערכת עומק השינוי שמתחולל במזרח הקרוב ובמזרח התיכון. הן היססו והמשיכו להשתמש בשפה דיפלומטית שירשו מעולם שכבר אינו קיים. מתוך רצון לדבר עם כולם, איבדנו לעיתים כל יכולת להשפיע.

"למשל, מרוב ניסיון שלא להרגיז את חיזבאללה, איום קטלני על לבנון, ישראל ואירופה, משקלה של צרפת בארץ הארזים פחת. ובכל זאת, היא יכולה למלא שם תפקיד חיוני בסיוע ללבנון להשיב את ריבונותה. כדי להיות מתווכת אמינה, צרפת חייבת קודם כול להיות ברורה ביחס לידידויותיה ולמאבק בטרור. הקשר עם ישראל והתמיכה בהסכמי אברהם הם מבחינתי עניין אסטרטגי. ההסכמים האלה הוכיחו שאפשר לבנות שלום באמצעות שיתוף פעולה מעשי.

"האזור השתנה מאז המלחמה הישירה עם איראן, האיום המרכזי שמערער את יציבות האזור אך נוגע לכולנו, באמצעות מימון טרור ברחבי העולם והאיום הגרעיני. ציר חדש של גורמים מתונים, המסרבים לכאוס שטהראן והאחים המוסלמים מבקשים לכפות עליהם, מתחיל להיווצר. לצרפת יש יתרונות ייחודיים, יחסים היסטוריים עם לבנון, מרוקו, איחוד האמירויות ומצרים, דיפלומטיה מוערכת וצבא אמין, שבאמצעותם היא יכולה לתמוך באופן ברור בהרחבת מעגל הנורמליזציה בין מדינות האזור לישראל ולהפוך לשותפה להסכמים האלה".

ואלס, שהיה חלק מתנועת השמאל בצרפת, רואה שינוי חד למקום מאוד מסוכן. "השמאל שהכרתי כבר אינו קיים", הוא קובע. "דיברתי בעבר על שני סוגי שמאל שאי אפשר לפשר ביניהם. והנה הגענו לשם. חלק מהשמאל החליף את מעמד הפועלים בפוליטיקה מגזרית, ואת החילוניות בפוליטיקה של חלוקת טובות הנאה לקבוצות".

ואלס מגדיר את מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן לוק מלנשון ותנועתו כ"איום אמיתי על ערכי הרפובליקה הצרפתית". "התנועה שלו בחרה בעימות, בגישה סלחנית כלפי האיסלאמיזם ובאנטי ציונות הגובלת באנטישמיות", מאשים ראש הממשלה לשעבר. "זהו חישוב אלקטורלי ציני שנועד להביא אותם לסיבוב השני בבחירות לנשיאות וזו סכנה לרפובליקה".

ומה באשר למארין לה פן?

"החברה הצרפתית הקצינה, אף שז'אן מארי לה פן כבר הגיע לסיבוב השני בבחירות לנשיאות ב־2022. אבל בעיקר הכישלון של מפלגות השלטון, בשמאל ובימין, בתחומי הביטחון, ההגירה וכוח הקנייה, הוא שאפשר את עלייתה של מארין לה פן. הניסיון להתעלות מעל החלוקה הישנה ב־2017 היה רעיון טוב. עמנואל מקרון לא הצליח לבנות מרכז אמיתי ובר קיימא או קואליציה פוליטית, והוא מותיר את הזירה לדו קרב בין הקצוות".

"לא עובדים מספיק ומוציאים יותר מדי"

צרפת מתמודדת עם משבר כלכלי חריף. מחיר ביטוח החוב הצרפתי כמעט הוכפל בתוך חודש ומתקרב ל־120% מהתוצר. בכהונתו קידם ואלס רפורמות כלכליות, שגם הן עוררו התנגדות חריפה, גם בתוך השמאל. "אני עומד מאחורי החוקים שקידמתי. היה צורך בהם וביצענו אותם", הוא אומר ומציין מה היה משנה: "הייתי פועל מהר יותר ומסביר טוב יותר".

מהו האתגר הכלכלי הגדול ביותר של צרפת כיום?

"החוב ומאחוריו העבודה. אנחנו לא עובדים מספיק ומוציאים יותר מדי. מדינת הרווחה יכולה להתקיים אם תעבור רפורמה; אחרת השווקים הם שיבצעו את הרפורמה במקומנו, ובאופן אכזרי".

לדברי ואלס, אין פתרונות קסם לחוב הציבורי ולצמצומו. "צריך לשלוט בהוצאות, לפשט את מנגנון המדינה ולהעלות את שיעור התעסוקה של צעירים ושל מבוגרים", הוא מסביר. "נחוץ גם כיוון ברור לכמה שנים, משום שאמון נבנה מתוך עקביות. דווקא אי עשייה היא שתאיים באמת על רמת החיים של הצרפתים".

אם היית חוזר מחר לתפקיד ראש הממשלה, מה היה הצעד הכלכלי הראשון שלך?

"חוק לתכנון רב שנתי של הכספים הציבוריים לחמש שנים, שיאושר בפרלמנט וייושם. אני יודע שזה עלול לעורר התנגדות עזה ואיני מקל בכך ראש: מאחורי כל הפגנה יש דאגות לגיטימיות. אבל אני מוכן להקשיב להן, לדון בהן ולהסביר שוב ושוב, תוך שמירה על הכיוון. למשול זה לא למצוא חן, אלא לשאת באחריות".

האם אירופה נמצאת בתהליך של דעיכה כלכלית מול ארה"ב וסין?

"כן, אירופה מפגרת מאחור וזו בראש ובראשונה בעיה של רצון. צריך להשקיע בהיקף עצום בחדשנות, באנרגיה, בביטחון ובבינה מלאכותית, להשלים את השוק האחיד וליצור רגולציה שמעודדת חדשנות, ולא להיפך. צרפת צריכה לשמש דוגמה ולהחזיר את העבודה ואת הייצור למרכז. אבל אנחנו עדיין מעצמה ייחודית, ציוויליזציה מושכת שמשלבת חירות וכלכלת שוק, כבוד לאדם ומדינת רווחה, דמוקרטיה והפרדת רשויות, תרבות והנאה מחיים משותפים.

"עתידנו מוכרע באוקראינה. אסור לגלות שום סלחנות כלפי פוטין: אם ינצח, שום גבול באירופה לא יהיה עוד בטוח. טראמפ הזכיר לנו זאת באופן בוטה: אמריקה עדיין בעלת ברית, אבל כיום היא בעלת ברית שאי אפשר לסמוך עליה. אירופה חייבת סוף סוף לדאוג לביטחונה בעצמה. זה לקח גם לישראל: בעולם הזה שורדים רק כשמסתמכים קודם כול על הכוחות של עצמנו ועל ידידויות איתנות, ולעולם לא כשנתונים לחסדיו של מצב הרוח של מי שמגן עלינו".