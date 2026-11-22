אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1ג'ארד קושנר מתווך לשלום, ומרוויח מהמלחמה

ג'ארד קושנר הוא חתנו ומקורבו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואפילו האיש שלו למשימות מיוחדות. כך, בין השאר, הוא נשלח למזרח התיכון שוב ושוב בשמו, בניסיונות שונים להביא להפסקה של מלחמות בגזרות שונות. עם זאת, מסמכים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), ונחשפו במאמר באטלנטיק, מעידים כי בעוד הוא מתווך לשלום - קושנר גם מרוויח מהמלחמה.

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לפי תחקיר אטלנטיק, קרן אפיניטי של קושנר עדכנה את SEC ב־5 בנובמבר, יומיים לאחר בחירות האמצע, כי היא רכשה 689,411 מניות מחברת ארקסיס מקונטיקט. החברה, שנתח ההחזקות של הקרן בה מוערך ב־32 מיליון דולר, מייצרת רכיבים "קריטיים" למטוסי קרב מדגם F-35, משחתות של הצי האמריקאי, צוללות גרעיניות, ומערכות הגנה מפני טילים. ארקסיס היא תאגיד שכולל יותר מ־30 חברות בתחומי התעופה, החלל והביטחון, כשמתוך הכנסותיה בשנה שעברה שהסתכמו בכ־1.6 מיליארד דולר, כ־47% הגיעו מתחומי הביטחון והחלל. כך, לפי אטלנטיק.

אילו עוד החזקות יש לקושנר? על כך בכתבה המלאה.

מאת אריאל סאבאר, מתוך אטלנטיק. לקריאת הכתבה המלאה.

2איחוד האמירויות מעמיקה את קשריה עם סומלילנד

ישראל נקטה בצעד חסר תקדים עם החלטתה להכיר בעצמאות סומלילנד, אולם מי שעוד לפני כן העמיקה את קשריה עם הרגייסה היא איחוד האמירויות. בצל זאת, נשיא סומליה חסן שייח' מוחמוד תקף בשבוע שעבר את איחוד האמירויות, בטענה כי זו הקימה בסיסים צבאיים ותמכה בכוחות הביטחון של סומלילנד "מחוץ למסגרת הביטחון הלאומי של סומליה, וללא אישור פדרלי". כך מדווח בביזנס אינסיידר אפריקה. יתרה מכך, במוגדישו החליטו לגרש את השגריר האמירותי בסומליה, בצעד חריג למדי.

מנגד, הבכיר האמירותי אנואר גרגאש, שמשמש כיועץ הדיפלומטי של הנשיא מוחמד בן זאיד (MBZ) דחה את הטענות, ורמז כי נשיא סומליה מוחמוד מעדיף את האינטרסים האישיים שלו על פני אלו הלאומיים. הטענות של מוחמוד, שמשתקפות בביזנס אינסיידר אפריקה, נסובות סביב פעילות ענקית הנמלים האמירותית DP (דובאי פורטס) בברברה (סומלילנד), בוסאסו (פונטלנד) וקיסמאיו (ג'ובאלנד).

למה הנמלים האלו חשובים כל כך? על כך בכתבה המלאה.

מאת סולומון אקאנם, מתוך ביזנס אינסיידר אפריקה. לקריאת הכתבה המלאה.

3האיראנים זועמים: מהירות האינטרנט לא מאפשרת לשחק GTA 6

אזרחי איראן זועמים על משטר האייתוללות בשל סיבות מגוונות, בהן היעדר יכולת השתכרות ראויה, תשתיות רעועות, והזנחה מתמשכת. בימים האחרונים התווספה בעיה נוספת, ומפתיעה למדי: המשחק GTA 6. כך מסופר באתר איראן אינטרנשיונל האופוזיציוני. התלונות של הגיימרים האיראנים עוסקות הן בקושי לממן את המשחק, והן ביכולת לשחק בו. מהירות האינטרנט במדינה היא נמוכה מאוד במושגים בינלאומיים, ולכן הורדת משחק במשקל כ־200 ג'יגה־בייט לוקחת הרבה זמן. "אני מעוניין מאוד לקנות ולהוריד את GTA, אבל כשאני חושב על הצורך להוריד 200 ג'יגה־בייט במהירות האינטרנט העלובה הזו, ועל כל התסכול שנובע מזאת - אני מוותר לפי שעה", כתב משתמש ברשת X.

מחירו של GTA 6 באיראן עומד על כ־210 מיליון ריאל, בהשוואה ל־1.9 מיליון ריאל ל־GTA 5 בשנת 2013, או 400 אלף ריאל לטובת GTA 3 בשנת 2001. כלומר, בהשפעת האינפלציה הגבוהה והממושכת של איראן, המשחק החדש יקר פי 110 מהגרסה שהושקה לפני 13 שנים, ופי 500 ויותר מהגרסא מ־2001.

איך הגיימרים משתמשים באכזבה מהאינטרנט למחאה פוליטית? על כך בכתבה המלאה.

מאת הומאן עאבדי, מתוך "איראן אינטרנשיונל". לקריאת הכתבה המלאה.