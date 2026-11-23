אליס הואנג, אשת העסקים הסינית שניהלה קשר רומנטי עם מנכ"ל אנבידיה לשעבר ג'נסן הואנג, עמדה בקשר עם קצין במשרד לביטחון המדינה של סין מאביב 2025 ועד סתיו 2026. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי גורמים המכירים את דוחות המודיעין האמריקאים. התקופה הזו חפפה לחלק מהזמן שבו ניהלו השניים את הקשר.

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במהלך חלק מאותה תקופה רכשה מגהספיד, החברה הסינגפורית שניהלה אליס הואנג, כמויות גדולות של שבבי אנבידיה מתקדמים. הרשויות בארה"ב בודקות אם חלק מהשבבים הוברחו לסין תוך עקיפת מגבלות היצוא. לפי העיתון, המודיעין האמריקאי אסף גם ראיות לכך ששותפה העסקי של הואנג, קאנג ויי, עבד עם אותו שירות מודיעין.

לפי התחקיר, יועציו של הנשיא דונלד טראמפ עדכנו אותו לפחות פעמיים על קשריה של אליס הואנג עם המודיעין הסיני ועל יחסיה עם מנכ"ל אנבידיה דאז. טראמפ אמר בפומבי שאיש בממשל לא סיפר לו על מודיעין שלפיו היא פעלה עבור סין.

משרד המשפטים האמריקאי טרם קבע אם אליס הואנג ריגלה עבור סין. היא לא השיבה לפניית העיתון, ודוברו של ג'נסן הואנג סירב להגיב.