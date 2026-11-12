אליס הואנג, אשת העסקים הסינית העומדת במרכז פרשת הריגול לכאורה שמטלטלת את ענקית השבבים אנבידיה , שוהה כיום בבייג'ינג' כך דיווח היום (ה') בלומברג. עם זאת, לא ברור מתי היא הגיעה לשם, מה הייתה מטרת נסיעתה ובמה היא עוסקת כיום. במקביל, לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, הואנג שהתה בסין כבר מוקדם יותר השנה, לאחר שהרשויות בסינגפור הסירו את צו איסור היציאה מהמדינה שהוטל עליה בקיץ 2025, זאת בעקבות החקירה סביבה וסביב חברת Megaspeed.

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הואנג, שניהלה קשר רומנטי עם מנכ"ל ומייסד אנבידיה, ג'נסן הואנג, חשודה על ידי גורמי מודיעין אמריקאיים בקשרים עם שירותי המודיעין הסיניים. החשדות נגדה, לצד הגילויים על מערכת היחסים בינה לבין המנכ"ל, הובילו לפתיחת חקירה פנימית באנבידיה ולדיונים בדירקטוריון על עתידו של הואנג בחברה. המנכ"ל עצמו הודה השבוע כי בגד באשתו והתנצל בפני עובדי החברה. במקביל לדיווח על מקום הימצאה של אליס הואנג, פרסם הלילה הוול סטריט ג'ורנל תחקיר החושף פרטים חדשים על מערכת היחסים שלה עם מנכ"ל אנבידיה ועל פעילותה העסקית. לפי העיתון, מי שהכיר בין השניים היה דווקא בעלה של אליס, איש העסקים הסיני קאנג ווי (Kang Wei), שהכיר את ג'נסן הואנג במשך כעשור.

הקשרים העסקיים והרומן

על פי אנשים המכירים את בני הזוג, קאנג היה מודע לקשר הרומנטי שהתפתח בין אשתו למנכ"ל אנבידיה, ונראה כי השלים עם קיומו במשך כשנתיים. הוא אף נהג לדבר בגלוי על קרבתה של אשתו להואנג, ולעיתים התבדח בפני מכריו שהיא משמשת כעוזרת האישית שלו. העיתון אינו קובע כי קאנג עודד את הקשר או הסכים לו במפורש, אך מתאר כיצד היחסים האישיים השתלבו ברשת הקשרים העסקיים שבנו בני הזוג לאורך השנים.

קאנג, כיום בשנות ה־50 המוקדמות לחייו, היה בעבר מנהל קרנות השקעה בולט בסין. בשנת 2010 הקים את חברת ההשקעות Shanghai Hexi, שהשקיעה בין היתר בחברות טכנולוגיה, משחקי מחשב ותרופות. אליס הואנג, כיום בשנות ה־40 המאוחרות לחייה, למדה ניהול מדיה באוניברסיטת הבפטיסטים בהונג קונג ועבדה בעבר בתחום הפיננסים, בין היתר בחברות HSBC ו־Citic Securities, ובשנת 2016 החלו השניים לנהל יחד את חברת ההשקעות. לאורך השנים הם היו מעורבים בעסקאות בתחומים שונים, הקימו חברות והעבירו ביניהן החזקות. לפי הוול סטריט ג'ורנל, קשריהם האישיים והעסקיים מילאו תפקיד מרכזי בפעילותם בסין, בסינגפור ובמדינות נוספות. הקשר בין קאנג לג'נסן הואנג נוצר עוד בעשור הקודם, כאשר אנבידיה הייתה מזוהה בעיקר עם פיתוח שבבים גרפיים לתעשיית משחקי המחשב. באותה תקופה השקיעה חברת ההשקעות של קאנג בחברות משחקים סיניות, ובמסגרת פעילות זו הכיר איש העסקים את מנכ"ל אנבידיה במהלך ביקור באסיה. בהמשך הוא גם הכיר לו את אשתו.

בתחילת העשור הנוכחי החלו בני הזוג להרחיב את פעילותם לתחום מחשוב הענן, ובשנת 2023 זיהו הזדמנות עסקית חדשה עם הגידול בביקוש לשבבי בינה מלאכותית. הם רכשו את הפעילות הסינגפורית של חברת משחקי מחשב שבה השקיעו בעבר, ובמרץ אותה שנה שונה שמה ל־Megaspeed International. אליס נרשמה כדירקטורית בחברה, וקאנג היה מעורב לצידה בפיתוח פעילותה.

המגבלות על יצוא שבבי AI לסין

העיתוי היה משמעותי. בסוף 2022 החלה ארה"ב להטיל מגבלות על יצוא שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין, מחשש שישמשו לפיתוח יכולות צבאיות ומערכות מעקב. כתוצאה מכך, חברות טכנולוגיה סיניות חיפשו דרכים לקבל גישה לכוח מחשוב מתקדם באמצעות מרכזי נתונים הממוקמים מחוץ למדינה. אחת מהן הייתה עליבאבא, ענקית הטכנולוגיה הסינית, שחיפשה שותפה שתוכל לספק לה שירותי מחשוב המבוססים על שבבי אנבידיה. לפי הוול סטריט ג'ורנל, עליבאבא הפכה ללקוחה מרכזית שסייעה ל-Megaspeed לבסס את פעילותה.

החברה הציגה את עליבאבא בפני אנבידיה כלקוחה גדולה ובנובמבר 2023 קיבלה מעמד של שותפת ענן רשמית של יצרנית השבבים. המעמד העניק לה גישה מועדפת לרכישת שבבים, בתקופה שבה הביקוש להם עלה בהרבה על ההיצע. בתוך זמן קצר הפכה Megaspeed לאחת הרוכשות הגדולות של מוצרי אנבידיה בדרום־מזרח אסיה. לפי ניתוח נתוני סחר שפרסם בלומברג, היקף היבוא של מוצרי אנבידיה על ידי החברה עלה על 4.6 מיליארד דולר. לשם השוואה, שווי הסחורות שייבאה היה גבוה ביותר מפי אלף מיתרת המזומנים שהחזיקה בשנת 2023.

Megaspeed הציבה שרתים המבוססים על שבבי אנבידיה במרכזי נתונים במלזיה, וסיפקה באמצעותם כוח מחשוב לעליבאבא. אלא שלפי הוול סטריט ג'ורנל, חלק מהשרתים שרכשה הועברו גם לתוך סין, בניגוד למגבלות היצוא האמריקאיות. בין היתר דווח על העברת ציוד לחברת מחשוב ענן משנגחאי בשם Century Litong, הקשורה לחברה ציבורית שקאנג ניהל עימה עסקים בעבר. עוד עולה מהתחקיר כי בין סוף 2024 ליוני 2025 הציגו בני הזוג למשקיעים פוטנציאליים כמה מיזמים להקמת מרכזי נתונים בדרום־מזרח אסיה ובשנגחאי. לפי אותם משקיעים, השניים טענו כי ניתן יהיה לשלש את ההשקעה בתוך שלוש שנים, והביעו ביטחון ביכולתם להעביר שבבי אנבידיה לסין. עליבאבא הכחישה בעבר כי הפרה את מגבלות היצוא האמריקאיות וטענה כי היא פועלת בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים עליה.

המעצר בסינגפור, החקירה בסין והחשדות לריגול

לצד התרחבות פעילותה העסקית של Megaspeed, החלו הרשויות בכמה מדינות לבחון את פעילות בני הזוג. בקיץ 2025 נעצרה אליס הואנג בסינגפור ונאסר עליה לצאת מהמדינה. בהמשך בוטל איסור היציאה, ולפי הוול סטריט ג'ורנל היא כבר שהתה בסין מוקדם יותר השנה. הרשויות בסינגפור מסרו כי הן ממשיכות לחקור את פעילות Megaspeed, אך הבהירו כי לא חקרו את קשריה האישיים של הואנג עם סין.

גם בעלה הסתבך עם הרשויות. לפי העיתון, קאנג נעצר בשנגחאי מוקדם יותר השנה במסגרת חקירה הנוגעת לחשדות למניפולציות בשוק המניות, אך שוחרר לאחרונה. אין זו הפעם הראשונה שפעילותו העסקית מעוררת את תשומת לב הרגולטורים בסין. בשנת 2018 הטילה עליו רשות ניירות הערך הסינית קנס, לצד קנס שהוטל על חברת ההשקעות שלו, בשל הפרות של חובות דיווח במסגרת מאבק השתלטות על חברת תרופות.

במקביל לחקירות העסקיות, התעוררו בארה"ב חשדות חמורים יותר הנוגעים לקשריה של אליס הואנג עם המודיעין הסיני. לפי דיווחים קודמים, גורמי מודיעין אמריקאיים מעריכים כי שירותי המודיעין של סין גייסו אותה כנכס מודיעיני בשל קרבתה למנכ"ל אנבידיה, אחת החברות המרכזיות בתעשיית הבינה המלאכותית העולמית. גם הרשויות בטייוואן החלו לבחון את פעילותה. הואנג נפגשה עם ג'נסן הואנג כמה פעמים שם במהלך 2024 ו־2025, ובאחד המפגשים אף תועדה בתו של המנכ"ל כשהיא מצלמת את השניים בארוחת ערב.

בעקבות החשדות, הרשויות בטייוואן ביטלו את אישור הכניסה של אליס ואסרו עליה לשוב לטיוואן. כעת הן בוחנות אם ביקוריה כללו פעילות מודיעינית או הפרה של החוק המקומי נגד חדירה והשפעה זרה. עם זאת, עד כה לא פורסמו ראיות פומביות המוכיחות כי אליס הואנג פעלה כמרגלת, וגם לא דווח שג'נסן הואנג ידע על קשר אפשרי שלה עם גורמי מודיעין סיניים. בייג'ינג מצידה דוחה את ההאשמות. דובר משרד החוץ הסיני, גואו ג'יאקון, אמר השבוע כי הדיווחים על פעילות ריגול סינית מבוססים על ספקולציות חסרות בסיס, והגדיר אותם כהשמצות.