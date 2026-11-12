זה עשוי להיות הרומן היקר "בתולדות האנושות"

כמה יכול לעלות רומן מחוץ לנישואים? במקרה של ג'נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה , התשובה כבר נמדדת במאות מיליארדי דולרים. פרשת הרומנים שמטלטלת את ענקית השבבים הפכה בתוך ימים ספורים מאירוע אישי למשבר תאגידי, שבמרכזו עומדת אחת החברות הגדולות והמשפיעות בעולם.

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המספרים כמעט בלתי נתפסים: ביום שני, לאחר שהודה כי בגד באשתו, איבדה אנבידיה כ-190 מיליארד דולר משוויה. עד סוף יום שלישי כבר הגיעה מחיקת השווי המצטברת לכ-430 מיליארד דולר, לפי הדיווחים. הלילה, בעקבות הדיווחים על כינוס הדירקטוריון לדיון בהדחתו של הואנג, צנחה המניה ביותר מ-8% במסחר המאוחר, ירידה שמשקפת מחיקת שווי פוטנציאלית של מאות מיליארדי דולרים נוספים.

הנתונים האלה הביאו את פרשן בלומברג מאט לוין להעלות שאלה יוצאת דופן: האם מדובר ברומן מחוץ לנישואים היקר ביותר בתולדות האנושות?

הרומן של בזוס עלה 38 מיליארד דולר

כדי להבין את סדרי הגודל, כדאי לחזור לאחת מפרשות הבגידה המפורסמות בעולם העסקי. ב-2019 נחשף הרומן של מייסד אמזון ג'ף בזוס עם מגישת הטלוויזיה לשעבר לורן סנצ'ס. בעקבות הפרשה הסתיימו נישואיו למקנזי סקוט, שקיבלה במסגרת הסדר הגירושים מניות אמזון בשווי של כ-38 מיליארד דולר.

בזוס הפך אז לאחד האנשים ששילמו את המחיר האישי הגבוה ביותר בעקבות פירוק נישואים. ואולם, אפילו הסכום העצום הזה מתגמד בהשוואה למחיקת השווי שנרשמה באנבידיה.

פרשות רומנטיות עלו גם למנהלים בכירים אחרים במשרותיהם. ב-2018 נאלץ מנכ"ל אינטל בריאן קרזניץ' להתפטר בעקבות חשיפת מערכת יחסים בהסכמה עם עובדת, שהפרה את מדיניות החברה. ב-2023 הודח מנכ"ל BP ברנרד לוני לאחר שלא מסר לדירקטוריון מידע מלא על מערכות יחסים שניהל בעבר עם עובדות החברה. בשני המקרים הפכו קשרים אישיים למשברי ממשל תאגידי, אך ההשלכות על שווי החברות היו קטנות בהרבה מאלה שנרשמו באנבידיה.

מי באמת משלם את המחיר?

יש, כמובן, הבדל מהותי בין המקרים. בזוס העביר מניות במסגרת חלוקת רכוש אישית, בעוד שבמקרה של הואנג מדובר בירידה בשווי השוק של חברה ציבורית. מאות מיליארדי הדולרים שנמחקו אינם כסף שהואנג שילם מכיסו, אלא ירידה בשווי אחזקותיהם של בעלי המניות, ובהם קרנות פנסיה, גופי השקעה ומשקיעים פרטיים.

גם לא ניתן לקבוע שכל הירידה במניית אנבידיה נגרמה בגלל הפרשה. ענקית השבבים סבלה עוד קודם לכן מחששות לגבי היקף ההשקעות בבינה מלאכותית, והתנודתיות במניות הטכנולוגיה החריפה את הלחץ.

עם זאת, הקשר בין ההתפתחויות האחרונות לבין התגובה בשוק בולט במיוחד. לאחר הדיווחים על רומן עם אשת עסקים החשודה בקשרים למודיעין הסיני, הודיע דירקטוריון אנבידיה על פתיחת חקירה עצמאית. בהמשך דווח על רומן נוסף, הפעם עם עובדת בכירה בחברה, והמשבר החריף עד כדי דיון באפשרות להדיח את הואנג מתפקידו.

גם הואנג עצמו משלם מחיר אישי כבד על הפרשה. מייסד אנבידיה מחזיק בכ-3.6% ממניות החברה, כך שמחיקת שווי של כ-430 מיליארד דולר משקפת ירידה של כ-15.5 מיליארד דולר בשווי אחזקותיו. אם מביאים בחשבון גם את הירידות הנוספות במסחר המאוחר, הפגיעה הפוטנציאלית שהיא כרגע בגדר הפסד על הנייר מעמיקה.

כעת, כאשר עתידו בחברה מוטל בספק, המשקיעים נדרשים לתמחר לא רק את הנזק התדמיתי והמשפטי של הפרשה, אלא גם את האפשרות שאנבידיה תיאלץ להיפרד מהאיש שהפך אותה לאימפריה של טריליוני דולרים.