שלושה ימים בלבד מפרידים בין הבעת האמון הפומבית לבין דיון בהדחה אפשרית באנבידיה. ביום ראשון עוד הביע דירקטוריון החברה אמון במנכ"ל והמייסד ג'נסן הואנג ובצוות ההנהלה שלו, והלילה כבר דווח כי הדירקטוריון מתכנס כדי להכריע אם להדיח את האיש שהוביל את החברה במשך יותר משלושה עשורים והפך אותה לאחת החברות בעלות השווי הגבוה בעולם.

ביום ראשון הודיעה אנבידיה על פתיחת חקירה עצמאית לבדיקת החשדות שלפיהם הואנג היה יעד למבצע מודיעין זר. באותה הודעה הדגיש הדירקטוריון כי אין בידיו סיבה להאמין שסודות החברה או הביטחון הלאומי נפגעו, והביע אמון בהנהלת החברה. הואנג עצמו פרסם התנצלות לעובדים והודה כי בגד באשתו.

אלא שהלילה נחשפה התפתחות נוספת. "ניו יורק טיימס" דיווח כי הואנג ניהל קשר רומנטי גם עם קימברלי פאוול, סגנית נשיא באנבידיה האחראית על תחום הבריאות. לפי הדיווח, השניים תועדו מפגינים גילויי חיבה במלון בסן חוזה שבקליפורניה בחודש מרץ. דקות ספורות לאחר הפרסום דיווח "וול סטריט ג’ורנל" על ההיערכות להדחה.

מכאן מתעוררת השאלה איך מדיחים מנכ"ל על שהוא גם המייסד וגם בעל המניות הפרטי.

למרות מעמדו יוצא הדופן של הואנג באנבידיה, הדחתו אינה מחייבת את הסכמתו. לפי תקנון החברה, הדירקטוריון רשאי להדיח נושא משרה בכל עת, עם או בלי עילה, באמצעות רוב של הדירקטורים המכהנים. באנבידיה מכהנים 11 דירקטורים, כך ששישה קולות מספיקים להדחת המנכ"ל. עשרה מהדירקטורים מוגדרים עצמאיים, והיחיד שאינו כזה הוא הואנג עצמו.

גם העובדה שהואנג הקים את החברה ב-1993 ומחזיק בכ-3.6% ממניותיה, מה שהופך אותו לבעל המניות הפרטי הגדול ביותר בה, אינה מקנה לו זכות וטו. עם זאת, הדחתו מתפקיד המנכ"ל לא תשלול ממנו את מניותיו ולא תביא אוטומטית לסיום כהונתו כדירקטור. לשם הדחתו מהדירקטוריון נדרשת הצבעה נפרדת של בעלי המניות, וברוב של שני שלישים אם ההדחה נעשית ללא עילה.

הדירקטוריון נעזר בחברה חיצונית לבחינת מועמדים

הקושי המרכזי של אנבידיה אינו בהכרח משפטי, אלא עסקי. הואנג מנהל את החברה מאז הקמתה, ועשרות מנהלים בכירים כפופים לו ישירות. החברה לא הציגה עד כה יורש מובהק, והאפשרות להחליף את מי שהפך לפנים המזוהות ביותר עם מהפכת הבינה המלאכותית מעוררת שאלות בנוגע ליכולתה לשמור על רציפות ניהולית ואסטרטגית. לפי דיווח בבלומברג, הדירקטוריון כבר נעזר בחברה חיצונית לבחינת מועמדים אפשריים להחלפתו.

הטלטלה כבר מורגשת היטב בוול סטריט. מניית אנבידיה צנחה ביותר מ-9% במסחר המאוחר בעקבות הדיווחים על ההדחה האפשרית. לפי חישוב שפורסם ברויטרס, אם הירידות יישמרו, החברה עלולה להשלים מחיקה של כ-600 מיליארד דולר משוויה מאז תחילת השבוע.

אנבידיה צפויה לפרסם את דוחותיה הרבעוניים בשבוע הבא ב-17 בנובמבר, אך בינתיים המשקיעים נדרשים להתמודד עם שאלה שלא עמדה על הפרק עד לפני ימים ספורים: כיצד תיראה ענקית השבבים ללא האיש שהקים אותה ומנהל אותה כבר 33 שנה.