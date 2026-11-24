האם החוק מתיר לממשלת מעבר לצאת למלחמה?

ברקע המו"מ הקואליציוני והמאמצים להקמת ממשלה, מתנוסס איום המלחמה מול איראן. על רקע הדיווחים כי ראש ממשלת המעבר, בנימין נתניהו, דוחק בטראמפ לתקוף באיראן, מתנגדיו טוענים שההחלטה על יציאה למלחמה מגיעה ממניעים פוליטיים. מעל הכל מתנוססת השאלה - האם לממשלת מעבר יש סמכות לצאת למלחמה באיראן?

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לפי פרופ' אדם שנער, מרצה למשפט חוקתי באוניברסיטת רייכמן, התשובה הקצרה היא כן. "החוק הישראלי ככלל לא מבחין בין ממשלה רגילה לממשלת מעבר. לכן, פורמלית - מבחינת הסמכות קיימות אותן סמכויות בדיוק". חוק יסוד: הממשלה קובע את עיקרון רציפות הממשלה, לפיו עם בחירת הכנסת החדשה או התפטרות הממשלה, תמשיך המכהנת למלא את תפקידה עד להקמת ממשלה חדשה. לכאורה, חוק היסוד לא קובע מגבלות על סמכויות ממשלת המעבר, הוא אינו מזכיר אפילו את מושג זה, ואף מודגש בו הצורך בכך שלא ייווצר "ואקום משילותי".

מה קובעת פסיקת בג"ץ בנושא?

למרות זאת, בפסיקת בג"ץ נקבעו מגבלות על שיקול הדעת של ממשלת מעבר, כפי שמפורט בסקירה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. ההלכה המנחה העיקרית נקבעה בבג"ץ וייס בשנת 2001, שעסק במו"מ מדיני שניהל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לאחר התפטרותו. בית המשפט פסק שהחלטות של ממשלת מעבר נבחנות במבחן סבירות מחמיר יותר מאשר זה של ממשלה רגילה. כפי שמסביר פרופ' שנער, החשש הוא שממשלת מעבר לא נהנת מאמון הציבור, ונעדרת את הלגיטימציה הדמוקרטית שממשלה רגילה נהנית ממנה. לכן, ראוי להימנע שתיקבע עובדות בשטח עבור הממשלה החדשה.

על כן, פסק בית המשפט כי על ממשלת מעבר חלה חובת איפוק; עליה להימנע מצעדים משמעותיים, אלא אם קיים "צורך ציבורי חיוני בעשייה" בכל תחום. חובת איפוק זו מתגברת ככל שמתקרבים לבחירות, ואף מתעצמת בתקופת הזמן שבין מערכת הבחירות לכינון הממשלה ההחדשה. אולם, נשיא בית המשפט העליון דאז, השופט אהרן ברק, קבע כי מתחם הסבירות הינו רחב במיוחד בענייני חוץ וביטחון.

גם פסיקה מאוחרת יותר של העליון המשיכה את הקו הזה. בשנת 2008 הגישה לימור לבנת עתירה נגד מו"מ מדיני עם סוריה והרשות הפלסטינית בתקופת ממשלת מעבר, וב־2022 התקיים דיון בעתירה נגד ההסכם הימי עם לבנון שנחתם בידי ממשלת לפיד. בשני המקרים העתירות נדחו.

מה הסיכוי שבית המשפט יתערב?

במובן הפרקטי יותר, אומר פרופ' שנער, שאלת התקיפה באיראן לא תגיע לפתחו של בית המשפט טרם מעשה. "אם תוגש עתירה לאחר המתקפה היא תידחה. לאו דווקא כי מדובר בממשלת מעבר, אלא משום שבית המשפט ממעט להתערב בהחלטות שנוגעות לחוץ וביטחון. הסמכות בתחומים אלו מסורה לרשות המבצעת, ומדובר בעניינים מבצעיים ומקצועיים שבית המשפט אינו מומחה בהם. לכן, הוא לא יתערב. יכול להיות שגורמים פנימיים בייעוץ המשפטי יתערבו, אך הסיכוי שזה יקרה מאוד קלוש. קשה לדמיין סיטואציה שבה יועץ משפטי אומר - אל תצאו למלחמה".

דווקא משום שהמגבלות בתחומי החוץ והביטחון מצומצמות, מציינים במכון הישראלי לדמוקרטיה כי בתקופות מעבר ראוי להקפיד הקפדה יתרה על המגבלות ההליכיות בהקשר של הפעלת כוח. למשל, יש להקפיד על סעיף 40 (א) לחוק יסוד: הממשלה הדורש החלטת ממשלה או קבינט לשם פתיחה במלחמה, או נקיטת פעולה צבאית שתביא בודאות קרובה למלחמה, וכן קיום הפיקוח הפלמנטרי כדי שנדרש בסעיף 40 (ג).