אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 נזק בעשרות מיליונים: היחידה האיראנית שמאיימת על התשתיות באירופה

סימנים הקשורים לאיראן ושימוש בפרסית הם בין העדויות הקושרות בין יחידת הסייבר של משמרות המהפכה למתקפה המסיבית על מערכות קירור ברחבי צרפת; כך מדווח הבוקר ה"פייננשל טיימס". העיתון הבריטי כותב כי מדובר ב"אחת ממתקפות הסייבר המשונות ביותר" עד כה, אך היא הובילה לזריקת מזון בשווי עשרות מיליוני אירו במדינה.

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לפי העיתון, את ההתקפה ביצעה יחידת השאהיד קאווה, אחת מכמה יחידות סייבר המופעלות על ידי משמרות המהפכה, שהכינוי המקוון שלה הוא CyberAv3ngers. היא מתמחה, לפי העיתון, בפריצות לתשתיות, לרבות התקפות על תשתית המים בישראל ומערכות תחבורה בארה"ב בשנים האחרונות.

ההתקפות נגד אירופה נחשבות ל"עליית מדרגה" בנכונות של איראן להסלים את העימות. מתקפות דומות התרחשו גם בבלגיה, גרמניה והולנד, אך הרשויות במדינות אלו לא הפנו אצבע מאשימה כלפי האיראנים כפי שעשו הצרפתים בשבוע שעבר. מומחים שהתראיינו לעיתון הזהירו כי יכולות הסייבר של איראן הולכות ומשתכללות. הם העלו גם אפשרות כי היחידה פעלה בשירות רוסיה, "אך הדבר היה צריך לקבל אישור מהגורמים הבכירים ביותר במשמרות המהפכה", לפי הדיווח.

כיצד היחידה קשורה למשמרות המהפכה? על כך בכתבה המלאה.

מאת טום וילסון. מתוך ה"פייננשל טיימס". לקריאת הכתבה המלאה.

2 בדרך לשלטון בברלין, מפלגת השמאל הדיחה פוליטיקאית אנטי-ישראלית

רוב גדול של חברי מפלגת "די לינקה" הצביעו אמש בעד הצעה להדחת ונסה אמדה, אחת הפוליטיקאיות הקיצוניות ביותר של המפלגה בברלין בנוגע לישראל, בשל עמדותיה; כך מדווח הבוקר ה"שפיגל" הגרמני.

אמדה שבה וביקרה את ה"ג'נוסייד" בעזה, שללה את זכות קיומה של מדינת ישראל וקראה לשים קץ ליחסים המיוחדים בין גרמניה לישראל. היא חברת סניף נויקלן, והיתה בקשר עם גורמים איסלאמיים קיצוניים סביב ההפגנות נגד ישראל.

ההדחה התבצעה אחרי שאמדה יצאה נגד הנהגת המפלגה, שחתמה על מסמך שבו היא מתחייבת למאבק באנטישמיות ותומכת בזכות הקיום של מדינת ישראל. הנימוק הרשמי להדחה היה "אובדן אמון" של המפלגה בה. במפלגה מקווים כי ההדחה תסלול את הדרך להסכם קואליציוני עם הירוקים והסוציאל-דמוקרטים, שדרשו מ"די לינקה" להפגין רצינות במאבק באנטישמיות כחלק מהתנאים להקמת ממשלה מקומית בברלין. השיחות בין הצדדים עדיין נמשכות וצפויות להתקיים לפחות עד סוף השנה.

מה היו התגובות במערכת הפוליטית להדחה? על כך בכתבה המלאה.

מאת אנה ריימן והאנס שרדר. מתוך ה"שפיגל". לקריאת הכתבה המלאה.

3 "להגן על החיים היהודיים במדינה": התנאי החדש למתאזרחים בהולנד



הפרלמנט ההולנדי אישר אתמול (ג') הצעת חוק הדורשת מכל מתאזרח הולנדי להתחייב "להגן על החיים היהודיים במדינה", בהצהרה שעליה הוא חותם כחלק מההליך הפורמלי, כך מדווח הבוקר העיתון ההולנדי "טלגרף".

את ההצעה יזמה מפלגת SGD מהמרכז-ימין, והיא שואבת השראה מהצהרה דומה הקיימת בהליך ההתאזרחות הגרמני. נוסח הפסקה החדשה שתוכנס להצהרה לא נקבע סופית, אך הוחלט שהוא יכלול התייחסות לשואה, לדחייה של אנטישמיות ולחשיבות של ההגנה על החיים היהודים בהולנד, לפי הדיווח. המפלגה אמרה כי "אנטישמיות היא מפלצת הצצה מכל הכיוונים", מימין ומשמאל, "אך גם בתוך קבוצת המתאזרחים החדשים". ההצהרה כבר כוללת מחויבות לערכים הליברליים של הולנד כמדינה.

לפי הדיווח, בשבוע שעבר דחה הפרלמנט הצעה חריפה יותר שנועדה "להגן על החיים היהודיים בהולנד", שכללה איסור מימון ארגונים הקוראים לנתק את הקשרים עם מדינת ישראל וכן הוצאה מחוץ לחוק של ביטוי תמיכה מסוימים בחמאס.

באיזה נימוק התקבלה הצעת החוק? על כך בכתבה המלאה.

מתוך "דה טלגרף". לקריאת הכתבה המלאה.