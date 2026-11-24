סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

המשקיעים ימתינו לראות האם הריבאונד החד שנראה אתמול בוול סטריט, אחרי הודעתו הדרמטית של דירקטוריון אנבידיה על החזרת ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל בחברה, יוכל להחזיק מעמד.

בינתיים, מניות הטכנולוגיה מזניקות את הבורסות בטוקיו ובסיאול בחדות בעקבות יום המסחר הירוק בארה"ב, כאשר החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת בשינויים קלים בלבד. החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס מטפסים שניהם בכ-0.2%, בעוד החוזים על הנאסד"ק נסחרים ביציבות.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים חדות, אחרי הראלי הענק שהתרחש אמש בוול סטריט. בורסת טוקיו מזנקת בקרוב ל-4% ובורסת סיאול, תחתיה נסחרות ענקיות שבבי הזיכרון SK Hynix וסמסונג, מזנקת בכ-7%. הבורסה בשנגחאי מתקדמת בכ-0.5% והבורסה בהונג קונג נחלשת בכ-0.5%.

וול סטריט

אחרי המפולת בסוף השבוע שהכניסה את הבורסה בניו יורק לתיקון, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים חדות, אחרי ההודעה הדרמטית של דירקטוריון אנבידיה על השבתו של ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה המריא בכ-6.5%, ה-S&P 500 זינק בכ-4.7% והדאו ג'ונס טיפס בכ-3%.

כך, שלושת המדדים המרכזיים סגרו את היום החזק ביותר שלהם מאז אפריל 2025, אז הודיע טראמפ על השהיית תוכנית המכסים האגרסיבית שלו. המגמה החיובית הגיעה לרוב האזורים בשוק: חוץ מסקטור האנרגיה שנחלש בכ-1.3% על רקע הירידה במחירי הנפט בעולם וסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים הדפנסיבי שחתם בירידה קלה של כ-0.1% - כלל הסקטורים סיימו את היום עם עליות נאות.

מניית אנבידיה הובילה את המגמה החיובית וטסה במעל 30%. כך, החברה הוסיפה לערכה 950 מיליארד דולר בשווי שוק - עליית השווי היומית הגדולה ביותר אי פעם למניה בודדת. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, המריאה במעל 13%, עם עליות בולטות בקרב מניות מיקרון , אינטל , AMD , ברודקום ועוד.

קרן הסל DRAM , אשר עוקבת אחר מניות שבבי הזיכרון, המריאה בקרוב ל-20% - היום הכי חזק מאז השקת קרן הסל באפריל האחרון. בין המניות שבלטו לחיוב ניתן למצוא את SK Hynix , מיקרון , סנדיסק , ווסטרן דיגיטל וסיגייט . חברת מחשוב הענן קורוויב זינקה גם היא בחדות.

הנדי סוסנטו, מנהל תיקי השקעות ב-Gabelli Funds התייחסה לתגובה של השוק להשבתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה, וציין כי "שובו מחזירה ובונה מחדש את הביטחון באקוסיסטם של ה-AI: בספקים העיקריים שלה, בעמודי התווך שלה ובתחזית הביקושים". עם זאת, היא הוסיפה כי המסחר בתחום "עדיין צריך להתמודד עם הרבה רעש סביב מימון, גאופוליטיקה, עמידוּת [הביקושים] וסקפטיות, אפילו כאשר מניות לאורך שרשרת הערך של ה-AI ממשיכות לדווח על ביקושים חזקים".

באופן מעניין, אנת'רופיק , שחקנית מרכזית בתחום ה-AI, נשארה מחוץ לראלי והמשיכה במומנטום השלילי שלה אחרי הנפקת הענק שלה ביום חמישי האחרון. אריק דיטון, נשיא ב-The Wealth Alliance, אמר ל-CNBC כי "כמניית AI מובילה, אם היא לא עולה יחד עם הראלי היום, משהו לא בסדר".

בגזרת הישראליות בוול סטריט, המניה שבלטה במיוחד לחיוב היא מניית השבבים הדואלית טאואר , שזכתה לרוח גבית מהסנטימנט החיובי כלפי הסקטור וזינקה כעת ביותר מ-18%. נובה וקמטק זינקו גם הן במעל 10%.

סחורות ומטבעות

על רקע העליות החדות בוול סטריט, הדולר נחלש אתמול מול השקל בשיעור חד של 1.2% ושערו עומד הבוקר על מעט מתחת לרף ה-3.3 שקלים. זאת, בעוד שבעולם, המטבע האמריקאי דווקא התחזק: מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל של מטבעות מרכזיים, התחזק בכ-0.4% לרמה של 104.3 נקודות - שיא מאז מרץ 2025.

הסיבה העיקרית להתחזקות הדולר בעולם - ציפייה של המשקיעים ששוק מניות חזק יותר עלול להקל על התנאים הפיננסיים בצורה שתדרוש מהפד העלאות ריבית אגרסיביות יותר. ההסתברות שמתמחרים בשוק להעלאת ריבית בדצמבר עלתה מכ-88% בשבוע שעבר לכ-95% הבוקר.

מחירי הנפט ממשיכים היום בדרכם כלפי מטה, לאחר שירדו אתמול בכ-3%, בין היתר, על רקע חזרה לפעילות של צינור הנפט הלובי בשאהארה. הבוקר, החוזים על נפט ברנט נסחרים סביב 89 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחרים סביב 80 דולר לחבית.

תל אביב

על אף העליות החדות בוול סטריט, המניות הדואליות צפויות לחזור לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.3%. מניית פאלו אלטו תיחלש בכ-1.9%, נובה תאבד מערכה כ-1.7% וקמטק תאבד כ-1.4%. טאואר תחזור עם פער שלילי קל של כ-0.4%.

הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול בעליות שערים, בסיומו של יום מסחר תנודתי במיוחד. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.5% ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.4%. ברמה הענפית, את העליות הוביל סקטור התקשורת שהתחזק ב-2.1%, ואחריו בלטו מדד הטכנולוגיה שעלה ב-1.4% וסקטור התוכנה שטיפס ב-1.1%. מנגד, סקטור הביטוח הוביל את הירידות ואיבד 2%, בעקבות הדוחות הכספיים שפרסמה הראל , ואחריו מדד הביומד שנפל ב-1.1%, סקטור הביטחוניות שאיבד 1% ומדד הפיננסים שנחלש ב-0.6%.

נקודת המפנה המרכזית של היום הגיעה סביב השעה 16:00, עם שתי הודעות דרמטיות כמעט במקביל: החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה ברמה של 3.25% (חרף ירידת האינפלציה ל-1.1%, ובצל היחלשות השקל בתקופה האחרונה), והודעת דירקטוריון אנבידיה על החזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל ענקית השבבים. השילוב בין השניים הצית ראלי חד במניות השבבים המקומיות, ובראשן טאואר, קמטק ונובה , הפך את המדדים לירוקים ושלח את הדולר לצניחה חדה.

היום צפויים להתפרסם מספר דוחות בולטים, בין היתר של חברת מרכזי הקניות ביג , החברה הביטחוניות בית שמש , עמל הולדינגס , מור השקעות , רציו וקיסטון .

עוד משהו שכדאי לדעת

"ג'נסן חזר, אבל הבעיות של ה-AI לא הלכו לשום מקום", כתב אמש ג'יימס מקינטוש, פרשן השווקים הוותיק של הוול סטריט ג'ורנל. בטור שפרסם, הוא טוען שחזרתו של הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה "רע במישורים רבים, ולא מסיר אתגרים רציניים מולם עומדים האקוסיסטם של ה-AI בכלל ואנבידיה בפרט". מקינטוש מונה חמישה אתגרים:

ממשל תאגידי - "האם הנשיא טראמפ הוא עכשיו יו"ר הצללים של דירקרטוריון אנבידיה? אם לא, הוא יכול להיחשב כך בכל מקרה", כותב מקינטוש. לדבריו, אנבידיה מתעקשת שהדירקטוריון שלה עצמאי, אך ברור לכל שהואנג הוא חזק מדי מכדי לפטר אותו, מה שאומר שהוא זה שבאמת אחראי. "הממשל התאגידי והקוד האתי של אנבידיה הוכחו כחסרי־משמעות", הוא אומר.

הוצאות הון - מקינטוש כותב שהמשקיעים עייפים מהביקושים הבלתי־נדלים למימון נוסף עבור חוות שרתים, שהוא קריטי לצמיחה של אנבידיה. הוא מציין סקר של בנק אוף אמריקה, לפיו יותר ממחצית ממנהלי הכספים מצפים שאחת מענקיות הטכנולוגיה תחתוך את הוצאות ההון שלה על AI בששת החודשים הקרובים. "אנבידיה יכולה לממן את לקוחותיה כדי שתרכוש את השבבים שלה לזמן מה, אבל צריכה משקיעים חיצוניים שיש להם אמון כדי לספק את טריליוני הדולרים שיידרשו להקמת חוות השרתים", הוא מסביר.

תחרות - מקינטוש מציין כי אנבידיה מתמודדת עם תחרות קשה מול ספקיות שבבים אחרות, ביניהן AMD, ברודקום, אלפאבית ואפילו אמזון. שובו של המייסד הגאון של אנבידיה עשוי לעזור לה להמשיך לחדש, אך החברה בבירור מתמודדת עם הרבה יותר תחרות מאשר בעבר, מה שבסופו של דבר יביא לשולי רווח צרים יותר.

הקונגרס - לדברי מקינטוש, מחוקקים שהם ניציים בכל הנוגע לסין צפויים להמשיך לקדם את החקירה בעניינו של הואנג. "אם הם ימצאו משהו מביך, אנבידיה כבר לא תוכל להעביר את האשמה הלאה למנכ"ל שלה לשעבר", הוא אומר.

קפיטליזם - "השמאל הדמוקרטי ממילא כבר שנא את עמק הסיליקון, אבל אפילו אנשי מרכז שקהי־חושים משערוריות תאגידיות צריכים להזעזע מכך שניתן לפטור כלאחר יד ניגודי עניינים כה בוטים כמו הרומנים של הואנג עם לקוחה ועם בכירה באנבידיה. למתנגדי הקפיטליזם חסר הרסן יש כעת כלי שיווקי רב־עוצמה חדש, והוא לובש מעיל עור", כותב מקינטוש.

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