התנודתיות בשוק ההון ברבעון השלישי של השנה ממשיכה לתת את אותותיה בדוחות של חברות הביטוח. חברת הביטוח הראל של משפחת המבורגר ובניהולו של ניר כהן מדווחת כי ברבעון השלישי הרווח הכולל צנח ב-43% והסתכם ב-477 מיליון שקל.

הפגיעה בשורה התחתונה נבעה בעיקר מתשואה שלילית בתיק הנוסטרו (תיק ההשקעות העצמי של החברה), שרשם ברבעון השלישי הפסדים בהיקף של 301 מיליון שקל. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2026, הסתכם הרווח הכולל ב-2.06 מיליארד שקל ירידה של 5%.

מנגד, כשמנטרלים את תנודתיות שוק ההון ובוחנים את רווחי הליבה של הראל, המייצגים את הרווחים מהפעילות המסורתית של חברות הביטוח, כלומר פעילות הביטוחים (בריאות, חיים, כללי, ניהול נכסים ואשראי), אלה עלו ב-3% ל-1 מיליארד שקל, כשהם משלימים זינוק של 50% תוך שנתיים וחוצים לראשונה 1 מיליארד שקל ברבעון. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיעו רווחי הליבה לפני מס לשיא של 2.8 מיליארד שקל.

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היקף הנכסים המנוהלים של חברת הביטוח הראל עלו ל-654 מיליארד שקל, עליה של 12% מתחילת השנה.

בעקבות תוצאות הרבעון הראל החליטה לחלק דיבידנד בגובה של 300 מיליון שקל, מה שמשלים את היקף הדיבידנד וריכשה עצמית של מניות מתחילת השנה ל-1.9 מיליארד שקל.

את הפגיעה הגדולה ביותר חוותה הראל בתחום ביטוחי החיים שם הרווח לפני מס ברבעון השלישי התאפס ונפל ל-2 מיליון שקל בלבד, (לעומת 244 מיליון שקל ברבעון המקביל). בביטוחי הבריאות הרווח לפני מס ירד ב-9% לסכום של 550 מיליון שקל ובביטוח כלל הרווח צלל גם הוא ב-83.5% לסכום של 46 מיליון שקל.

בתחום ניהול נכסי הגמל והפנסיה, הראל רשמה רווחים לפני מס של 59 מיליון שקל, עליה של 16% ביחס לרבעון המקביל.