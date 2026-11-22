הבנקים ממשיכים לבצע מהלכים שינגישו את המניות שלהם לציבור. לאחר שבנק הפועלים הודיע בשבוע שעבר כי יחלק בפעם השלישית מניה במתנה ללקוחותיו, דירקטוריון בנק מזרחי טפחות אישר תוכנית שונה אמנם אבל כזאת שמנגישה את מניית הבנק לציבור, וגם תגדיל את הסחירות במניה.

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דירקטוריון מזרחי טפחות קיבל את הצעת ההנהלה לבצע פיצול של הון המניות (Stock Split) ביחס של 1:5. המהלך יובא לאישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות.

לפי החלטת הדירקטוריון, כל מניה של הבנק תפוצל לחמש מניות, ומחירה של כל מניה יירד בהתאמה. כלומר, מחזיק במניה אחת שמחירה כיום כ-205 שקל, יחזיק לאחר הפיצול חמש מניות במחיר של כ-41 שקל כל אחת. במסגרת המהלך יגדלו פי חמישה גם כמות המניות המונפקות והנפרעות של הבנק וגם ההון הרשום שלו. לפיצול אין השפעה על שווי השוק של הבנק, שעומד על כ-53 מיליארד שקל, וגם לא על שווי האחזקות של בעלי המניות הקיימים. המניות שבידי הציבור יגדלו מכ-260 מיליון לכ-1.3 מיליארד.

מניות מזרחי טפחות ירדו ב-5% מתחילת השנה. זאת בזמן ששני הבנקים הגדולים לאומי והפועלים הציגו תשואה משופרת עם עלייה של 5% ו-3% בהתאמה. מנגד מניות הבנקים הקטנים יותר דיסקונט והבינלאומי ירדו ב-12% ו-13% בהתאמה על רקע דוחות חלשים ויחסי יעילות שאכזבו את המשקיעים.

לדברי מנכ"ל הבנק, משה לארי, המטרה העיקרית של המהלך היא להנגיש את המניה למשקיעים קמעונאיים. "הפחתת מחיר המניה ביחס של 1:5 תהפוך את מניית הבנק לאטרקטיבית גם עבור משקיעים בסכומים קטנים יחסית", אמר לארי. לדבריו, הפיצול יגדיל גם את הסחירות והנזילות של המניה, שכן ריבוי מניות בשוק מקל על קנייה ומכירה מהירה שלהן.

פיצול מניות נפוץ בעיקר בוול סטריט, בדרך כלל לאחר עלייה ממושכת במחיר המניה, ונדיר יחסית בקרב החברות הגדולות בבורסה בתל אביב. בעלי העניין העיקריים במזרחי טפחות הם לין אחזקות (21%), אף אנד דבליו (13%) ואמ.דבליו.זד (7%).