בנק הפועלים חוזר על המהלך שבו הוא מציע ללקוחותיו לקבל במתנה מניה של הבנק. מדובר בפעם השלישית שבה הבנק מחלק מניות לכ-1.3 מיליון לקוחותיו.

לקוחות זכאים יוכלו לבחור בין קבלת מניה בשווי של כ-73.65 שקל - שווי השוק של מניית בנק הפועלים נכון לסוף יום המסחר אתמול (16.11.26) - לבין מענק כספי בסך 70 שקל.

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על החלוקה הראשונה הודיע הבנק בסוף אוגוסט אשתקד, ואז עמד מחיר המניה על 62 שקל. המניות חולקו בספטמבר 2025, כחודש לאחר מכן. כשהבנק חילק אז לראשונה מניות ללקוחות שבחרו לקבלן, שער המניה עמד על שווי של 62.25 שקל.

בחלוקה הנוכחית, השווי כיום עומד על 73.65 שקל למניה, כך שהרווח למניה הוא כ-12 שקל. אם בודקים במונחי תשואה, מדובר בתשואה גבוהה של 19% (ביחס למועד ההכרזה) - בזמן שמי שהיה מפקיד את הסכום המקורי בפיקדון, היה רושם תשואה של 4% לכל היותר (2.5 שקלים) באותו זמן.

היוזמה הנכחית לחלוקת מניות, הסבירו בבנק הפועלים, התקבלה "לאור ההצלחה והביקושים הגבוהים לקבלת המניות בשני מהלכי החלוקה האחרונים בשנת 2025, בהם חולקו מעל 1.1 המיליון מניות ללקוחות הבנק".

איך מקבלים הטבה כפולה?

הפעם יש חידוש, בכך שלקוחות זכאים שהצטרפו או יצטרפו לאפליקציית "פועלים ג'וניור" יוכלו לקבל מניה נוספת או מענק כספי נוסף (בסך-הכול שתי מניות או שני מענקים), וכך להעניק לילדיהם הזדמנות להיחשף לעולם ההשקעות מגיל צעיר וללמוד יחד על שוק ההון. לשאר הלקוחות מדובר בהטבה של מניה בודדת.

באותיות הקטנות, לגבי המועדים הקובעים לעמידה בתנאי הזכאות לחלוקה, נמסר מהבנק כי מדובר בתאריכים: 31.8.26, 30.9.26 ו-30.10.26. לקוחות חדשים ולקוחות קיימים שלא עמדו בתנאי הזכאות באחד ממועדים אלה יכולים לעמוד בתנאים ביום 30.11.26 וליהנות מההטבה.

הבנק פרסם דוח הצעת מדף לצורך הקצאת המניות. על המניות שיתקבלו יינתן פטור מעמלות למשך 20 שנה או עד למכירתן, המוקדם מבניהם.

התוכנית היא חלק מההטבות שבנק הפועלים מעניק ללקוחותיו במסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל. לקוחות זכאים שלא יציינו במה הם בוחרים, יקבלו באופן אוטומטי את המענק הכספי בסך 70 שקל או 140 שקל (בהתאם לתנאים).