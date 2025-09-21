בנק הפועלים חילק מניות ללקוחותיו. כמה קיבלו את ההצעה?

המהלך של בנק הפועלים שבו הציע ללקוחותיו הטבה בצורה של מענק של 100 שקל או קבלה של שתי מניות הבנק (ששוות כיום 125.7 שקלים), הצליח להכניס לשוק ההון 240 אלף לקוחות חדשים, אנשים שלא החזיקו עד כה בבנק במניות. מנכ"ל הבנק ידין ענתבי פתח הבוקר את המסחר לרגל חלוקת המניות, וזכה להוקרת תודה גם ממנכ"ל הבורסה, איתי בן-זאב על המהלך.

● הישראלית שקפצה בעקבות המלצה, וזו שהתאוששה מצניחה של 30%

● עוד צעד להסדרת הקריפטו: מתי נכסים דיגיטליים חייבים במס

בנק הפועלים הודיע בראשון כי הציע למעל למיליון לקוחותיו שלהם 960 אלף חשבונות לקבל את אחת ההטבות. מתוכם בחרו 593 אלף לקוחות, שלהם 440 אלף חשבונות בחרו לקבל הטבה כלשהי. אלא שהנתון המעניין הנוסף הוא ש-394 אלף לקוחות של בנק הפועלים, כשני שליש מהלקוחות שבחרו לקבל הטבה, בחרו להפוך לבעלי מניות בבנק הפועלים ולקבל את שתי המניות. כאשר מתוכם 60%, כ-240 אלף לקוחות הם כאלה שמעולם לא החזיקו בבנק במניות. המשמעות היא שהם הגיעו לסניף ופתחו חשבון להשקעות בניירות ערך, והפכו למעשה למשקיעים בבורסה בתל אביב.

ענתבי פתח את המסחר – הוועד הפגין בחוץ בזמן שמנכ"ל הבנק ידין ענתבי לוחץ על הכפתור שפותח את המסחר בבורסה, הפגינו עובדי ועובדות בנק הפועלים מחוץ לבניין ברחוב אחוזת בית בתל אביב. העובדים מחו נגד תוכנית הקיצוצים שמקדמת ההנהלה החל מתחילת השנה הנוכחית. תוכנית שעלותה לבנק מוערכת ב-700 מיליון שקל והיא כוללת ביטול מאות תקנים, ניודים כפויים והעמקת העומסים. כל זאת לדברי העובדים "בזמן שהבנק מציג רווחי עתק של מיליארדי שקלים על גב העובדים והעובדות המסורים". במהלך ההפגנה נשאו העובדים שלטים בדרישה לעצור את התוכנית ההרסנית. על השלטים נכתב: "ידין - בלי עובדים לא תעקוף את חנן פרידמן". יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל, אמר בהפגנה כי "ההנהלה מנותקת. בזמן שהבנק מציג רווחי שיא של מיליארדי שקלים, היא פוגעת בעובדות ובעובדים, מצמצמת מאות תקנים ומגדילה את העומסים, שבסוף פוגעים גם בלקוחות ובשירות הניתן להם. ניאבק בנחישות על זכויותינו, על תנאי עבודה הוגנים ועל עתיד הבנק. אנחנו לא חוששים להחריף את המאבק. המסר ברור, לא נוותר על הזכויות שלנו, ולא נאפשר להנהלה לקדם צעדים חד־צדדיים על גב העובדים". קראו עוד

המשקיעים החדשים ישמחו ללמוד שמניית בנק הפועלים עולה בבוקר יום ראשון, למחיר שמשקף לבנק שווי שוק של 83 מיליארד שקל (השני בגודלו בבורסה). המניה נסחרת לפי 62.85 שקלים כעת, מה שמעלה את גובה ההטבה ביותר משקל ביחס לשער הפתיחה בבוקר - 125.7 שקלים. משקיעים שהשקיעו במניות הבנק לפני שנה רשמו תשואה של כמעט 88%.

הזכאות לעמידה בקריטריונים של המהלך נבחנה תחילה בשני מועדים קובעים (30.6 ו-31.7), כאשר ללקוחות שלא עמדו בקריטריונים שפורסמו, בין אם הם היו לקוחות בנקים אחרים או לקוחות הבנק, ניתן מועד נוסף - היום האחרון של חודש אוגוסט, שבו יכלו לעמוד בקריטריונים וליהנות מקבלת מענק כספי או מניות. מעל 35 אלף לקוחות ניצלו אפשרות זו והצטרפו לאוכלוסיית הזכאים לאחר פרסום המהלך.

הצעירים העדיפו לוותר על המניות

בבנק ביצעו פילוח מעניין של המאפיינים של מי שבחרו להחזיק במניות. הגיל הממוצע של הלקוחות שבחרו בקבלת מניות הוא 46. כאשר הלקוחות המבוגרים ביותר שבחרו בקבלת מניות הינם בני 101, והצעירים ביותר הם בני 18 - שהוא הגיל המינימלי שאפשר עמידה בקריטריונים לזכאות למהלך.

נתון מעניין הוא שדווקא הצעירים העדיפו יותר לקבל את הטבת המזומן (100 שקל) ולא להחזיק במניות. שכן לפי הפועלים בקבוצת הגילאים 55-46 היה שיעור הבוחרים בקבלת מניות הגבוה ביותר (70%), ואילו בקבוצת הגילאים 25-18 היה שיעור הבוחרים בקבלת מניות הנמוך ביותר (58%).

שיעור הבוחרים בקבלת מניות בקרב גברים היה גבוה יותר מנשים (66% מול 59%), ובחשבונות בבעלות משותפת של גבר ואישה היה שיעור בוחרים בקבלת מניות גבוה אף יותר (69%). כמו כן, הלקוחות שבחרו בקבלת מניות מתגוררים בפריסה ארצית רחבה - 1,207 יישובים ברחבי הארץ, ממטולה הצפונית ביותר ועד לאילת הדרומית ביותר. ההבדלים בין אזורי הארץ לא משמעותיים, כאשר אזור המרכז הוביל בשיעור הבוחרים בקבלת מניות (68%) לעומת אזור הדרום (65%), אזור ירושלים (63%), ואזור הצפון (63%).

כזכור, הבנק הציע הטבה חריגה בכל קנה מידה בשוק ההון, בכדי להקטין את החשש מהחזקה במניותיו. את המניות שניתנו ללקוחות, הם יוכלו למכור בבורסה בכל עת. כאשר על שתי המניות המתקבלות בהטבה יינתן פטור מעמלות למשך עשרים שנה או עד למכירת שתי המניות של הבנק, המוקדם מבניהם. המהלך הינו חלק מההטבות שהבנק מעניק ללקוחותיו ברבעון השלישי לשנת 2025 במסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל.