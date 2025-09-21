שני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר התנהלו במגמה חיובית בוול סטריט. במצטבר, בימים חמישי ושישי, מדד נאסד"ק עלה ב-1.7%, מדד S&P 500 עלה ב-1% ומדד דאו ג'ונס הסתפק בעלייה מתונה יותר של 0.6%.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

האנליסטים מרוצים מהעדכונים ממאנדיי, והמניה עלתה אחרי החולשה האחרונה

מניית מאנדיי קפצה בימים חמישי ושישי ב-16.3% במצטבר, וחזרה להיסחר מעל מחיר של 200 דולר, לראשונה מאז שפרסמה את דוחות הרבעון השני של השנה. נזכיר, שהמניה צנחה בעשרות אחוזים לאחר פרסום הדוחות באוגוסט, על רקע החשש מפני השפעות שליליות של ה-AI על פעילות החברה.

בשבוע שעבר, מאנדיי ערכה יום משקיעים בניו יורק, ובמקביל דיווחה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות (Buy Back) בתמורה ל-870 מיליון דולר - כ-8.7% מהון המניות של החברה ביום ההודעה - בצעד שאמור להביע אמון בכיוון החברה ולשקף למשקיעים שהמחיר הנוכחי לא משקף את ערכה. המניה המשיכה להיחלש גם לאחר הדיווח (שיצא במקביל ליום המשקיעים), אך כאמור, בהמשך היא התחזקה.

אנליסטים שמסקרים את מאנדיי היו מרוצים בסך הכול ממה ששמעו ממנה ביום המשקיעים. האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס כתב שיעד ההכנסות של 1.8 מיליארד דולר ל-2027 משקף צמיחה שנתית ממוצעת של 21%, מה שמפריך את החששות של משקיעים לירידה אל מתחת לצמיחה של 20%. לדבריו, הירידה בתרומה של חיפושים בגוגל קוזזה בעלייה מכיוון ערוצי שיווק אחרים (נזכיר שזה היה החשש המרכזי שהוביל לירידה במניה). הוא ממשיך להמליץ על מאנדיי בהמלצת "קנייה", במחיר יעד של 330 דולר, פרמיה של 50.6% על המחיר בנאסד"ק.

בבנק קנטור, מחיר היעד למניית מאנדיי הופחת, אך ההמלצה נשארה חיובית. האנליסט תומאס בלייקי חיובי בנוגע למנועי הצמיחה של החברה, כולל כלי AI חדשים, אך עדכן את מחיר היעד מ-286 דולר ל-257 דולר (פרמיה של 17.3%), תוך שמירה על המלצת "תשואת יתר". מחיר היעד החדש מבוסס על מכפיל EV להכנסות של 8, לעומת ממוצע של 9, והוא מוסבר בסיכון מאובדן הכנסות מכיוון גוגל, התארכות מחזורי המכירה וירידה בשולי הרווח הגולמי בשל הוצאות ה-AI.

מאנדיי, המנוהלת על-ידי המייסדים ערן זינמן ורועי מן, פיתחה מערכת הפעלה לעבודה והיא נסחרת בשווי של 11.3 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 6.9% במניה מתחילת השנה.

פייבר עלתה בעקבות העלאת המלצה מבית השקעות אמריקאי

בשבוע שעבר, פייבר הפתיעה את השוק כשעדכנה על כוונתה "לחזור למצב של סטארט-אפ" - על רקע עליית ה-AI, החברה מעוניינת להתאים את המבנה שלה לעידן החדש, ולהפוך את עצמה לממוקדת בתחום. כחלק מהמהלך, החברה צפויה לפטר 250 עובדים, שהם כמעט שליש מעובדיה (נכון לנתוני סוף שנת 2024). במקביל, באותה הודעה פייבר אשררה את התחזיות שלה לשנת 2025.

ביום ההודעה (יום שני שעבר), מניית פייבר נפלה, אך בהמשך היא עלתה בכל אחד מימי המסחר בשבוע, ובמצטבר בימים חמישי ושישי, מניית פייבר עלתה ב-9.5% למחיר של 26.67 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 985 מיליון דולר.

החברה, הנסחרת בבורסת ניו יורק, פיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים למעסיקים והיא מנוהלת על־ידי המייסד מיכה קאופמן. בשנים האחרונות, המניה נחלשה בשל חששות השוק מפני פגיעה בעסקי החברה בשל עליית ה-AI.

לאחר הדיווח על הפיטורים וההתמקדות ב-AI, בית ההשקעות האמריקאי BTIG העלה את ההמלצה למניית פייבר מ"נייטרלי" ל"קנייה", במחיר יעד של 31 דולר, המשקף פרמיה נוכחית של 16.2%.

מניית סטרטסיס קפצה ללא סיבה ברורה; רוב האנליסטים חיוביים

מניית סטרטסיס עלתה בימים חמישי ושישי ב-7% במצטבר, ללא כל דיווח מצד החברה. ביום שישי, נרשם במניה מחזור מסחר גדול במיוחד, ועיקר העלייה הייתה באותו יום (6%). מחיר המניה ננעל בסוף השבוע ב-10.53 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 896 מיליון דולר. נזכיר שמוקדם יותר השנה, הושלמה השקעה בסטרטסיס של קרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו, בראשותו של יובל כהן, בסך 120 מיליון דולר ולפי מחיר מניה של 10.3 דולר. בחודשים שחלפו מאז, המניה דשדשה סביב רמות מחיר של 9.4-11.8 דולר.

סטרטסיס, המנוהלת על-ידי ד"ר יואב זייף, מייצרת ומשווקת מדפסות תלת־ממד ומוצרים נלווים. ברבעון השני של השנה, הכנסותיה היו דומות לרבעון המקביל, 138 מיליון דולר, אך היא צמצמה את ההפסד הנקי לפי כללי GAAP ב-35% ל-16.7 מיליון דולר והגדילה את ה-EBITDA שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ב-168% ל-6.1 מיליון דולר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, ישנם חמישה גופים המסקרים את מניית סטרטסיס, מתוכם ארבעה חיוביים ואחד נייטרלי. מחיר היעד הממוצע שלהם למניית סטרטסיס מגיע ל-13.33 דולר, והוא משקף פרמיה של 26.6% על המחיר הנוכחי של המניה בנאסד"ק.