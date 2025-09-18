בליל שישי לפני קצת פחות מחודש הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהממשל האמריקאי ירכוש 10% ממניות אינטל , במסגרת עסקה חריגה עם יצרנית השבבים הוותיקה שעוברת תקופה מאתגרת.

● פרשנות | מה עומד מאחורי עסקת אינטל-אנבידיה, והמרוויחה הישראלית המפתיעה

העסקה שנחתמה באוגוסט על ידי הנשיא טראמפ קבעה כי הממשלה תרכוש נתח של 9.9% באינטל, במחיר של 20.47 דולר למניה ובהיקף כולל של כ-9 מיליארד דולר.

ההכרזה ב-22 לאוגוסט סימנה לרבים התערבות ישירה נוספת של הבית הלבן בעולם התאגידי. "אמרתי, ‘אני חושב שזה יהיה טוב אם ארצות הברית תהיה השותפה שלכם'", סיפר טראמפ לעיתונאים בחדר הסגלגל, "והם הסכימו לעשות את זה. אני חושב שזו עסקה נהדרת עבורם".

דבר אחד התברר היום - זוהי גם עסקה נהדרת עבור טראמפ.

היום, אנבידיה , החברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם, הודיעה כי תרכוש מניות של אינטל בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה - הנמוך ממחיר הסגירה של יום רביעי. בנוסף, החברות מתכננות לשתף פעולה בפיתוח מוצרי דאטה סנטר ומחשבים אישיים. ההכרזה הזאת מזניקה את מחיר המניה של אינטל בכ-25% ואת רווחי ממשל טראמפ לכ-50%, בכסף זה יוצא כ-5 מיליארד דולר בפחות מחודש.

קרא למנכ"ל אינטל להיתפטר

המהלך להשקעת הממשל באינטל הגיע לאחר פגישה בין טראמפ למנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, שהתקיימה ב-11 באוגוסט. הפגישה נולדה בעקבות דרישתו של טראמפ להדחת טאן בשל קשריו עם חברות סיניות. בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social אמר טראמפ: "אין פתרון אחר לבעיה הזו". דרישת טרמאפ לפיטורי ליפ-בו באה לאחר שברויטרס דווח שמנכ"ל אינטל השקיע במספר חברות סיניות, כולל כמה שקשורות לצבא במדינה, דבר שגרר מתקפה של כמה פוליטיקאים רפובליקאים עליו.

בעקבות זאת, המנכ"ל טאן תכנן מיד ביקור בבית הלבן שהוגדר בניו יורק טיימס כ"משימת חירום כדי להפיג את הביקורת על הניהול והמנהיגות שלו בחברה השבבים" - וזה עבד. לאחר הפגישה, טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהשיחה עם מנכ"ל אינטל הייתה "מעניינת מאוד", וכי טאן וחברי הקבינט ייפגשו ויגישו הצעות. הוא הוסיף גם מחמאה לטאן ש"הצלחתו ועלייתו הן סיפור מדהים". "הוא נכנס כדי לשמור על משרתו, ויצא כשהוא נותן לנו 10 מיליארד דולר", אמר טראמפ.

רק לאחרונה קיבלה אינטל הזרמה של 2 מיליארד דולר מסופטבנק היפנית, מהלך שנתפס כהבעת אמון נדירה בחברה המצויה בעיצומו של מהפך עסקי. כעת, התמיכה הפדרלית צפויה להעניק לה אוויר נוסף לנשימה, במיוחד בתחום המפעלים החדשים והפעילות בתחום ה־foundry של החברה החווה הפסדים.

וושינגטון משנה את כללי המשחק?

טאן, שנכנס לתפקיד במרץ האחרון, קיבל לידיו חברה במצב לא קל: אינטל רשמה הפסד שנתי של 18.8 מיליארד דולר ב־2024, ההפסד הראשון מאז 1986, ולא נהנתה מתזרים מזומנים חיובי מאז 2021. אנליסטים מעריכים כי הסיוע הממשלתי יסייע, אך מבהירים כי לא די בכך: לחברה עדיין חסרה תוכנית תחרותית ומוצרים חדשניים שימשכו לקוחות.

המהלך של ממשלת ארה"ב משתלב בקו התקיף שמוביל טראמפ, הדוחף לקשירת קשרי הון־שלטון בהיקפים של מיליארדים בתחומי השבבים והמשאבים האסטרטגיים. בשבועות האחרונים קידם הנשיא גם הסדרים יוצאי דופן מול יצרנית השבבים אנבידיה ומול חברת MP Materials, הפועלת בתחום המינרלים הקריטיים, כך בין היתר לפי רויטרס.